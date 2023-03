Krötenwanderung in Reutlingen: Tempolimit in diesen Straßen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Frühjahr erwachen Amphibienarten wie Grasfrösche, Erdkröten und Molche in ihren Winterquartieren. Amphibien zeichnen sich als landlebende Tiere dadurch aus, dass sie sich ausschließlich im Wasser fortpflanzen. An milden und feuchten Tagen machen sie sich zur Dämmerung auf den beschwerlichen Weg zum Laichgewässer und wandern bis in die Nacht. Auch die Wanderwege werden traditionell immer wieder benutzt. Daher sind für diese Arten der Schutz an Straßen besonders wichtig.

Um die Amphibien auch in diesem Jahr wieder in ihrer Reise zu unterstützen, gelten daher nach Angaben der Reutlinger Stadtverwaltung in folgenden Teilbereichen des Stadtgebiets Geschwindigkeitsbegrenzungen:

Landesstraße 383 beim Markwasenwald

Gemeindeverbindungsstraße zwischen der L 383 und Ohmenhausen

Umweltbildungszentrum Listhof

Hohbuchstraße

Markwasen

Vochezenholzstraße

Gönningen

Bronnweiler

Sondelfingen

Das städtische Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, während der Laichzeit bis ca. Ende April in den späten Abend- bis frühen Morgenstunden überall dort Rücksicht zu nehmen, wo entsprechende Beschilderungen eine Wanderungsroute anzeigen. Da in den nächsten Wochen ehrenamtliche Helfer in den frühen Morgenstunden dort unterwegs sein werden, um die Amphibien über die Straße zu tragen, wird um besondere Vorsicht gebeten. (pm)