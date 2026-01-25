Fall vorm Reutlinger Amtsgericht: Wie eng darf die Toskana sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Links Geländer. Rechts Wand. Die Hinterräder des weißen VW-Sharan schneiden auf der Fahrerseite gerade im Zeitlupentempo ein kleines hinterlistiges Mäuerchen an. Aus der Kupplung klingt Qual: Ein Video zeigte im Reutlinger Amtsgericht, dass die pittoresk-enge Toskana ganz schön gemein sein kann. Um zu seiner für zwei Wochen gemieteten Ferienwohnung zu gelangen, musste ein Reutlinger Paar seinen Van zunächst durch das steile Gässchen manövrieren, das im Video bestenfalls Cinquecento-tauglich daherkommt.

Erschwerend hinzu kam, dass auf der Zufahrt ein Schild verkündet, dass nur Fahrzeuge bis 1,80 Meter das Gässchen passieren dürfen. Oben angekommen - kein Parkplatz direkt am Haus. Dass dann nur eine Gemeinschaftswaschmaschine zur Verfügung stand und die Klimaanlage schwächelte, waren nur Nebenschauplätze der Begründung für die frühzeitige Abreise aus der Immobilie - die, so legten die Einlassungen der Kläger nahe, zurecht so heißt, weil sie die Lust auf Ausflüge mit dem Auto doch erheblich minimiert. So mochte das Paar - mit zwei kleinen Kindern unterwegs - den Engpass nur noch ein einziges Mal passieren: zur Abreise an Tag zwei.

Objektbeschreibung genau lesen

Vor Gericht forderten die beiden nun unterstützt von Anwältin Dorothea Seile den kompletten Reisepreis zurück. Streitwert: 2.282 Euro. Neben dem irritierenden Verbotsschild monierte das Paar vor allem, dass die wahre Breite der Zufahrtsschikane aus der Objektbeschreibung nicht ersichtlich gewesen sei.

War die Reaktion angemessen? Geben die genannten Inkonvenienzen Anlass, nichts zu bezahlen oder die Miete zu mindern? Die per Video aus Hamburg zugeschaltete Anwältin der beklagten Firma Belvilla zeigte sich zunächst gänzlich unbeeindruckt vom Vortrag der Gegenseite. Dr. Wajma Mangal argumentierte, dass der beklagte Mangel doch gerade den Reiz für die Bereisung der Region darstelle. »Wir sind in der Toskana. Da ist es eng.« Sie selbst habe auch zwei kleine Kinder. »Ich informiere mich im Vorfeld.« Die Kläger versuchten hingegen, »eigene Fehler der Beklagten anzulasten«.

Kläger in Deutschland, die beklagte Firma in der Schweiz (mit Hauptsitz in Indien), Ort des Geschehens in Italien: Amtsrichter Sierk Hamann war von Anbeginn schwer bemüht, die gerade auch im Vorfeld juristisch recht verwinkelte Angelegenheit schnell zu befrieden - ohne weitere Komplikationen und Kosten zu kreieren, etwa durch eine Beweisaufnahme vor Ort. »Es wäre schön, wenn die Parteien sich selber einigen könnten.«

Hamann packte das Moderationsbesteck aus, hielt die Parteien bei Laune. Frühzeitig schlug er vor, den Klägern einen Teil des Reisepreises nebst »vielleicht einem Reisegutschein« zukommen zu lassen. 800 Euro stellte er in den Raum, plus 300 Euro als Gutschein.

Gerade beim Buchen im Internet: Schauen, wer der Vertragspartner ist

Die Belvilla-Vertreterin bat um kurze Sendepause und kehrte mit einem 570-Euro-Angebot plus 150-Euro-Gutschein auf den Bildschirm zurück. Die Kläger zögerten nicht mit dem Einverständnis. Wajma Mangal konnte sich nicht verkneifen, dem Paar die kleine Maßregel »Beim nächsten Mal ordentlich informieren« auf den Weg mitzugeben. Hamann bremste: »Keine schlechte Stimmung machen. Ist alles erledigt jetzt.«

Und so stand nach einer Dreiviertelstunde Gütetermin der Vergleich. Die Kläger zeigten sich zufrieden. Anwältin und Richter machten deutlich, dass sich das Ergebnis angesichts der Sachlage durchaus sehen lassen kann. Die beiden Juristen rieten auch, genau hinzuschauen, wo man was bucht. Komplizierter wird's immer, wenn Vertragshändel über Grenzen reicht. »Der Vertragspartner sollte wenigstens in der EU sein«, riet Sierk Hamann. Und: Bei Buchungen über die großen Internet-Reiseportale gilt es, genau hinzuschauen, wo eventuelle Beanstandungen hingehen. In diesem Fall hatten die Kläger über FeWo-direkt gebucht, wurden dann aber bei der Reklamation auf Belvilla verwiesen. (GEA)