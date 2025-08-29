Krisentreffen: Reutlinger Gruppe Rosa vor dem Aus?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Abkürzung klingt lieblich: Rosa. Dahinter steht im Fall einer Reutlinger Gruppe aber ein ernstes Anliegen. Denn ausgeschrieben heißt der vor neun Jahren entstandene Treff »Reutlingen for Organisation, Solidarity and Action«. Die Menschen, die sich dazu monatlich bis zweimonatlich am 1. Donnerstag im Reutlinger Haus der Jugend einfanden, stehen für gemeinsame Aktionen gegen jede Art von Menschenfeindlichkeit - unabhängig von Alter, Aussehen und Geschlecht. Eine offene, antiautoritäre Gruppe, ohne Hierarchien. Die scheint jetzt vor dem Aus.

»ROSA geht in die Sommerpause - für immer?« ist seit Mitte Juli in Sozialen Medien und auf der Rosa-Internetseite zu lesen. Und: »Uns als Gruppe geht es nicht gut.« Viele der Genossinnen und Genossen hätten Rosa verlassen oder zögen demnächst weg. Mit aktuell noch drei Aktiven fehlen Kapazitäten, um Veranstaltungen anzustoßen oder Delegierte zu dem einst mitgegründeten Bündnis Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts Reutlingen-Tübingen zu entsenden, erklären Hermann (75) und Robin (29), die öffentlich nur ihre Vornamen preisgeben wollen.

Bisherige Ziele und Aktivitäten

Um linke Politik abseits von Szene-Konventionen zu machen, war 2016 der Wunsch nach einer solchen Plattform in der Stadt gereift. Hermann, der mit Abstand älteste Rosa-Aktive, war aus der Überzeugung »Wir müssen etwas gegen Rechts tun« heraus dazugestoßen. Er wünschte sich einen Ort, um sich niederschwellig zu informieren. Die Treffen sollten politisch motivierte, doch vielfach unorganisierte Menschen zusammenbringen. In einem Rahmen, der für alle Menschen, alle Fragen und Probleme Platz ließ. Gemeinsam wollte man an einem Strang ziehen.

Mit einer Plakataktion warben Rosa und Zelle 2019 für ihre Nachttanzdemo. Auch diesen Juli sollte wieder solch eine Veranstaltung steigen. Foto: Privat Mit einer Plakataktion warben Rosa und Zelle 2019 für ihre Nachttanzdemo. Auch diesen Juli sollte wieder solch eine Veranstaltung steigen. Foto: Privat

Das hat Rosa bis zuletzt getan: bei Demos, Podiumsdiskussionen und Mahnwachen zum Gedenken an Faschismus-Opfer. Durch Vorträge über die Folgen von Wahlerfolgen rechtsextremistisch eingestufter Parteien, Workshops zur Antikriegsarbeit und Veranstaltungen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder dem DGB. Sie schauten hin und klärten auf, über die bewegte, aber eher unbekannte »linke« Geschichte Reutlingens oder kroatischen Faschismus. Beim Food-Sharing im Kleinen Bol erlebten sie »positive Selbstorganisation«. Früher machten sie auch mal eine Frauen-Kneipe, erinnert sich Hermann. 2019 luden sie mit der Zelle zur Nachttanz-Demo: für günstige Mieten, lebendiges Nachtleben, Freiräume statt Diskriminierung. »Wir haben versucht, linke Politik zugänglich zu machen«, sagt Robin. Möglichst inklusiv und nach dem Konsens-Prinzip - »keine Machtpolitik, nichts schlechtreden«.

Ist die allgemeine Stimmung schuld?

Robin wollte generell »über die politische Ebene das Leben der Menschen verbessern«. Hehre Ziele. Sind die überholt? Haben sich die Probleme in Luft aufgelöst? Im Gegenteil: »Wir befinden uns in einer Situation, wo ganz nah an Europa so viele Kriege bestehen wie noch nie«, sagt der 29-Jährige. Warum also fanden sich zuletzt immer weniger Leute am einst regelmäßig mit 15 bis 40 Interessierten besetzten Tisch ein?

