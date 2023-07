Nach Orkantief: Im Kreis Reutlingen wird aufgeräumt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Die schweren Unwetter in Baden-Württemberg sorgen auch in der Region rund um Reutlingen für unzählige Einsätze von Polizei und Feuerwehr. »Bei uns geht es wirklich rund«, sagte ein Polizist am Dienstagabend in Reutlingen. Tote seien bisher nicht gemeldet worden. Es gebe aber wegen des schweren Sturms mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten. »Aktuell kann ich ihnen nicht mehr sagen. Es wird dauern, bis wir einen Überblick haben«, sagte der Polizist. Am Morgen danach sprach die Reutlinger Polizei von mehr als 100 Einsätzen.

Orkan sorgt für Wassereinbruch in Gebäuden und umgestürzte Bäume

Zwischen 22.20 Uhr und 23 Uhr tobte das Orkantief über Reutlingen und sorgte vielerorts für Wassereinbruch in Gebäuden und umgestürzte Bäume. Besonders betroffen waren laut Stadtverwaltung die Bezirke Gönningen, Bronnweiler, Ohmenhausen und auch die Stadtmitte. Extrem heftiger Starkregen mit 50 Liter pro Quadratmeter ergoss sich über Gönningen und setzte Keller unter Wasser. Im Bereich Südbahnhof kam es wegen herabgestürzten Ästen auf die Oberleitung zu einem Stromausfall. Im Reutlinger Kammweg wurde ein Dach abgedeckt und auf das Nachbardach geweht.

In der Nacht hat der Sturm einen mächtigen Walnussbaum in der Wörthstraße umgelegt. Alle hatten Glück im Unglück, denn er fiel zwischen zwei Häuser. Dennoch wurde ein Haus von Ästen beschädigt. Foto: Jürgen Rahmig In der Nacht hat der Sturm einen mächtigen Walnussbaum in der Wörthstraße umgelegt. Alle hatten Glück im Unglück, denn er fiel zwischen zwei Häuser. Dennoch wurde ein Haus von Ästen beschädigt. Foto: Jürgen Rahmig

39 Einsätze der Feuerwehr

Insgesamt rückte die Berufsfeuerwehr und die Abteilungen Freiwillige Feuerwehr Gönningen, Bronnweiler, Ohmenhausen, Mittelstadt, Betzingen und Stadtmitte zu 39 Einsätzen aus. Die Feuerwache wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Sondelfingen und Rommelsbach nachbesetzt. Ebenso wurde die Integrierte Leitstelle personell aufgestockt. Koordiniert wurden die Einsätze von der Führungsunterstützungseinheit. Die Eninger Feuerwehr hatte neun Einsätze. Zudem teilte die Gemeindeverwaltung mit, dass es gegen 22:40 Uhr einen großflächigen Stromausfall in Eningen gab. Auch liefen mehrere Keller voll und die Feuerwehr rückte wegen umgeknickter Bäume an. Auch in Mössingen-Belsen pumpte die Feuerwehr vollgelaufene Keller leer.

Dachstuhlbrand in Pfullingen

In Pfullingen steht ein Dachstuhl in Flammen. Foto: Schöbel In Pfullingen steht ein Dachstuhl in Flammen. Foto: Schöbel

Die Feuerwehr Pfullingen rückte zu insgesamt 26 Einsätzen aus. Vor allem ein, wohl durch einen Blitzeinschlag ausgelöster Dachstuhlbrand, beschäftigte die Einsatzkräfte. Der Brand war am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der Pfullinger Wolfgangstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr Pfullingen war schnell vor Ort, um zu löschen. Um die Bewohner des Mehrfamilienhauses, die das Gebäude verlassen hatten, kümmerten sich Einsatzkräfte des DRK. Die 13 Bewohner wurden in der benachbarten Evangelisch-Methodistischen Kirche untergebracht. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Polizei schätzt allein hier den Schaden auf mindestens 750.000 Euro. (GEA)

Feuerwehreinsatz bei strömendem Regen in Pfullingen. Foto: Schöbel Feuerwehreinsatz bei strömendem Regen in Pfullingen. Foto: Schöbel

Stadt Pfullingen: Teilweise besteht noch Lebensgefahr

Mittlerweile haben überall umfangreiche Aufräumarbeiten begonnen. Die Stadtverwaltung Pfullingen teilt mit: »Aktuell sichtet ein Team aus Feuerwehr, Bauhof und Forst mithilfe der Polizei das gesamte Stadtgebiet vor allem im Hinblick auf umgestürzte Bäume. Teilweise liegen diese in Bachläufen und sorgen so für Überlaufgefahr. Auch eine Stromleitung und Schulgelände sind betroffen.« Durch umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste bestehe weiterhin Gefahr, so die Pfullinger Stadtverwaltung: »Stadt und Feuerwehr appellieren daher an die Bürgerinnen und Bürger, rund um Bäume Vorsicht walten zu lassen und insbesondere die errichteten Absperrungen ernst zu nehmen. Stellenweise besteht dort Lebensgefahr.« (GEA)