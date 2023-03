»Letzten Generation« blockiert B28-Abfahrt in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Klima-Aktivisten der »Letzten Generation« blockieren am Freitagnachmittag eine Abfahrt von der Bundestraße 28 in Reutlingen. Zunächst hatten sich fünf Aktivisten kurz vor 15 Uhr an einer Ampelanlage an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Schafstallstraße Richtung Stadtmitte niedergelassen. Zwei von ihnen wurden von der Polizei wegetragen. Drei Mitglieder der Organisation haben sich mit Sekundenkleber auf die Straße geklebt. Die Technischen Betriebsdienste der Stadt Reutlingen sind beauftragte, diese zu entfernen.

Vor Ort sind auch Rettungssanitäter, falls bei den festgeklebten Aktivisten ein medizinischer Notfall auftreten sollte. Zwischenzeitlich gab es durch die Blockade-Aktion große Verkehrsbehinderungen. Seit 15.30 Uhr hat die Polizei die Abfahrt der B28 auf die B464 gesperrt und leitet den Verkehr um. (GEA)