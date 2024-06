Grünen droht Absturz in Reutlingen - CDU-Sieg in Gomadingen - Kurioses in Tübingen

Sonntag, 9. Juni

Reutlingen: Grünen droht Absturz

19:08 Uhr Nach Auszählung von 17 der 92 Wahlbezirken in Reutlingen steht schon jetzt fest: Die Grünen werden abschmieren. Kamen sie 2019 noch auf mehr als 25 Prozent, stehen sie stand jetzt bei 13,76. Zweitstärkste Kraft könnte die AfD (16,79) werden, vorne liegt die CDU (28,09).

Gomadingen: CDU vor FDP und AfD

18:49 Uhr In Gomadingen ist die Europawahl bereits ausgezählt. Sieger ist die CDU mit 30,76 Prozent der Stimmen. Dahinter folgen FDP (15,74), AfD (15,34), Grüne (10,92) und SPD (10,04). Die Wahlbeteiligung liegt bei 69,33 Prozent. Zum Endergebnis

Wähler in Tübingen mit Applaus verabschiedet

18.20 Uhr Kurioses spielt sich im und vor dem Tübinger Rathaus ab: Etwa zehn Briefwähler warfen ihre Unterlagen nach 18 Uhr in den schon geleerten Briefkasten. Ihre Stimmen sind also ungültig. Währenddessen saß in einer der Wahlkabinen noch ein Mann, der noch seine Stimmzettel ausfüllte. Um 18.20 Uhr wurde er unter dem Applaus der Wahlhelfer verabschiedet.

20 Minuten nach Schließung der Wahllokale wird im Tübinger Rathaus noch gewählt: Dieser Mann kann sich nicht entscheiden. Foto: Jürgen Meyer 20 Minuten nach Schließung der Wahllokale wird im Tübinger Rathaus noch gewählt: Dieser Mann kann sich nicht entscheiden. Foto: Jürgen Meyer

Prognosen: Union gewinnt Europawahl in Deutschland

18:03 Uhr CDU und CSU haben die Europawahl in Deutschland mit großem Abstand gewonnen. Nach den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF wurde die AfD zweitstärkste Kraft. Dahinter rangieren SPD, Grüne und mit weitem Abstand die FDP. Nach den Prognosen erreichte die Union zwischen 29,5 und 30 Prozent. Die AfD kam auf 16 bis 16,5 Prozent. Die SPD holte 14 Prozent, die Grünen erzielten 12 bis 12,5 Prozent, und die FDP liegt bei 5 Prozent. Das neu gegründete linke Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kam aus dem Stand heraus auf 5,5 bis 6 Prozent.

18 Uhr Jetzt sind die Wahllokale dicht. Das Auszählen der Stimmen beginnt. Ab 18.15 Uhr erste Prognosen aus einzelnen Ländern. Zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr eine erste Hochrechnung der Sitzverteilung im EU-Parlament. Ab etwa 23 Uhr erste Ergebnisse aus den Landkreisen, darunter auch Reutlingen und Tübingen. Eine grafische Darstellung der Ergebnisse finden Sie in unserem interaktiven Datencenter. Die Kommunalwahl wird in vielen Städten und Gemeinden erst am Montag oder am Dienstag ausgezählt. Alle Ergebnisse finden Sie hier, oder in unserem Dossier.

Umschlag-Panne in einigen Balinger Wahllokalen

17:22 Uhr In einigen Wahllokalen in Balingen sind die Briefumschläge, in denen die Wahlzettel gelegt werden – die sogenannten Stimmzettelumschläge – ausgegangen. »Wir sind eben dabei, aus der Zentrale die Umschläge an jene Wahllokale zu liefern, bei denen es klemmt«, zitiert der Zollern-Alb-Kurier Balingens Sprecher Dr. Dennis Schmidt. Dass der Urnengang durch diesen Umstand gefährdet sei, verneinte er. Es werde nach wie vor eine geheime Wahl garantiert. Stefan Buck, Mitgründer und Kandidat der Freien Liste Zollernalb, kündigte umgehend eine Wahlanfechtung an.

Junge mit Wasserpistole löst Polizeieinsatz vor Wahllokal aus

16:46 Uhr Ein kleiner Junge mit einer Wasserpistole hat vor einem Wahllokal in Wellendingen (Landkreis Rottweil) für ein Missverständnis gesorgt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Den Beamten war der Junge am Sonntagmittag per Notruf als Mann geschildert worden, der mit einer im Hosenbund steckenden Pistole die Straße gegenüber dem Wahllokal entlangging, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Einsatzkräfte überprüften den Vorfall und konnten dann Entwarnung geben: Ein Zeuge berichtete, dass es sich bei dem vermeintlichen Mann um ein Kind mit Wasserpistole gehandelt habe.

