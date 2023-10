Köstlichkeiten aus Pistoia in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der 20. Toskanische Markt in Reutlingen lockt von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Oktober, mit Köstlichkeiten aus der Region Pistoia auf den Weibermarkt neben der Marienkirche. Organisiert vom italienisch-deutschen Kulturverein »Stammtisch Pistoia« und dem Reutlinger Städtefreundschaftsverein Amicizia Pistoia-Reutlingen öffnet der Markt am Freitag um 10 Uhr und verleiht der Südseite der Marienkirche toskanisches Flair. Begleitet wird der Markt von einem Kulturprogramm: Pistoia also mit allen Sinnen.

Elf Direktvermarkter aus Pistoia und seiner Provinz haben ihre leckeren Erzeugnisse im Gepäck – von würzigen Schafskäsen über Schinken- und Wurstwaren des prominenten italienischen Slow-Food-Metzgers Fausto Savigni, nativem Olivenöl und verlockenden Süßigkeiten bis hin zu fruchtig-bodenständigen toskanischen Weinen, Spumante und Grappa. Infos zum »Agriturismo« in der Region gibt’s natürlich auch.

Die offizielle Begrüßung der Gäste durch die Stadt Reutlingen um 11 Uhr übernimmt dem Jubiläum angemessen Oberbürgermeister Thomas Keck, der bei einer Bürgerreise im Juni die offizielle Freundschaftsstadt Reutlingens kennen- und lieben lernte.

Auch die Osteria Toscana des Stammtischs Pistoia ist wieder am Start, sie beglückt den Gaumen mit Spanferkel, luftgetrocknetem Schinken, toskanischer Salami, Schafskäse, Bruschetta, Crostino und Oliven.

Geöffnet ist der Markt am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr, im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am 15. Oktober von 13 bis 18 Uhr.

Das kulturelle Rahmenprogramm ist vielfältig. »wkfotografie und 10 Freunde«: Die Ausstellung von Arbeiten Werner Kumbiers und seinen Freundinnen und Freunden aus dem VHS-Foto-Treff spiegelt nicht nur die Vielfalt der Fotografie wider, sondern auch, dass der Foto-Treff schon zweimal die Stadt Reutlingen in Pistoia repräsentierte. Die Vernissage ist am Freitag, 13. Oktober, um 18 Uhr im Saal im Haus der Volkshochschule.

Mit »Attimi – Momente, Federico Melani – Fotografie« gastiert ein besonderer Pistoieser Fotograf in der Achalmstadt, der auch bei der Vernissage am Samstag, 14. Oktober, um 18.30 Uhr im Haus der Volkshochschule dabei sein wird.

Besonderes kulturelles Jubiläumshighlight sind sicher »I Solisti Italiani« unter der Leitung von Maestro Maurizio Fedi, die am Samstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr im Haus der Volkshochschule in der Besetzung Maurizio Fedi (Fagott), Tommaso Guidi (Oboe) und Alessandro Duma (Klavier) ein buntes Programm mit Stücken unter anderem von Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini und Francis Poulenc präsentieren.

Anlässlich des Marktjubiläums erklingt dabei als Welturaufführung eine Elegie des Pistoieser Komponisten Teodulo Mabellini (1817–1897). Hierfür ist eine Anmeldung über die Volkshochschule empfohlen. (eg)

