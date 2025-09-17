Kostenloses »Biotütle« auf dem Reutlinger Wochenmarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Rahmen der »Aktionstage Nachhaltigkeit« gibt es laut Stadtverwaltung auf dem Reutlinger Wochenmarkt ab Donnerstag, 18. September, knapp drei Wochen lang umweltfreundliche »Biotütle« kostenlos an vielen Marktständen.

Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) haben demnach mit der Kampagne »Plastikfreier Bioabfall – Machen Sie mit« einen Meilenstein erreicht: Weniger als fünf Prozent aller kontrollierten Biotonnen im Stadtgebiet mussten im vergangenen Monat, gut ein halbes Jahr nach Kampagnenstart, beanstandet werden. Zu Beginn der Kampagne waren es noch 21 Prozent. Seit April werden mit Fremdstoffen befüllte Biotonnen mit einer roten Karte versehen, zu diesem Zeitpunkt waren elf Prozent aller kontrollierten Behälter davon betroffen.

Hintergrund der Kampagne ist die Novellierung der Bioabfallverordnung: Seit dem 1. Mai 2025 gelten deutschlandweit strengere Anforderungen an die Qualität von Bioabfällen. Wenn der Fremdstoffanteil über drei Prozent beziehungsweise der Kunststoffanteil über ein Prozent liegt, kann die Entsorgungsanlage dem Verursacher, in diesem Fall die Stadt Reutlingen, die zusätzlichen Kosten für die nachträgliche Fremdstoffabscheidung in Rechnung stellen – oder die Abfälle sogar zurückweisen.

Ziel ist es nun, die erreichte Bioabfallqualität dauerhaft zu sichern und weiter zu verbessern. Deshalb werden weiterhin alle falsch befüllten Biotonnen mit einer roten Karte versehen.

Roter Karte für Müllsünder

Neben der Sanktionierung setzen die Technischen Betriebswerke Reutlingen (TBR) vor allem auf Aufklärung und praktische Unterstützung: Als umweltfreundliche Alternative zu sogenannten »kompostierbaren« Plastiktüten – die trotz ihrer Bezeichnung nicht in die Biotonne gehören – gibt es das »Biotütle« aus Spezialpapier.

Das »Biotütle« ist CO 2 -neutral, besteht zu 100 Prozent aus recyceltem, ungebleichtem Papier, ist nassfest und vollständig kompostierbar. Dank seiner Tragehenkel lässt es sich mehrfach nutzen – zum Beispiel zunächst als Einkaufstüte und anschließend als Bioabfallbeutel. Ein 20er-Pack ist zum Selbstkostenpreis von 3 Euro bei den TBR, im Rathaus sowie auf den Bezirksämtern erhältlich.

Im Rahmen der deutschlandweiten »Aktionstage Nachhaltigkeit« vom 18. September bis zum 8. Oktober starten die TBR gemeinsam mit den Marktbeschickern des Reutlinger Wochenmarkts eine besondere Aktion: Während des rund dreiwöchigen Zeitraums werden die »Biotütle« an Markttagen an vielen Ständen kostenlos als Einkaufstüte oder »Rettertüte« ausgegeben – verbunden mit dem Hinweis, sie anschließend für Bioabfälle zu verwenden.

TBR auf dem Wochenmarkt

Am Samstag, 4. Oktober, sind die TBR außerdem selbst mit einem Stand auf dem Reutlinger Wochenmarkt vertreten. Am Stand wird es neben den »Biotütle« auch Gemüsenetze und Vorsortiergefäße und viele Informationen rund um die Kampagne »Plastikfreier Bioabfall – Machen Sie mit« geben.

Weitere Informationen zur Kampagne, auch in verschiedenen Sprachen, gibt es auf der Webseite der TBR. Fragen beantwortet der TBR-Bürgerservice telefonisch oder per Mail. (a)

071213035050

tbr-buergerservice@reutlingen.de

www.tbr-reutlingen.de/Biokampagne