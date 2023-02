Geschäftiges Treiben im modernen Store

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die großzügigen Schaufensterfronten des neuen Marc O’Polo Stores in der Reutlinger Wilhelmstraße 72 verführen Passantinnen und Passanten regelrecht dazu, einen neugierigen Blick ins Innere zu werfen. Direkt hinter den Scheiben ist die jeweils für den aktuellen Monat kreierte Kollektion präsent. Im Januar waren dies vor allem viele GrünTöne, die ihre Trägerinnen und Träger hoffnungsfroh gestimmt durch die kalten, dunklen und langen Wintertage begleiteten – oftmals auch in Form von tragekomfortablen Outdoorwesten. Jetzt im Februar rücken Gelb und Blau nach und im Sommer trumpft Marc O’Polo, eine der größten Casual-Marken Europas, mit einem leuchtenden, maritimen Blau auf, gefolgt von Pink und Orange. So umreißt Stella Brokelmann, Juniorchefin innerhalb des in Reutlingen ansässigen Textilfachhandels Hermann Piendl, die farblichen Trends. Piendl betreibt fünf Modefachgeschäfte, unter anderem auch in Ulm und Konstanz. Am Standort Reutlingen ist Piendl bereits seit mehr als 40 Jahren mit der Marke Marc O’Polo vertreten. Der neue Marc O’Polo Store in Reutlingens Haupteinkaufsmeile wird im Franchise-Prinzip geführt. Zuvor befand er sich ebenfalls in der Wilhelmstraße, doch auf der anderen Seite der Flaniermeile.

Kleidung Foto: PR

Mode steht im Vordergrund

Es geht geschäftig zu im rund 210 Quadratmeter großen Geschäft, als wir zum Pressetermin erscheinen. Offiziell seit 26. Januar darf die Stammkundschaft und solche, die es noch werden möchte, schauen, was es alles gibt. Und davon wird fleißig Gebrauch gemacht. Der Ladenbau, den das Unternehmen im Sinne eines einheitlichen Erscheinungsbildes vorgibt, ist bewusst reduziert und filigran: Hier soll die Mode wirken und im Vordergrund stehen. Angesprochen werden Damen und Herren. Dann gibt es eine Auswahl an Schuhen und Taschen, die noch deutlich vergrößert werden soll. Derzeit stehen bequeme Sneaker, Stiefel, Loafer und Mokassins zur Auswahl. Ein bewährtes vierköpfiges Verkaufs-Team sowie zwei Aushilfen beraten mit Leidenschaft. Teamleiterin in der Wilhelmstraße 72 ist Bettina Güngör. »Die wissen ganz genau, was eine Kundin im Vorjahr gekauft hat, sei es nun ein Kleid oder ein Blazer«, berichtet Stella Brokelmann schmunzelnd über den guten Draht zu den Kundinnen und das Wissen um deren Vorlieben.

Marc O'Polo Store Foto: PR

Größen von 32 bis 44

Was die modische Richtung anbelangt, vertrete man einen modisch-sportlichen Style in Konfektionsgrößen von 32 bis 44, der gute Kombinationsmöglichkeiten erlaube. »Marc O’Polo schneidert sehr deutsch, nicht italienisch. Und Marc O’Polo verzeiht«, versichert die Reutlingerin, die dafür plädiert, dass Kleidung anpassungsfähig und bequem sein sollte, mit einem Augenzwinkern. Spezielle Bereiche im Geschäft sind ausschließlich den Basics gewidmet. Dort findet sich alles, was als Grundlage für einen gut sortierten Kleiderschrank zuhause wichtig ist: Die klassische Jeans oder auch die Chinohose, das weiße T-Shirt, der Blazer, der Sneaker – zusammen genommen das modische Must-Have.

Marc O'Polo Team Foto: PR

Pfiffige Eyecatcher

Zwischendrin gibt es im Gesamtsortiment immer wieder mal einen Eyecatcher zu bewundern, der farblich oder mit Blick aufs Muster herausragt: ein pfiffiges Kleid, eine auffällige Handtasche oder eine individuelle Bluse. Blumenprints entwirft Marc O’Polo immer, auch der Streifenlook ist etabliert und Pullunder sind die Gewinner der Saison. Leinenstoffe stammen nach Auskunft der Juniorchefin aus Frankreich und die Baumwollvarianten würden in Portugal gefertigt. »Die Kundinnen und Kunden sollen gerne kommen, Spaß haben und sich hier wohlfühlen«, versichert Stella Brokelmann. Dass imHochsommer eine moderne Klimaanlage gute Dienste im Geschäft leistet, macht das Shopping in diesem neuen Store ebenfalls »hot«. (GEA) Text/Fotos: Christine Knauer

Kleidung Foto: PR

Marc O´Polo I Wilhelmstraße 72 I 72764 Reutlingen I Tel. 07121/311864 I

www.marc-o-polo.com/de-de