Robin (3. von links) 2023 mit dem Tübinger OB Boris Palmer, Jaron Immer von Fridays for Future, Comedian Dodokay sowie Kathrin Kammerer vom GEA und dem Reutlinger OB Thomas Keck (von links) bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Graffiti. Foto: Archiv/Frank Pieth Robin (3. von links) 2023 mit dem Tübinger OB Boris Palmer, Jaron Immer von Fridays for Future, Comedian Dodokay sowie Kathrin Kammerer vom GEA und dem Reutlinger OB Thomas Keck (von links) bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Graffiti. Foto: Archiv/Frank Pieth

Zu einer seit Corona zunehmenden Vereinzelung mit Rückzug in »Echo-Kammern«, wo sich viele »nur noch übers eigene Empfinden definieren«, komme zunehmendes Desinteresse an politischer Arbeit, meinen die beiden. »Wir leben in einer Zeit rechtsextremistischer Entwicklungen, wo die Gegenwehr schwer wird«, sagt Hermann. Obwohl die Menschen verarmen, mehr Sorgen und eskalierende Konflikte haben, ist es schwer geworden, politisch Links-Denkende zu organisieren, gesteht Robin. Auch wenn die unzufrieden sind.

Mut zur Selbstkritik

Dazu gebe es hausgemachte Gründe: »Wir haben durch unser Verhalten dazu beigetragen, dass die Lust an der Arbeit für und mit ROSA geschwunden ist«, gestehen die Verbliebenen auf Instagram. Obgleich sie sich gewaltfreie Kommunikation und linke Sozialpolitik auf die Fahnen schrieben, gab es zum Teil »quälende, auch persönliche Streitereien«. »Es gibt ja in der Linken viele Streitthemen«, erklärt Robin dazu. »Da sind wir einfach an unsere Grenzen gestoßen.« Der Gaza-Krieg sei da nur ein Thema, sagt Hermann, »bei dem wir zu keiner gemeinsamen Haltung gekommen sind«. Er überlegt: »Vielleicht haben wir uns zu sehr auf die Querdenker konzentriert und sollten hervorheben, dass wir keine reine ,Gegen-Rechts-Gruppe' sind.« Es gehe vielmehr darum, sich allgemein gegen Missstände zu engagieren, stimmt Robin zu. Denn jeder fünfte Deutsche befinde sich einkommenstechnisch heute unter der Armutsgrenze.

Ohne festen Stamm, gezielt ohne Mitgliedschaften, mit Reutlingen als »Durchgangsstadt für Schüler und Studenten«, kennzeichnet die Rosa-Historie ein Kommen und Gehen. Auch das Privatleben langjähriger Aktiver ändert sich. Und mit weniger als fünf Leuten wird Engagement schwierig. Finden sich keine neuen Mitstreiter, ist Rosa tatsächlich am Ende.

Letzte Hoffnung

Nachdem zuletzt viele Vertreter befreundeter Gruppen Bedauern äußerten, fragen die verbliebenen Rosaianer nun: »Wie habt ihr ROSA erlebt?« Über die Website https://www.rosa-reutlingen.de/ und per E-Mail an info@rosa-reutlingen.de wollen sie Meinungen einholen. Das sei wichtig »für die Aufarbeitung unserer Fehler«, könnte zum erwünschten Ruck und letztlich zum Neuanfang führen: mit wiederbelebtem Newsletter, Aufklärung an Schulen, guten Treffen, in denen jede und jeder zu Wort kommt und ausreden darf. Ideen gibt es viele und die Lust am Protest scheint ungebrochen.

Unter dem Titel »War's das? – Diskutiert mit uns darüber!« lädt die Gruppe noch zu einem Termin: dem »öffentlichen Krisentreffen« am 4. September, 19 Uhr, im Haus der Jugend, Museumsstraße 7. So klingt im Gespräch letztlich doch noch Hoffnung durch: »Mit Euch und Eurer Solidarität wird’s wieder gut!« (GEA)