Naturtheater Reutlingen: 30 langjährige Mitglieder ausgezeichnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Tendenz ist eindeutig: Immer weniger junge Menschen im Alter von 20 bis unter 65 stehen einer immer größer werdenden Anzahl von über 65-Jährigen gegenüber. Damit einher geht das Problem, Männer und Frauen zu finden, die sich ehrenamtlich einbringen, denn vielen fehlt im allgemeinen Alltagsallerlei einfach die Zeit dafür. Nicht so beim Reutlinger Naturtheater, das tatsächlich nicht mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hat und seit vielen Jahren auf zahlreiche jüngere wie ältere Akteure zurückgreifen kann.

Durchschnittlich leisten Ehrenamtliche beim ältesten Theater der Stadt rund 300 Stunden nicht bezahlte Arbeit pro Jahr. Allein bei den 30 bei der Ehrungsmatinée ausgezeichneten Jubilaren »kommt man auf insgesamt 640 Jahre ehrenamtliches Engagement«, so Rainer Kurze in seiner Eröffnungsrede, an die sich in mehreren Blöcken die Auszeichnung der treuesten Jubilare anschloss: »Glücklicherweise haben wir seit Bestehen des Naturtheaters immer wieder auf solche Menschen bauen können, denn ohne ihr ehrenamtliches Engagement könnten wir unseren Kulturbeitrag gar nicht leisten«, so Kurze. »Ihr habt das Naturtheater zu eurer Herzenssache gemacht und seid unser kostbarstes Gut!«, bedankte sich der erste Vorsitzende bei allen Vereinsmitgliedern und Jubilaren.

Bei der feierlichen Matinée am Sonntagvormittag konnte der durchs Programm führende Rainer Kurze im voll besetzten Spitalhofsaal 16 von insgesamt 30 Jubilaren auszeichnen, die sich zum Teil schon seit 60 Jahren für das Reutlinger Amateurtheater einsetzen. Sechs der langjährigen Akteure erhielten neben einer Vereinsehrung noch eine oder mehrere Verbandsehrungen. Ausgezeichnet wurden Elke Desiree Armbruster, Denis Blank, Carina Lottholz und Bärbel Mauch für 25 Jahre Mitgliedschaft, Thomas Heck für 30 Jahre, Adeline Bohn, Uwe Eissler, Christl Maier und Joachim Weise für 40 Jahre, Reiner Mauch für 50 Jahre und die ebenfalls anwesende Helga Baur gar für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein.

»Ihr habt das Naturtheater zu eurer Herzenssache gemacht«

Rainer Kurze zeichnete Andrea und Holger Karle, Pelin und Sanem Kilavuz, Erich Losch, Emil Schneider, Anke Stary, Andreas Strähle, Erik Bayer und Selina Diener für zehn Jahre sowie Susanne und Hans Hammann, Heinrich Penzenstadler und die Württembergische Mundartgesellschaft Württemberg e.V., vertreten durch Manuela und Wilhelm König, für 15 Jahre Mitgliedschaft aus. Seit 20 Jahren sind Susanne Heydenreich, Maximilian Knoll, Carlos Vogt, Kim-Leonie Glaunsinger und Heiko-Felix Raiser im Naturtheater aktiv. Die Goldene Vereinsnadel mit Lorbeerblatt erhielten alle Jubilare ab 40 Jahre Mitgliedschaft und für alle gab es eine Urkunde sowie aufs Alter abgestimmte Geschenke.

Das Grußwort hielt Bärbel Mauch, die nicht nur als Naturtheater-Mitglied und Jubilarin, sondern auch als Präsidentin des Verbands Deutscher Freilichtbühnen (VDF) und Vize-Präsidentin des Bundes Deutscher Amateurtheater (BDAT) auftrat. Die Laudatio übernahm neben Rainer Kurze die ebenfalls ausgezeichnete Carina Lottholz. Für die musikalische und tänzerische Umrahmung zwischen den als Zeitreise persönlich gehaltenen Ehrenrunden sorgte erstmals die Theaterjugend und zeigte einmal mehr, dass das Naturtheater kein Nachwuchs-Problem hat.

Zwischen den Ehrungsblöcken führte die bis zu 16 Personen starke Jugendgruppe zunächst das Musical-Medley »Voice of Disney« auf und präsentierte zum Abschluss den Mega Hit »Fantasy Girl« des New Yorker Freestyle-Stars Johnny O aus dem Jahr 1989 mit spritzigen Gesangs- und Tanzeinlagen. Stehenden Applaus erntete dazwischen der Solobeitrag von Theaterjugend-Mitglied Jann Lange, der den Song »It Must Be Believed To Be Seen« aus dem Musical »Charlie and the Chocolate Factory« beisteuerte. (GEA)