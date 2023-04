Neue Erkenntnisse über den Einsatz von »Mosquito«-Geräten in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REULTINGEN. Ausschließlich nachts von 22 Uhr bis 4 Uhr war ein einzelnes sogenanntes »Mosquito«-Gerät auf Privatgelände im Innenhof einer beruflichen Schule im Landkreis Reutlingen im Einsatz, schreibt das Landratsamt Reutlingen. Es wurde außer Betrieb gesetzt und abmontiert. Von dem Gerät ging keine gesundheitliche Gefährdung aus.

Auf dem betreffenden Schulgelände ist der Aufenthalt außerhalb der Schulzeiten nicht gestattet, worauf Schilder hinweisen. Jedoch kam es im Innenhof der beruflichen Schule nachts zu erheblichen Beschädigungen und Verunreinigungen. Beispielsweise wurden Wände beschmiert, Glasscherben erwarteten die Schülerinnen und Schüler am frühen Morgen, oder es wurden Fäkalien hinterlassen. Um solch nächtlichem Vandalismus Entgegenzuwirken hatte das Landratsamt Reutlingen 2019 nach interner Prüfung ein Gerät für den privaten Innenhof der beruflichen Schule beschafft. Es wurde dort in einer Höhe von drei Metern angebracht. Ziel der Maßnahme war es, gerade für die Jugendlichen vor Ort, die Schülerinnen und Schüler, tagsüber die Aufenthaltsqualität in der Schule zu sichern. Das Gerät wurde entsprechend ausschließlich nachts von 22 bis 4 Uhr eingeschalten. Zu den Zeiten fanden auch keine offiziellen Veranstaltungen statt. Zwischenzeitlich wird das Gerät nicht mehr genutzt. Es wurde Ende März dauerhaft außer Betrieb gesetzt und bereits abmontiert.

Das Landratsamt hatte den Einsatz des Geräts geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass die Nutzung in diesem Fall möglich und ohne gesundheitliche Gefährdung ist. Das Gerät war im privaten und umbauen Innenhof der beruflichen Schule angebracht. Damit kam es nur auf Privatgelände zum Einsatz und reichte nicht bis in den öffentlichen Raum. Die Nutzung war zudem klar auf die späten Nachtstunden von 22 bis 4 Uhr beschränkt, wenn sich keine Personen dort aufhalten sollten. Durch die Positionierung des Geräts in einer Höhe von drei Metern mit deutlichem Abstand zu möglichen Personen im Hof war auch von keiner gesundheitlichen Gefährdung durch das Gerät auszugehen.

Neues Sicherheitskonzept wird erarbeitet

Dass es an der beruflichen Schule ein neues Sicherheitskonzept mit anderen Maßnahmen braucht, hat sich bereits in den vergangenen Monaten gezeigt. Wiederholt kam es zu Beschädigungen im Außenbereich der beruflichen Schule, unter anderem wurden Lampen zerstört. In diesem Jahr sollten deshalb verschiedene Optionen geprüft und ein neues Sicherheitskonzept erstellt werden. Ein Einsatz des Geräts wäre in diesen öffentlichen Bereichen grundsätzlich nicht denkbar. Im Kontext einer Anfrage durch das ZDF wurde die Prüfung vorgezogen und das Gerät bereits abmontiert.

Am Freitag, 14. April 2023, hatte das ZDF Magazin Royale über den Einsatz von sogenannten »Mosquito«-Geräten berichtet. Dieses Gerät erzeugt laut Hersteller einen sehr hohen Ton im Bereich von 16-18 kHz. Dieser Frequenzbereich soll vor allem von jungen Menschen wahrgenommen werden können. Das Geräusch wird in der Beschreibung des Herstellers als störend empfunden und die Umgebung des Geräts gemieden. (pm)