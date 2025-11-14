GEA-Hausmesse zu Vorsorgethemen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sich mit Vorsorgethemen zu befassen, tut nicht weh. Man muss dabei noch nicht mal an sich selbst – »Was wäre, wenn mir etwas passieren würde …« – denken. Jede und jeder hat im persönlichen Umfeld Menschen, um die man sich sorgt, seien dies Freunde, Bekannte, Nachbarn oder Familienmitglieder. Wie wäre es also, ein wenig mehr über die verschiedenen Formen der Vorsorge zu wissen? Der Reutlinger General-Anzeiger lädt Interessierte dazu ein, sich bei der GEA-Hausmesse am Burgplatz, am Samstag, 15. November, zwischen 11 und 18 Uhr, umfassend und kostenlos zu informieren. Die Messe bildet den Ab-schluss der GEA-Thementage, mit insgesamt drei Veranstaltungen.

Unter dem Titel »Gut vorgesorgt – alles geregelt«, sind rund 20 Aussteller mit folgendem Spektrum vertreten: Sozialer Dienst, Selbsthilfe-, Pflege- und Gesundheitsthemen, Bewegungsangebote, Ernährungstipps mit kostenlosen »Probiererle«, Erbrechtsthemen, Liftsysteme, Versicherungen, Finanz- und Immobiliendienstleistungen, Wohnen im Alter sowie Bestattungsvorsorge. Fünf Impulsvorträge ergänzen das Messeangebot mit jeweils 20-minütigen Impulsen und anschließenden Fragerunden.

Folgendes Vortrags-Programm ist geplant:

13 Uhr: »Wenn das Haus zu groß wird« ist Thema von Christoph Epple, Krams Immobilien.

14 Uhr: Um »Nachlass mit Weitblick und Generationenmanagement« geht es bei Dirk Göhring, Kreissparkasse Reutlingen.

15 Uhr: »Was der Körper jetzt braucht« – Tipps für gute Ernährung kommen von Natascha Reiser, Edeka Südwest.

16 Uhr und 16.30 Uhr: Simson Heiß, Helvetia Versicherungen, spricht zuerst über »Vermögensaufbau« und in seinem zweiten Impulsvortrag über »Erben und Schenken«.

In einer Cateringzone werden Getränke angeboten und Plätze geschaffen, um sich in Ruhe auszutauschen. Das Team von Edeka hat außerdem Probierhäppchen dabei, die am Stand ausgegeben werden – samt Zubereitungstipps.

Der Zugang aufs GEA-Betriebsgelände und zur Hausmesse erfolgt über die Beutterstraße 10, (Ecke Gartenstraße) gegenüber dem Seitenausgang des Kinos Cineplex. Partner der GEA-Hausmesse sind die Kreissparkasse Reutlingen und die AOK Neckar-Alb. Juniorpartner sind Flunkert Bestattungen, Dr. Kroll & Partner, Edeka Südwest und das Landratsamt Reutlingen. Einen Aussteller-Überblick und mehr Information gibt es online. (GEA)

www.gea.de/vorsorge