Reutlinger Wahlbeteiligung nähert sich Wert von 2019

16:17 Uhr Die Wahlbeteiligung in den Lokalen Reutlingens wächst. Stand 16 Uhr lag sie laut einer Erhebung der Stadtverwaltung bei 34,8 Prozent. Zählt man die Briefwähler (rund 20 Prozent) hinzu, nähert sich die Zahl dem Ergebnis von 2019. Damals gaben 57,83 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

Rückblick auf 2019

16:01 Uhr Bei der Europawahl 2019 war die CDU zwar stärkste Kraft in Reutlingen, die Grünen waren den Christdemokraten jedoch dicht auf den Fersen. Deutlich dahinter landete die SPD, die AfD avancierte zur viertstärksten Kraft, vor FDP und den Linken. Verschieben sich die Kräfteverhältnisse heute? Bis 18 Uhr können die Wählerinnen und Wähler noch Einfluss nehmen.

Rathausbriefkasten aufgebrochen - 100 Wahlunterlagen landen im Regen

15:19 Uhr Während die Wahl in Reutlingen und der Region Neckar-Alb bislang störungsfrei läuft, gab es anderswo in Baden-Württemberg Schwierigkeiten. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag den Briefkasten vor dem Wilhelmsdorfer Rathaus im Landkreis Ravensburg aufgebrochen. Etwa 100 Briefwahlunterlagen für die EU- und Kommunalwahlen seien nach der Tat auf der Straße im Regen liegengeblieben, teilte die Polizei am mit. Sie seien aber vermutlich weiterhin brauchbar, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

So sieht das EU-Parlament aktuell noch aus

14:47 Uhr 350 Millionen Wahlberechtigte entscheiden vom 6. bis zum 9. Juni in 27 Staaten der Europäischen Union über die künftige Zusammensetzung des EU-Parlaments. Aktuell besteht das Gremium aus 705 Mitgliedern. Die meisten davon gehören zur Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP).

Wahlbeteiligung in Reutlinger Wahllokalen bei rund 19 Prozent

13:31 Uhr Die Wahlbeteiligung in Reutlingen liegt nach aktuellen Hochrechnungen bei rund 19 Prozent, sagt Hauptamtsleiter Philipp Riethmüller dem GEA. Die Briefwähler eingerechnet, komme man sogar auf rund 40 Prozent. Zum jetzigen Zeitpunkt sei das ein guter Wert. »Wir haben auf jeden Fall die berechtigte Hoffnung, das Ergebnis von 2019 zu übertreffen.« Der Andrang in den Lokalen sei recht unterschiedlich. Besonders viel los sei in einem Wahllokal in der Reutlinger Innenstadt und in Orschel-Hagen gewesen. »Zwischenfälle hat es bislang nicht gegeben, die Stimmung ist friedlich.«

Umfragen sehen die Union in Deutschland deutlich vorn

12:55 Uhr Umfragen zufolge dürften in etlichen der 27 EU-Staaten rechte Parteien stark abschneiden, unter anderem in Österreich, Frankreich und Italien. In Deutschland können CDU und CSU laut Umfragen damit rechnen, die Europawahl mit großem Vorsprung zu gewinnen. Dahinter liegen SPD, Grüne und AfD in etwa gleichauf.

Wahlleiterin: Keine relevanten Störungen

11:12 Uhr In Deutschland ist die Abstimmung zur Europawahl ohne größere Zwischenfälle angelaufen. Der Beginn sei reibungslos verlaufen, sagte Bundeswahlleiterin Ruth Brand am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. »Bisher haben wir keine Nachrichten von den Landeswahlleitungen, dass es relevante Störungen gibt. Also aus unserer Sicht läuft sie bisher normal und gut.«

Kretschmann wählt in Sigmaringen

10.22 Uhr Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Sonntagvormittag in Sigmaringen seine Stimmen für die Kommunal- und Europawahl abgegeben. Der 76-Jährige wählte kurz nach 10 Uhr im Ortsteil Laiz. Begleitet wurde er von seiner Frau Gerlinde. Nun wolle er seine Enkel besuchen, sagte Kretschmann nach der Stimmabgabe.

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) steht in einer Wahlkabine. Foto: Marijan Murat/DPA Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) steht in einer Wahlkabine. Foto: Marijan Murat/DPA

Die Wahlen haben begonnen

8 Uhr Seit 8 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. 2019 lag die Beteiligung an der Europawahl in Reutlingen bei 57,83 Prozent, an der Gemeinderatswahl bei 50,4 Prozent. Gelingt es den Bürgerinnen und Bürgern heute, diese Werte zu übertreffen? Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck appelliert im Internet: »Stärken Sie unsere Demokratie. Nehmen Sie Einfluss. Bitte gehen Sie zur Wahl!«

Münsinger mit guten Chancen

FDP-Politiker Andreas Glück aus Münsingen hofft bei der heutigen Wahl wieder auf den Einzug ins Europaparlament. Der Chirurg wurde beim Europaparteitag der Freien Demokraten mit mehr als 80 Prozent Zustimmung auf Listenplatz drei gewählt. Das bedeutet für Glück eine hervorragende Ausgangsposition, um seine Arbeit im EU-Parlament fortführen zu können.

