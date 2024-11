Lokal spenden zur Weihnachtszeit: Reutlinger Stadtverwaltung veröffentlicht Liste

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer Gutes tut, kann Steuern sparen. Das gilt vor allem für Firmenspenden. Gerade vor Weihnachten erreichen sie eine Fülle von Spendenaufrufen. Für Reutlinger (Betriebe), die ihr Geld einem Projekt mit lokalem Bezug zugutekommen lassen wollen, hat die Stadtverwaltung Tipps auf Lager. Der Erste Bürgermeister Robert Hahn hat eine Liste mit sechs Spendenmöglichkeiten zusammengestellt, die der Stadt »sehr am Herzen liegen«.

Was für diese Initiativen spricht, formuliert Hahn so: »Durch den engen Kontakt und Austausch mit den Projektverantwortlichen wissen wir, was diese Spenden bewirken können.« Es sei gewährleistet, dass die Spenden direkt bei den Projekten ankommt. Die thematische Bandbreite ist weit gefächert.

- Städtepartnerschaft Reutlingen – Bouaké: Freiwilligenaustausch

Das Diakonische Werk Württemberg ermöglicht seit 2016 den Freiwilligenaustausch zwischen den Partnerstädten Reutlingen und Bouaké. Zwischen 2016 und 2024 nutzten mehr als 25 junge Frauen und Männer aus Bouaké die Chance auf einen zwölfmonatigen Freiwilligendienst in Reutlingen in Einrichtungen wie der BruderhausDiakonie.

Im Dezember 2022 hat die Diakonie Württemberg entschieden, das Programm ab 2024 nicht mehr fortzuführen. Der Städtepartnerschaftsverein Reutlingen – Bouaké will das Programm fortsetzen, muss dazu aber die Rücklagen des Vereins auf 30.000 Euro erhöhen. Rund 5.000 Euro sind bereits vorhanden. Die restlichen Mittel sollen zum Beispiel über Spenden eingenommen werden.

Was die Spende bewirkt: Das Freiwilligenprojekt kann langfristig fortgesetzt werden.

Junge Erwachsene haben damit die Möglichkeit, die Partnerstadt kennenzulernen und eine Perspektive für die Zukunft in Côte d’ Ivoire zu entwickeln.

- Städtepartnerschaft Reutlingen – Bouaké: Menschen ohne Ketten

2005 gründete sich in Reutlingen der »Freundeskreis St. Camille« zur Unterstützung von psychisch Kranken in Bouaké. Über diesen Verein erfuhr die Stadt Reutlingen von einer Aufnahmestation in Bouaké für psychisch kranke Männer. Die Stadt hat das Zentrum zusammen mit Partnern renoviert und erweitert.

In Westafrika erfahren Menschen mit psychischen Erkrankungen oft Leid und Ablehnung. Es fehlt an gut ausgebildetem Personal und Medikamenten. Seit 2019 führt der Verein Fortbildungen durch. Diese Qualifizierungsangebote sollen vertieft werden. Die Arbeit, die in großem Umfang durch ehrenamtliches Engagement getragen wird, finanziert sich insbesondere durch private Spenden. Was die Spende bewirkt: Die Lebenssituation von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Westafrika wird verbessert.

- Kinder in Duschanbe

Nachdem die ehemalige Stadträtin Suse Gnant während einer Bürgerreise auf die Not von Schülern und Waisenkindern in Duschanbe aufmerksam geworden war, rief sie 2001 die Spendenaktion »Kinder in Duschanbe« ins Leben. 2017 übernahm Lydia Pautzke die Verantwortung für die Spendenaktion, sie wird von einem engagierten Freundeskreis unterstützt.

Die Spendenkonten werden bei der Stadt Reutlingen geführt. Von dort fließen die benötigten Gelder über eine Vertrauensperson direkt an die Lehrkraft der betreffenden Schulen. So kommt jeder Cent den Kindern in vollem Umfang, ohne Abzüge von Verwaltungskosten, zugute. Sachkosten werden privat getragen.

Das Ziel der Spendenaktion ist es, bedürftigen Kindern aus zwei Schulen in Duschanbe, in denen Deutsch als Schwerpunktfach angeboten wird, Zugang zu Bildungsangeboten zu ermöglichen.

Was die Spende bewirkt: 150 bedürftige Kinder zweier Schulen erhalten an den Schultagen ein warmes Essen. Besonders bedürftige Kinder werden im Winter mit Stiefeln und warmer Kleidung versorgt, damit sie in die Schule kommen können. So ist auch für benachteiligte Kinder der Zugang zur Schule und damit zu einer qualifizierten Bildung gewährleistet.

- Kinderstiftung in Szolnok

Die Unterstützung der Kinderstiftung Szolnok besteht seit 1991 und wurde initiiert von Conrad Dolderer, ehemaliger Geschäftsführender Schulleiter der Reutlinger Grund-, Werk-, Real- und Sonderschulen, Schulleiter der BZN-Realschule und Stadtrat (FWV).

Es besteht die Möglichkeit zu Geld- oder Sachspenden. In der Vorweihnachtszeit werden 400 bis 600 Pakete der Reutlinger Schulen, der Freien Evangelischen Schule Reutlingen und des Kindergartens »Hägle« Pfullingen nach Szolnok transportiert.

In Wohngemeinschaften der Kinderstiftung werden junge Menschen betreut, die ihre Eltern verloren oder keinen Kontakt mehr zu ihnen haben. Seit November können durch den Umbau im Kinderheim acht Babys in einer Kleinkinderstation aufgenommen werden. Für diese Babys und Kleinkinder sind Windelspenden hilfreich. Alle Kinder, Jugendliche und Babys sind durch ihre Situation sozial benachteiligt. Das Notwendige für den Alltag ist vorhanden, aber für persönliche Wünsche und Bedürfnisse ist kein finanzieller Spielraum da. Was die Spende bewirkt: Die Kinderstiftung ermöglicht Babys, Kindern und Jugendlichen ein behütetes und sicheres Leben.

- Oskar-Kalbfell-Stiftung

Eine qualifizierte Ausbildung überdurchschnittlich begabter Kinder soll nicht am geringen Familieneinkommen scheitern. Das war das Anliegen des ehemaligen Reutlinger Oberbürgermeisters Oskar Kalbfell, das er mit der nach ihm benannten Stiftung unterstützen wollte. In den letzten Jahren konnten circa 30 Kinder, Jugendliche und Studierende eine Förderung erhalten.

Was die Spende bewirkt: Mit dem Geld soll die Förderung von begabten Kinder aus Reutlinger Familien in den kommenden Jahren sichergestellt werden.

- Jugendwerk Reutlingen

Das Jugendwerk Reutlingen wurde 1963 als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. Den Stiftungszweck setzt sie aktuell im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Betrieb von vier stadtteilbezogenen Jugendhäusern und einem zentralen Jugendcafé um: das Jugendhaus Bastille, das Jugendhaus in Orschel-Hagen, das »Holzhaus« im Hohbuch, das Jugendhaus im Ringelbach und das zentrale Jugendcafé in der Innenstadt.

Die Einrichtungen haben den Auftrag, die jeweiligen Sozialräume aktiv mitzugestalten und sich am Ausbau sozialer Netzwerke zu beteiligen. Was die Spende bewirkt: Die Einrichtungen können auch in den kommenden Jahren die Angebote für junge Menschen sicherstellen. (GEA)