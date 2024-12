Gutsle, Gsälz und Gebasteltes in Sondelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. »Wir hatten gehofft, dass die Sanierung des Bezirksamts bis zum Weihnachtsmarkt fertig ist«, sagte Claudia König, die zusammen mit Margret Bühler den Markt in Sondelfingen organisiert hatte. Immerhin 14 Stände drängten sich am Samstag um das »eingetütete« Gebäude, das aber riesig große leuchtende Sterne zierten. »Wir haben hier einen kleinen, familiären und schönen Weihnachtsmarkt«, hatte Bezirksbürgermeister Mike Schenk betont – noch bevor der Regen kam.

Vor und um das "eingetütete Bezirksamt fanden sich 14 Weihnachtsmarktstände, der Zuspruch war groß - zumindest bevor der Regen kam. Foto: Norbert Leister Vor und um das "eingetütete Bezirksamt fanden sich 14 Weihnachtsmarktstände, der Zuspruch war groß - zumindest bevor der Regen kam. Foto: Norbert Leister

»Wegen der Baustelle haben wir auf drei Stände verzichten müssen«, so König. Dennoch: Das Angebot war groß, von selbstgefertigten Gutsle, Gsälz und Gebasteltem bis zu Waffeln, Punsch und Glühwein gab es eine bunte Vielfalt an schönen, nützlichen und leckeren Dingen. Vor allem aber gab es Musik – vom Posaunenchor etwa, vom Musikverein und abends dann von vier Musikerinnen und Musikern von der Württembergischen Philharmonie in der Stephanuskirche – »drei der vier Musiker wohnen in Sondelfingen«, so Schenk. Ein richtiges Highlight also.

Hinzu kam eine Krippenausstellung, ein gutes Dutzend der unterschiedlichsten Krippen wurde im Bezirksamt ausgestellt, eine sogar mit Figuren von Kindergartenkindern bestückt. »Wir wollten eigentlich einen Projektchor gründen, der heute hier gesungen hätte«, sagte König. Doch es hatte nicht sollen sein. »Wir machen aber nochmal einen Anlauf«, versprachen Bühler und König. Mit der Aussicht, dass der 2025 vor dem fertigsanierten Bezirksamt ohne Regen singen kann.