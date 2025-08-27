OB Keck eröffnet 38. »Reutlinger Herbst«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Test, eins-zwei. Geht doch«, sagt Helmuth-Josef Keller ins Mikro vor dem Reutlinger Naturkundemuseum. Dafür erntet der Gitarrist des Stauferland-Duos am frühen Mittwochabend erste Lacher. Nachdem Regine Vohrer als Vertreterin der Weindorf-Wirtinnen und -Wirt zum Start in den 38. »Reutlinger Herbst« neben Nils Schmid (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär des Bundes-Verteidigungsministers, und MdB Michael Donth (CDU) aus Berlin auch zahlreiche Vertreter der Stadt, des Gemeinderats, der Sponsoren und regionalen Wirtschaft sowie vorfreudige Bürger begrüßt hat, zitiert Oberbürgermeister Thomas Keck Schauspielerin Joan Collins: »Das Alter ist nur eine Zahl, außer du bist eine Flasche Wein.« Mit 92 sei die Diva noch etwas älter als das »gemütliche Laubendorf rund um unsere wunderschöne Marienkirche« - »eine feste Anlaufstelle für Genießerinnen und Genießer, bis zum 13. Dezember«.

Da erklingen erneut Lacher, denn das stimmt nicht ganz. Die »fünfte Jahreszeit der Reutlinger« endet drei Monate eher: am 13. September. »Da war der Wunsch Vater des Gedankens« kommentiert OB Keck humorvoll den Freudschen Versprecher.

Zusätzlich zu den sechs Pop-up-Wirtsstuben rund um die Kirche und am Weibermarkt wurden diesmal zur Abwehr von Terroranschlägen Straßensperren in der Wilhelm-, Metzger- und Oberamteistraße aufgebaut. Neu ist zudem der erste Echaz-Cup, ein Jedermann-Skatturnier, bei dem als Schirmherr der Erste Bürgermeister Robert Hahn in der Rössle-Laube »die Löcher in der Stadtkasse im Handumdrehen stopfen« soll.

OB Thomas Keck (links) und Weindorf-Organisatorin Regine Vohrer singen zum Auftakt das fröhliche »Weindorf-Lied«. Foto: fop

Ernst wird OB Keck kurz, als er den sieben Weindorfwirtsfamilien Vohrer, Sommer, Klose, Wetzel, Grauer, Gumpper und Seywald seine Anerkennung für ihren Mut ausspricht. Dass die in »schweren Zeiten«, wo sich »immer mehr Gäste den Restaurantbesuch vom Mund absparen müssen«, nicht nur Herzblut, sondern auch »richtig Geld ins Weindorf investieren«, dafür könne man nicht genug danken.

Mit dem »Reutlinger Weindorf-Lied« und Wein aus personalisierten Gläsern der 2024 verstorbenen Glasmalerin Hanne Meisch-Künstner haben Organisatorin Regine Vohrer und das Stadtoberhaupt am 27. August gegen 17.30 Uhr das Fest eröffnet. Das bietet nun 14 Tage lang - Sonntag und Montag bleiben die Lauben zu - mehr als 300 Weinsorten sowie internationale und regionale Speisen. Nachdem das zuletzt wechselhafte Spätsommerwetter bei Aufbau und Auftakt hielt, hoffen die Wirtinnen und Wirten weiter auf gutes Wetter. (GEA)