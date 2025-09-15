Gastro-Hütten am Reutlinger ZOB vor dem Aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Viel Hoffnung hatten die Stadt und die Betreiber mit der Idee der Gastrohütten am früheren Zentralen Omnibusbahnhob (ZOB) verbunden. Jetzt, so scheint es, ist die Begeisterung der Ernüchterung gewichen. Im November laufen Fördermittel dafür aus. Wie es dann ab kommendem Frühjahr weitergeht, ist unklar.

Das Wetter hat den drei Beschickern der Hütten an der Echazterrasse am vergangenen Sonntag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem die vergangenen Tage ohnehin verregnet waren, hofften sie auf die Veranstaltung an der Echazterrasse am Sonntag mit »Pulverdingen9« und »DJ Luceleven«, was das Geschäft fraglos angekurbelt hätte. Doch am späten Nachmittag war klar: Die Veranstaltung wird abgesagt. Nur in einer der drei Hütten arbeitet am frühen Abend jemand am Herd und bereitet Essen zu. Khaled Asfari von »Layla Fastfood« hat eine Lieferbestellung über online erhalten, was bei ihm schon das ganze Jahr über einen Großteil des Geschäfts ausmacht.

Der Verkauf vor Ort ist für ihn wenig zufriedenstellend. »Der ganze September war bislang schlecht«, sagt Asfari. »Und im August war auch wenig los, weil die Leute im Urlaub waren.« Für Juni und Juli zieht er dagegen eine relativ gute Bilanz. Auch seine Mitstreiter, die Pop-up-Bar »Welt.Raum« vom Verein »3 Musketiere«, und das Falafel-Angebot von Ammar Alzalek im »Time to Eat« sind von den Wetterkapriolen betroffen. Auch sie hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder mehr Laufkundschaft gewünscht.

Angespannte Haushaltslage

Khaled Asfari weiß im Moment nicht, ob und wie es mit »Layla Fastfood« weitergeht. Jedenfalls sei er jetzt erst einmal nur noch bis Ende Oktober hier. Ob es eine Fortsetzung im nächsten Jahr gibt? Asfari zuckt mit den Schultern: »Keine Ahnung.« Dabei hat sich Asfari richtig reingehängt in sein kleines Restaurant mit selbstgemachten Beefburgern und Fingerfood, hat viel Arbeit und Liebe investiert, um die Kunden zufriedenzustellen. Aber wenn die Veranstaltungen wetterbedingt ausfallen, ist das genauso wie für die anderen Beschicker auch für ihn ein herber Umsatzeinbruch.

Khaled Asfari betreibt die Gastro-Hütte »Layla Fastfood« als Ein-Mann-Betrieb. Doch im Oktober ist auch für ihn erst einmal Schluss, da die Fördermittel für die Echazterrasse und die dortigen Gastro-Hütten auslaufen. Foto: Carola Eissler Khaled Asfari betreibt die Gastro-Hütte »Layla Fastfood« als Ein-Mann-Betrieb. Doch im Oktober ist auch für ihn erst einmal Schluss, da die Fördermittel für die Echazterrasse und die dortigen Gastro-Hütten auslaufen. Foto: Carola Eissler

Nur noch bis Ende November fließen die Fördermittel für die Gastrohütten an der Echazterrasse beim ZOB, danach ist Schluss. »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren« (ZIZ) heißt das Bundesprogramm, durch dessen Finanzierung die Echazhütten gestemmt werden konnten. Ob sich die Stadt einen Weiterbetrieb ab Frühjahr auf eigene Kosten leisten kann, steht derzeit noch in den Sternen. Jedenfalls will man sich im Rathaus derzeit auf keine konkrete Aussage festlegen. Die Stadtverwaltung »prüft, ob und wie die Bespielung der Echazterrasse ab Frühjahr/Sommer 2026 angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt ohne Fördermittel gestaltet werden könnte«, heißt es seitens der Pressestelle der Stadt. Parallel dazu hegt man bei der Stadt noch die Hoffnung, ob es vom Bund eine Fortsetzung des Förderprogramms geben könnte. Diesbezüglich sei man mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Donth in Kontakt.

Chance auf anderes Förderprogramm?

Doch der CDU-Politiker weiß inzwischen, dass es keine Fortsetzung von ZIZ geben wird. »Das ZIZ-Programm wird in der ursprünglichen Form nach meinen derzeitigen Informationen nun leider doch nicht mehr neu aufgelegt.« Für den Haushalt 2026 fange der parlamentarische Prozess erst nächste Woche an und werde Ende Oktober beziehungsweise Anfang November abgeschlossen. »Erst dann ist klar, was wirklich kommt. Im aktuellen Regierungsentwurf ist aber vorgesehen, dass die Städtebauförderung insgesamt planmäßig erhöht wird. Die Bundesmittel für Städtebauförderung steigen im Entwurf 2026 auf eine Milliarde Euro, was einer deutlichen Aufstockung entspricht. Wie diese verwendet werden, ist noch nicht festgelegt«, so Donth auf Anfrage des GEA.

Donth zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass es vergleichbare Programme geben werde und nennt in diesem Zusammenhang das Programm »Lebendige Zentren«, für das dieses Jahr 300 Millionen Euro bereitstünden. Oder auch das Förderprogramm »Sozialer Zusammenhalt«, das die Wohn- und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt in den Quartieren erhöhen und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft stärken soll. Zudem gebe es das Programm »Wachstum und nachhaltige Erneuerung«, das Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels in Gebieten unterstützt, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind. »Insgesamt stehen im Haushalt Städtebaumittel in Höhe von 790 Millionen Euro bereit. Welches Programm für die Förderung der Echazterrassen infrage kommt, muss von der Stadtverwaltung geprüft werden«, betont Donth. Und weiter: »Wie üblich, setze ich mich dann bei meinen zuständigen Kollegen im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für eine Bewilligung der Anträge aus dem Landkreis ein.«

Echazterrasse: Veranstaltungen im September Es sind im September noch weitere Veranstaltungen auf der Echazterrasse geplant:

Sonntag, 21. September, 17 bis 17.20 Uhr "Steinbeis-Brass-Band" (Bläser Ensemble - Tuba, Tenor-Saxofon, Jagdhorn, Trompete - mit Blues & Pop-Arrangements; 18 bis 19.30 Uhr "Die Ampel» mit Punk, Rock, Garagenrock; 20.15 bis 21.30 Uhr «re:fine" mit Acoustic Experience.

Samstag, 27. September, 15 bis 18 Uhr "nappydancers mit Marina», ein Unterhaltungs- und Mitmachprogramm für Familien im Rahmen der Reutlinger Kulturnacht; 19 bis 21 Uhr «DIDI MITTENDRIN" mit Balladen, klassischen Pop-, Rock-, Countrysongs und Kultschlager. (ce)

Mit dem Bundesprogramm »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren« wurden Maßnahmen in 228 Kommunen aus ganz Deutschland in Großstädten, Mittel- und Kleinstädten gefördert. Eine dieser 228 Kommunen, die eine Förderung erhalten haben, ist die Stadt Reutlingen, die vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 2,29 Millionen Euro Fördergelder erhielt. 2023 wurde deshalb die Echazterrasse mit Möbeln ausgestattet, zudem wurden die drei Holzhütten zwischen ZOB und Echaz aufgebaut und diese mietfrei angeboten. Die Betreiber mussten bislang nur die Nebenkosten tragen. (GEA)