Fahrspuren der Reutlinger Lederstraße am Sonntag teilweise gesperrt

REUTLINGEN. Am Sonntag, 19. Oktober, führt das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt umfangreiche Pflegearbeiten am Platanenbestand in der Lederstraße zwischen Parkhaus Lederstraße und dem Lindachknoten durch. Deshalb sind in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr einzelne Fahrspuren teilweise gesperrt. Das teilte die Stadt mit.

Die Lederstraße verbindet als eine der Hauptverkehrsadern im Stadtgebiet mehrere Punkte und fungiert als Teil einer Hauptdurchgangsstraße. Sie verbindet den Lindachknoten mit dem Oskar-Kalbfell-Platz. (pm)