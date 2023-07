Kreis-Ordnungsdezernat in Reutlingen hat einen neuen Leiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Leitung des Ordnungsdezernats im Landratsamt Reutlingen soll zukünftig Philipp Hirrle übernehmen. Die Mitglieder des Kreistags wählten ihn in der Sitzung am Mittwoch, 26. Juli, mit großer Mehrheit. Da Dr. Claudius Müller zum Ende des Monats in den Ruhestand geht, galt es die Stelle neu zu besetzen. Mit Philipp Hirrle wird eine erfahrene Kraft aus dem Landratsamt Reutlingen die Nachfolge antreten. Derzeit leitet Hirrle das Amt für Recht, Ordnung und Verkehr und ist bereits Stellvertretender Leiter des Ordnungsdezernats.

Landrat Dr. Ulrich Fiedler freut sich über die erfolgreiche Besetzung: »Philipp Hirrle wird im Landratsamt sowohl für seine fachliche Expertise als auch seine Art der Mitarbeiterführung sehr geschätzt. Dabei war er selbst schon in zwei der Ämter, die zu unserem Ordnungsdezernat gehören, tätig und kennt dieses bestens. Während der Corona-Pandemie stand Philipp Hirrle mit seinem Team den Kolleginnen und Kollegen sowie den Städten und Gemeinden bei rechtlichen Fragestellungen stets zur Seite. Auf diese vertrauensvolle Zuammenarbeit mit unseren Kommunen kann er nun als Ordnungsdezernet aufbauen. Für die neue Aufgabe wünsche ich ihm alles Gute und freue mich darauf, mit ihm gemeinsam unseren Landkreis weiter zu gestalten und voranzubringen.«

Philipp Hirrle wird die Leitung des Ordnungsdezernats zum nächstmöglichen Zeitpunkt übernehmen und damit Vorgesetzter von etwa 300 Mitarbeitenden in fünf Ämtern. Dem Ordnungsdezernat sind folgende Ämter zugeordnet: das Kreisbauamt; das Amt für Recht, Ordnung und Verkehr; das Umweltschutzamt; das Kreisveterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sowie das Amt für Migration und Integration. (pm)