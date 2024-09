Großbrand in Reutlingen: Feuerwehrmann verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Textilien, Kunststoffe und Akkus gelagert

13.31 Uhr Die gewaltige Rauchwolke über Reutlingen verzieht sich langsam, der Feuerwehreinsatz im Gewerbepark Achalm wird jedoch noch bis in den Nachmittag hinein andauern, informiert die Stadtverwaltung ein einer Pressemeldung. Weiter heißt es, dass im Inneren des Gebäudes Textilien, Kunststoffe und Akkus gelagert wurden.

Nina-Warnmeldung wird zurückgestuft

12:43 Uhr Die Warnapp Nina informiert Nutzer seit heute Morgen über eine »Rauchwolke durch Großbrand in einer Lagerhalle«. Da derzeit keine Schadstoffe mehr gemessen würden, sei beschlossen worden, nur noch vor »Geruchsbelästigung zu warnen«, sagt Feuerwehrkommandant Stefan Hermann. Es brenne zwar noch, die Lage sei aber voll unter Kontrolle. »Einzelne Kräfte konnten bereits abgezogen werden.«

Gebiet bleibt abgesperrt

12:17 Uhr Da der Großeinsatz noch andauert, bleiben die Straßen um den Brandort gesperrt. Konkret betroffen ist das Gebiet zwischen Siemensstraße, Am Heilbrunnen, Birnenweg und In Laisen.

Feuerwehrmann leicht verletzt

12:11 Uhr Ein Feuerwehrmann verletzte sich nach Polizeiangaben leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden könne noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte jedoch mehrere Millionen Euro betragen.

Foto: Pieth Foto: Pieth

Brandursache unklar

10:50 Uhr Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr verweist auf die Polizeipressestelle, die wiederum sagt auf GEA-Anfrage, dass es dazu noch keine Erkenntnisse gibt. Das Nachrichtenportal 7aktuell schreibt, der Brand sei beim Sportartikelhersteller Reusch ausgebrochen. Anschließend sei das »Kärcher Center mit vielen Geräten aus dem Kärcher-Sortiment« vollständig ausgebrannt. Zum verbrannten Lagergut konnte die Feuerwehr keine detaillierten Auskünfte geben. »Wir ermitteln noch, was da alles drin war. Es ist aber normal, dass bei so einer Brandstelle auch Teile des Gebäudes in Flammen stehen, was dann zu einer erheblichen Rauchentwicklung führt«, sagt Stefan Hermann.

Foto: Egenberger Foto: Egenberger

Thomas Keck: »Respekt vor denen, die da immer wieder reingehen«

10:22 Uhr Auch Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck machte sich ein Bild vom Brandort, beobachtete die Löscharbeiten, sprach mit den Feuerwehrleuten und dankte den Helfern für Ihren Einsatz. »Im Vordergrund steht die Erleichterung, dass es keine Personenschäden gibt. Ich bin sehr erleichtert, dass trotz der Rauchentwicklung keine Gefahr für Leib und Leben besteht«, sagt Keck und ergänzt: »Man kann Respekt bekommen vor so einem Ereignis, wenn man sieht, wie so eine Halle von innen nach außen durchbrennt. Respekt auch vor denen, die da immer wieder reingehen.«

Foto: Egenberger Foto: Egenberger

Lage im Griff, Feuer noch nicht gelöscht

10:18 Uhr Die Feuerwehr hat die Lage vor Ort zwar im Griff, das Feuer ist aber noch nicht gelöscht. »Wir haben die Schwierigkeit, dass das Gebäude komplex ist. Wir kommen schwer an die Brandherde heran, wir müssen uns da vorarbeiten. Ich gehe davon aus, dass wir mindestens noch den ganzen Tag hier am Arbeiten sind«, sagt der Feuerwehrkommandant. Einige Kollegen gehen zudem davon aus, dass eine Brandwache nötig sein wird.

