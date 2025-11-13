IHK-Berufsinfotage in Reutlingen: Über 90 Unternehmen stellen sich vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die IHK-Berufsinfotage sind am Mittwoch gestartet. Über 90 Unternehmen präsentieren sich an zwei Tagen in der IHK-Akademie Reutlingen Schülerinnen und Schülern. Wer im kommenden Jahr eine Ausbildung beginnen möchte, bekommt aus erster Hand Informationen über Lehrstellen und Berufe. »Die Berufsinfotage sind ein Fixpunkt im Kalender vieler Schulen, Eltern und Unternehmen«, sagt Céline Brunet, Projektmanagerin Ausbildungsmarketing und Messeorganisatorin. »Hier treffen sich Jugendliche, die noch nicht wissen, wohin die Reise geht, und Betriebe, die wissen, dass genau hier ihre Fachkräfte von morgen stehen.«

Die IHK erwartet an den beiden Messetagen über 2.000 Schüler von regionalen Schulen. Sie können in der IHK-Akademie Reutlingen im Gewerbegebiet West vorbeischauen und mit Ausbildungsverantwortlichen ins Gespräch kommen. Bei den Unternehmen sind häufig auch aktuelle Auszubildende mit dabei, die berichten, wie ihr Alltag aussieht. Thorsten Leupold, Bereichsleiter Ausbildung und Prüfungswesen bei der IHK Reutlingen, sieht darin einen großen Vorteil: »Wenn Gleichaltrige am Stand stehen, fällt die Kontaktaufnahme leichter und die jungen Menschen trauen sich eher, Fragen zu stellen.« Wer erst smal in einem Praktikum schnuppern möchte, kann die IHK-Messe ebenfalls gut nutzen und sich einen Überblick verschaffen. Kurzentschlossene können die Berufsinfotage heute noch bis 16 Uhr besuchen. (eg)

