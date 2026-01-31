Neujahrsempfang der Reutlinger FDP mit dem Bundesvorsitzenden Christian Dürr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einig waren sich die Redner am Freitagabend im Reutlinger Dominohaus beim Neujahrsempfang der Reutlinger Liberalen vor allem in einem Punkt: »Der 8. März wird entscheidend.« Angesprochen hatte damit etwa Pascal Kober als Vorsitzender des FDP-Kreisverbands den Termin der baden-württembergischen Landtagswahl. Schafft die FDP den Einzug in das Stuttgarter Parlament? »Wird die Chance ergriffen, die CDU gelb einzufärben«, wie Kober fragte.

Insgesamt sechs Redner und eine Rednerin durften die Gäste sich anhören, bevor sie sich dem kalten Büffet, dem Getränkestand und den persönlichen Gesprächen widmen durften. Top-Redner an diesem Abend war der FDP-Bundesvorsitzende Christian Dürr, der zum ersten Mal nach Reutlingen kam. Warum sich nichts ändere im Land, stellte der 48jährige Niedersachse als Frage in den Raum.

Die Antwort lieferte er höchstselbst, klar, für Veränderungen brauche es die FDP. Deshalb auch der Slogan im Landtagswahlkampf »zurück auf vorwärts«, denn: »Das Land will endlich wieder Fortschritt«, so Dürr. Dass Deutschland erfolgreich sein könne, würden zumindest die Handballer zeigen, die an diesem Abend bei der Europameisterschaft den Einzug ins Finale geschafft hatten.

Mit dem Blick auf »seinen« Fußballverein bat er allerdings um Schützenhilfe, wenn der SV Werder Bremen zum VfB Stuttgart komme. »Ein Unentschieden könnte schon hilfreich sein.« Mehrfach redete der Niedersachse aus Ganderkesee sein Heimatbundesland klein, im Angesicht mit dem »großen Powerhaus Baden-Württemberg« – das aber auch nicht mehr das sei, was es mal war.

Das Mittel gegen den Misserfolg? Verwaltungsreformen, Entbürokratisierung, Bildung und »mehr Freiheit, mehr Technologieoffenheit, mehr Risiko wagen«. Und natürlich mehr FDP. Musikalisch unterhielt Pianist Andrej Grube von der Reutlinger Musikschule mit klassischer, nicht ganz so leichter Kost.

Grußworte beim Neujahrsempfang der Liberalen hielten Sebastian Geyer als Reutlinger FDP-Landtagskandidat: »Wir lehnen die Erbschaftssteuer natürlich ab, wir sollten nicht ausgerechnet diejenigen noch mehr belasten, die das Land am Laufen halten.« Dr. Timm Kern setzte als stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag in seiner Rede vor allem auf Bildung. Als ehemaliger Lehrer am Reutlinger List-Gymnasium »leide ich seit 15 Jahren an der Bildungspolitik im Land«. Seine Forderung: Bildung müsse wieder »erstklassig« werden, nicht auf Leistung zu setzen sei völlig verfehlt.

Andreas Glück begrüßte als FDP-Europaparlamentarier das Publikum im Dominohaus mit den Worten: »Liebe Freunde der Freiheit.« Sein Blick auf die Welt und Europa »belastet mich«. Aber auch in Deutschland fehle laut Glück im Bundestag die liberale Stimme, zur Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März setze er auf »ein deutliches, starkes Zeichen – ich habe keine Angst vor der Wahl, sondern wirklich Bock drauf«.

Als letzter Grußwort-Redner trat Hagen Kluck ans Mikrofon: »Ja, ich bin’s wirklich«, sagte das deutlich abgemagerte Reutlinger FDP-Urgestein. »Ich habe den deutlichen Gewichtsverlust der Liberalen aus Solidarität mitgemacht«, frotzelte Kluck. In seinen Ausführungen ging er auf die Reutlinger Lokalpolitik und auf den anstehenden Doppelhaushalt 2026/2027 ein.

Der Kritik an den Einsparungen entgegnete er: »Die sind ja noch nicht beschlossen, wir werden uns mit unseren zwei Stimmen im Gemeinderat für wichtige Infrastrukturmaßnahmen einsetzen.« Abschließend überreichte seine FDP-Gemeinderatskollegin Regine Vohrer Geschenke – und zwar als Hexe verkleidet. Während Andrej Grube für sein virtuoses Klavierspiel Blumen erhielt, überreichte Vohrer Christian Dürr einen Hexenbesen aus Harry-Potter-Land mit den Worten: »Die Welt braucht Liberale.«