Foto: Pieth Foto: Pieth

Keine akute Gefahr durch Rauch

9:48 Uhr »Wir hatten eine starke Rauchentwicklung, das ist auch jetzt noch der Fall. Durch die Löschmaßnahmen ist der Brand nicht mehr so heiß, die Rauchgase gehen nicht mehr so weit nach oben weg, sondern es drückt sie auch wetterbedingt runter.« Daher habe man die Bevölkerung von Anfang an gewarnt, dass Türen und Fenster geschlossen und Klimaanlagen abgeschaltet werden sollen. »Der Rauch ist zwar wahrnehmbar, es besteht Stand jetzt aber keine akute Gefahr für die Gesundheit. Wir machen Messungen an der Einsatzstelle und in der weiteren Umgebung, um da sicherzugehen.«

Massive Brandentwicklung

9:30 Uhr »Kurz nach Auslösung der Brandmeldeanlage kamen schon die ersten Mitteilungen, dass Flammen sichtbar sind. Es muss eine massive, schnelle Brandentwicklung gewesen sein. Daraufhin haben wir schnell weitere Kräfte nachgefordert«, sagt Stefan Hermann bei einem Gespräch am Brandort. Der Gewerbepark sei in mehrere Brandabschnitte unterteilt. Einer davon habe im Vollbrand gestanden. »Es ist uns gelungen, die anderen Brandabschnitte mithilfe von Riegelstellungen zu sichern, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte.« Es sei ein Erfolg, dass man den Brand so eindämmen konnte, dass benachbarte Grundstücke und Gebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden.

150 Meter hohe Rauchsäule

8:21 Uhr Dichter Rauch zieht vom Brandort (In Laisen 31) in Richtung Reutlinger Innenstadt. Die 150 Meter hohe Rauchsäule waren kilometerweit sichtbar.

Foto: Kristina Schüle Foto: Kristina Schüle

Straße In Laisen gesperrt

7:21 Uhr Die Straße In Laisen ist für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Sowohl die Tankstelle, als auch der große Edeka-Supermarkt sind geschlossen. Eine Arztpraxis musste sämtliche Termine absagen.

Gesamte Reutlinger Feuerwehr im Einsatz

7:01 Uhr Die gesamte Reutlinger Feuerwehr ist mit nahezu allen Kräften im Einsatz. »Wir haben noch wenige Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die in den Wachen oder zuhause bereitstehen für weitere Einsätze«, sagt Stefan Hermann. Man werde außerdem unterstützt von den Feuerwehren Pfullingen und Eningen. »Die Bosch-Werksfeuerwehr hilft mit ihrer Drohneneinheit, sodass man sich von oben einen guten Eindruck von der Einsatzstelle bekommen konnte.« Zwischenzeitlich waren mehr als 200 Einsatzkräfte vor Ort, darunter 178 von der Feuerwehr, 14 vom Rettungsdienst, zahlreiche Polizisten sowie Mitarbeiter des Technisches Hilfswerks (THW) und der Malteser. Zusätzlich waren 51 Fahrzeuge sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Foto: Zenke Foto: Zenke

»Keine weitere Gefahr« für die Bevölkerung

6:55 Uhr Aufnahmen von oben zeigen das große Ausmaß des Feuers: Das Obergeschoss des zweigeschossigen Hallenkomplexes ist zerstört, das Hallendach teilweise eingestürzt. Jenseits der Rauchentwicklung gibt es nach den Worten des Feuerwehrkommandanten »keine weitere Gefahr« für die Bevölkerung. Es habe auch keine Verletzten gegeben. »Wir können davon ausgehen, dass niemand im Gebäude war, als das Feuer ausgebrochen ist«. Das hätten auch Gebäudebetreiber bestätigt. Wie lange die Löscharbeiten noch dauern, ist noch nicht absehbar.

Foto: Pieth Foto: Pieth

Finanzbürgermeister Roland Wintzen vor Ort

6:48 Uhr Vor Ort informierte sich auch Reutlingens Finanzbürgermeister Roland Wintzen über den Großeinsatz. Er hofft, dass eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Hallen vermieden werden kann.

Alarm geht um 3.51 Uhr ein

6:33 Uhr In einer Lagerhalle des Gewerbepark Achalm ist am Dienstagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Laut Feuerwehrkommandant Stefan Hermann erreichten automatische Brandmeldungen sowie mehrere Notrufe die Leitstelle um 3.51 Uhr am frühen Morgen. »Diese Halle steht im Vollbrand. Wir versuchen, die anderen Hallen zu halten«, erklärt Hermann den laufenden Einsatz. (GEA)