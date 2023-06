Event für mehr Menschlichkeit im Reutlinger Stadtgarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Reutlinger Verein »Drei Musketiere« lädt am Samstag, 1. Juli, zum Benefiz-Open-Air-Festival »Music 4 Humanity« im Reutlinger Stadtgarten in der Charlottenstraße ein. Los geht es um 16 Uhr. Bis 23 Uhr wird ein Fest in gemütlicher und lockerer Atmosphäre gefeiert. »Music 4 Humanity« ist eine Veranstaltung für alle Menschen und Kulturen, für mehr Miteinander, Menschlichkeit und Achtsamkeit und gegen Hass, Hetze und Ausgrenzung. Damit möchten die Musketiere Brücken bauen und für eine tolerante und offene Gesellschaft einstehen.

Die häufigen Einsätze der letzten Zeit haben die Musketiere gefordert. Sei es die Versorgung der Menschen vor Ort in der Ukraine, wo der russische Angriffskrieg unvermindert weiter geht, oder die wichtige Unterstützung der Menschen in der von dem schweren Erdbeben getroffenem Gebiet in der Türkei. Beide Einsätze gehen über die Erstversorgung hinaus und sollen über lange Zeit Erleichterung, Unterstützung, Hilfe und Hilfe zur Selbstversorgung bringen. Über ihre Arbeiten und weitere Projekte, wie zum Beispiel ihr Engagement in der Türkei für ein Bildungszentrum für benachteiligte Frauen, informieren die Musketiere vor Ort. Ein reger Austausch an diesem stimmungsvollen Event ist erwünscht, ein Infostand ist aufgebaut. Neu ist in diesem Jahr, dass auch ein Spielmobil mit Betreuung für die jüngeren Besucher aufgebaut wird. Der Eintritt ist frei und die Künstler verzichten auf ihre Gage. Besonders freuen sich die Veranstalter, dass auch Mitglieder der Württembergischen Philharmonie Reutlingen mit der Combo »New Philharmonic Wonders« und der großartigen »Pat Appleton« auf der Bühne stehen. Die Zuschauer werden von Künstlern aus der Region wie Eleonore Hochmuth, Suabian Kick, Melikas, Nagomi und Freep musikalisch unterhalten.

Die Zaubershow vom »Street Magic« Weltmeister Flip Mattia ist ein weiteres Highlight. Neben Musik und guten Gesprächen bewirten lokale Vereine mit Getränken und landestypischen Gerichten. Sie informieren auch über ihre Arbeit. Da die Vereine keine Standgebühr zahlen, können die Einnahmen komplett der Vereinskasse zugeführt werden. Die Musketiere freuen sich über zahlreiche Besucher und Spenden, damit ihre wichtige Arbeit fortgeführt werden kann. (eg)

www.3musketiere.org