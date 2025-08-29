Heute vor 25 Jahren: Anzeige des SSV Reutlingen gegen Polizei?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wir schreiben den 29. August 2000. Das Parkhaus Pomologie wird renoviert und Reutlingens erste Pop-up-Galerie lädt – lange bevor der Begriff Pop-up an der Achalm sprachgebräuchlich wird – im Rohbau eines Bürogebäudes zu Kunstgenüssen ein. Dieser Nachrichtentag ist ruhig. Die Echaz döst in ihrem Bett und wer kann, macht's ihr bei sommerlichem Bilderbuchwetter im Freibad oder den Parkanlagen nach. Keine Aufreger weit und breit? Von wegen!

"Der SSV Reutlingen erwägt juristische Schritte, nachdem Polizeibeamte dem SSV-Stürmerstar Olivier Djappa einen Besuch abgestattet haben. Und das, obwohl ein Amtsrichter den Antrag auf Hausdurchsuchung abgelehnt hatte.

Der SSV-Justitiar Rolf Pommé bestätigt, dass einen Tag vor dem Auswärtsspiel des SSV in Aachen drei Polizisten vor der Wohnung von Olivier Djappa erschienen sind. ›Er hat sich keinen Reim drauf machen können, aber freundlich, wie er ist, hat er sie reingelassen – obwohl sie gar keinen Durchsuchungsbefehl hatten.‹ Nach Erkenntnissen des Rechtsanwalts (›wir müssen den Vorgang noch genauer recherchieren‹) war anonym Anzeige gegen den Star des SSV erhoben worden.

Olivier Djappa, gebürtiger Kameruner, berichtet auf Nachfrage, dass die Anzeige aus Fulda kam, wo er vor dem Einstieg beim SSV Reutlingen fünf Jahre lang spielte. ›Ich soll einen Schwarzafrikaner bei mir versteckt haben‹, so Djappa zu dem gegen ihn erhobenen Vorwurf.

Die wegen ›Beihilfe zum Verstoß gegen das Ausländergesetz‹ von der Staatsanwaltschaft beantragte Hausdurchsuchung, hat nun Rolf Pommé erfahren, sei sowohl von einem Reutlinger Amtsrichter als auch einem seiner Vertreter abgelehnt worden. Denn, so der Jurist: ›Es gab nicht mal die Spur eines Anfangsverdachts, auch die Ausländerbehörde hatte keinerlei Anhaltspunkte.‹

Offenbar hat mittlerweile die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Doch damit will sich der Verein nicht zufriedengeben. ›Da wird ohne Anhaltspunkte ermittelt, weil jemand denunziert worden ist‹, sagt Rolf Pommé, ›so kann man ganz schnell jemanden erledigen.‹ Jetzt müsse man prüfen, ob der Verein Anzeige erstatten kann. Und was sagt Olivier Djappa zu dem Vorfall? ›Ich hab’s schon vergessen‹, winkt er traurig ab." (GEA/ekü)