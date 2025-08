Kamino bleibt während Reutlinger Open-Air-Kino zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im November 2024 hatte Klaus Kupke vom Kamino-Vorstand den Mitgliedern angekündigt: Der seit längerem gewünschte zweite Saal kommt. Er soll bis zur Feier des zehnjährigen Bestehens des Reutlinger Kinos im September 2025 fertig sein. Das ist jetzt noch etwas mehr als einen Monat hin. Ein Blick hinter die Kulissen des im September 2015 mit bislang einem einzigen 92 Sitzplätze fassenden modernen Kinosaal in Betrieb gegangenen Genossenschaftskinos zeigt: Der Ausbau des ehemaligen Lagers einer Weinhandlung im Gebäude der einstigen Wendler-Fabrik schreitet voran.

Die Programmkino Reutlingen eG hatte im April die Germeringer Firma Kinoton Digital Solutions und andere Fachleute damit beauftragt, den zweiten Raum im Ziegelweg 3 entsprechend aus- und umzubauen. Gemäß der Pläne wurden für den rund sechs auf elf Meter großen Saal die Wände zum Teil schallgedämmt und gemäß den Brandschutzvorgaben ertüchtigt. Auch der Unterbau für den Boden, der in sechs flachen Holzstufen leicht zwischen Leinwand und Projektor nach hinten ansteigt, ist bereits erstellt.

Dort sollen letztlich 57 Kinosessel Platz finden, was dem Kamino-Geschäftsführer Hasan Ugur zufolge »verschiedene Vorteile« bietet: ein reichhaltigeres Programm und die Möglichkeit, mehr Filme zu zeigen sowie Sondervorstellungen mit Publikumsgespräch, etwa beim Besuch von Regisseuren, Schauspielern und anderen an der Filmproduktion Beteiligten.

»Jeder Cent fließt momentan in den zweiten Kinosaal«

Als Nachteil nennt er, was zurzeit alle Bauvorhaben betrifft: "Die Bauarbeiten sind etwas teurer geworden." Klaus Kupke vom Genossenschaftsvorstand zufolge betrifft das vor allem die Lüftungsanlage und die Elektrik. Teilweise versuche man, dies bei anderen Gewerken wieder einzusparen, "aber das wird uns nicht ganz gelingen". Deshalb wird demnächst das 25-jährige Bestehen des Open-Air-Kinos, an dem neben der Stadtverwaltung das Kamino federführend beteiligt ist, nicht allzu üppig gefeiert: »Jeder Cent fließt momentan in den zweiten Kinosaal«, erklärt Ugur. Dafür werde alles Geld gespart. "Das ist unsere Priorität." Nicht zuletzt muss der zweite Saal auch deshalb baldmöglichst fertigwerden, damit die Genossenschaft die aufgenommenen Schulden zurückbezahlen kann. "Zum anderen möchten wir ihn aber zu unserem Zehnjährigen fertig haben", fügt Kupke hinzu.

An dieser Stelle im Kino Kamino soll ein Gang die beiden Vorführräume verbinden. Foto: Claudia Reicherter An dieser Stelle im Kino Kamino soll ein Gang die beiden Vorführräume verbinden. Foto: Claudia Reicherter

Zunächst führt der glückliche Umstand der Erweiterung jetzt aber dazu, dass erstmals in den zwölf Jahren seit Genossenschaftsgründung das Kamino während der Open-Air-Kino-Saison zu ist: »Die Baustelle kommt in jener Zeit ganz nah an die Vorführkabine von Saal eins ran«, erklärt der Geschäftsführer. So nah, dass es von der Lautstärke her nicht mehr möglich ist, dort einen Film zu zeigen - geschweige denn zu genießen.

»Ohne Lüftung gibt es im Sommer keinen Filmgenuss«

Zudem muss dazu die Lüftungsanlage ausgeschaltet werden, erläutert Kupke. »Und ohne Lüftung gibt es im Sommer keinen Filmgenuss.«

Um die Vorführkabinen der beiden Kinosäle, die künftig nebeneinanderliegen, durch eine Passerelle miteinander zu verbinden, damit der Filmvorführer hin- und herwechseln kann, muss eine Wand durchbrochen werden. Und zwar ausgerechnet an der Stelle, wo aktuell die Leitungen und Rohre der Klimaanlage sowie der Heizung verlaufen. Deshalb gehe es in diesem Stadium des Ausbaus nicht nur darum, dort »ein Loch in die Wand zu schlagen«, wie Hasan Ugur erläutert, sondern um relativ aufwändige Arbeiten, die den Kinobetrieb stören.

»Wie hoch die Finanzierungslücke ist, wissen wir, wenn alle Rechnungen vorliegen«

Da es mit dem Open-Air im Spitalhof der Stadt Reutlingen zwischen dem 6. und 31. August eine Freiluft-Alternative für Filmfans gibt, wird dieser Zeitraum genutzt. Als Ausnahme während der vorübergehenden Schließung zeigt das Kamino immerhin einen Film pro Woche: mittwochs um 14 Uhr den Beitrag zu »Sun & Action«, dem Reutlinger Ferienprogramm für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. Das war mit der Stadt schon lange vereinbart und ist Ugur zufolge mit dem Architekten so abgesprochen.

Rund 330.000 Euro sollte der Saal nach Kupkes Berechnungen vom vergangenen Jahr kosten. Nachdem die nationale Filmförderungsanstalt (FFA) im Juni 2024 mitgeteilt hatte, den Ausbau des zweiten Saals mit 131.000 Euro unterstützen, beschlossen die Genossen, ihre Rücklagen zu investieren und den Rest über weitere Anteile, Crowdfunding und einen Kredit aufzubringen. Die verbliebene Finanzierungslücke wird nun wohl etwas höher als die veranschlagten 31.000 Euro ausfallen, meint Kupke. »Wie hoch genau, wissen wir, wenn alle Rechnungen vorliegen.«

Ist die Passerelle fertig, müssen noch die Bodenbeläge verlegt, der zweite Projektor angeschlossen und die zusätzlichen Kinosessel montiert werden. Deren Bestellung stand zu Redaktionsschluss noch aus. »Ich persönlich finde ja die von Saal eins ganz gut«, sagt Ugur. Ist das alles gemacht, dann wird nach dem Open-Air-Kino-Abschluss im September Zweierlei gefeiert: zehn Jahre Kamino und der zweite Saal. (GEA)