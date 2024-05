Informatikstudiengänge sind in Reutlingen spitze

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das neue Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) legt in diesem Jahr einen Fokus auf die Unterstützungsangebote der Hochschulen zum Studienstart. Die Ergebnisse zeigen, dass die Fakultät Informatik der Hochschule Reutlingen in der Spitzengruppe liegt. Ein wichtiges Signal für alle Studienbewerber: An der Hochschule Reutlingen gibt es nach eigenen Angaben »die besten Bedingungen für einen erfolgreichen Studienstart«. Bewertet wurden im CHE-Ranking für den Fachbereich Informatik die beiden Bachelorstudiengänge Medien- und Kommunikationsinformatik sowie Medizinisch-Technische Informatik.

Positive Beurteilungen

Die Beurteilungen der Studierenden der Fakultät Informatik fallen sehr positiv aus und liegen in 94 Prozent der Kategorien über dem Vergleichswert aller Hochschulen bundesweit. Insbesondere die Kategorien zur allgemeinen Studiensituation, der Studienorganisation sowie der Betreuung und Unterstützung im Studium sind sehr gut bewertet. Diese Aspekte spielen eine entscheidende Rolle für einen erfolgreichen Start ins Studium.

Weitere Spitzenbewertungen finden sich in den Kategorien »Kontakt zur Berufspraxis« und die »Praxisorientierung in der Lehre«. Punkte, die deutlich machen, dass das Informatikstudium an der Hochschule Reutlingen sich sehr gut an den Herausforderungen im späteren Berufsleben orientiere. Erfreut über die sehr guten Bewertungen sind die Professorinnen und Professoren der Informatikstudiengänge. Professor Dr. Oliver Burgert, Dekan der Fakultät: Das zeige, »dass wir mit unserem Studienangebot in den beiden bewerteten Bachelorstudiengängen ein überzeugendes Gesamtkonzept bieten«. (eg)