Der FDP-Abgeordnete Andreas Glück sitzt seit 2019 im EU-Parlament. Foto: Thierry Monasse Der FDP-Abgeordnete Andreas Glück sitzt seit 2019 im EU-Parlament. Foto: Thierry Monasse

Grüne schreiben 2019 Geschichte in Reutlingen

Bei der Gemeinderatswahl 2019 ereignete sich in Reutlingen historisches: Zum ersten Mal wurden die Grünen mit 9 Sitzen und 23,1 Prozent der Stimmen meistgewählte Partei im Reutlinger Gemeinderat. Die Dominanz der CDU war damit gebrochen. Seit 1975 hatten die Christdemokraten immer das beste Ergebnis erzielt und die meisten Sitze im Rat. Danach ging es kontinuierlich bergab. Von den 20 Sitzen im Jahr 1975 waren nach der Wahl vom 26. Mai nur noch 9 übrig, 2014 waren es noch 11. Die AfD schaffte mit 7,4 Prozent der Stimmen zum ersten Mal den Einzug in den Gemeinderat.

Reutlinger Rathaus und Bezirksämter am Montag und Dienstag geschlossen

Am Montag, 10. Juni, und Dienstag, 11. Juni, bleiben das Reutlinger Rathaus und alle Bezirksämter geschlossen. Grund hierfür ist die Auswertung der Endergebnisse der Kommunalwahl in den Gebäuden »Marktplatz 22«, »Oskar-Kalbfell-Platz 21« und »Marktplatz 9«. Für dringende Angelegenheiten stehen jedoch Ansprechpartner in verschiedenen Ämtern zur Verfügung.

Wann kann ich mit Ergebnissen der Europawahl rechnen?

Am Abend des 9. Juni erhalten Sie voraussichtlich: Ab 18.15 Uhr erste Prognosen aus einzelnen Ländern. Zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr eine erste Hochrechnung der Sitzverteilung im EU-Parlament. Ab etwa 23 Uhr erste Ergebnisse aus den Landkreisen, darunter auch Reutlingen und Tübingen. Vorläufige Gesamtergebnisse werden voraussichtlich nach 23:30 Uhr veröffentlicht. Die amtlichen Endergebnisse von Bund, Bundesländern, Kreisen und kreisfreien Städten, Bundesländern und Bund publiziert die Bundeswahlleiterin am 3. Juli. Das endgültige Ergebnis der Europawahl steht am 16. Juli. Eine grafische Darstellung der Ergebnisse finden Sie in unserem interaktiven Datencenter.

Wann kann ich mit Ergebnissen der Kommunalwahlen rechnen?

Nach Schließung der Wahllokale wird in folgender Reihenfolge ausgezählt: Europawahl, Kreistag, Gemeinderat, Ortschaftsrat. Das bedeutet, dass in den meisten Kommunen erst am Montag mit Ergebnissen der Kommunalwahlen zu rechnen ist. In der Region Neckar-Alb erwartet der GEA am Sonntagabend noch Meldungen aus Wannweil, Gomadingen, Hohenstein, Ofterdingen und Pfronstetten. Hochrechnungen aus den übrigen Städten und Gemeinden im Verbreitungsgebiet des GEA, darunter auch Reutlingen, gibt es ziemlich sicher erst im Laufe des Montags. Wer es in die Bezirksgemeinderäte geschafft hat, erfahren Sie aller Voraussicht nach am Mittwoch. Ausführliche Berichte und Bildergalerien aus den einzelnen Kommunen finden Sie in unserem Dossier.

Was muss ich zur Wahl mitbringen?

Wer vor Ort wählt, muss seinen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Die Wahlzettel kann man zuhause, oder im Lokal ausfüllen. Wer sie vergisst, bekommt neue ausgehändigt.

In welchem Zeitraum darf ich wählen?

In den Wahllokalen kann am Sonntag von 8 bis 18 Uhr gewählt werden. Wahlbriefe müssen bis spätestens 18 Uhr am beim Wahlamt der Stadt Reutlingen (Marktplatz 22, 72764 Reutlingen) eingegangen sein.

Wo darf ich wählen?

Im Vergleich zu 2021 wurden einige Wahlbezirke leicht verändert und in manchen davon gibt es neue Standorte. In welches Lokal Sie gehen müssen, steht auf Ihrer Wahlbenachrichtigung. Wer versehentlich am falschen Wahllokal auftaucht, muss sich in das richtige begeben. Wer unsicher ist, wo er hin muss, kann im Wahllokalfinder der Stadt Reutlingen oder der Stadt Tübingen nachschauen.

Was darf ich am Sonntag wählen?

Heute wählen die Bürger, wer ihre Interessen im Europaparlament, den Kreistagen sowie in den Gemeinde- und Ortschaftsräten vertreten soll.