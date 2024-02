Nur knapp hat ein 37-jähriger US-Amerikaner einen Messerangriff überlebt. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Tübinger Landgericht berichtete er, was er dort gemacht hat und wie es zu dem Streit gekommen ist.

Vor dem Landgericht in Tübingen wird gegen einen 18-Jährigen verhandelt, der wegen Volksverhetzung und versuchtem Mord angeklagt ist. Foto: Foto: Archiv/Rangnick Vor dem Landgericht in Tübingen wird gegen einen 18-Jährigen verhandelt, der wegen Volksverhetzung und versuchtem Mord angeklagt ist. Foto: Foto: Archiv/Rangnick

