Einen ganzen Tag Eintauchen in die Geschichte von Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eigentlich möchte man alles mitnehmen, was dieser »Tag des offenen Denkmals« in Reutlingen zu bieten hat, das Programm ist nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ von erster Güte. Stadt, Landkreis, Kirchen, Aussteller, Vereine und Privatleute haben am Sonntag wieder einmal keine Mühen gescheut, um mit 18 Veranstaltungsblöcken und einer Vielzahl an Führungen Interessierten ein großes Spektrum an historischen und kulturellen Informationen zu bieten und auch Türen zu öffnen, die ansonsten für die Öffentlichkeit geschlossen sind.

Wohlgemerkt alles begleitet von ausgewiesenen Kennern der jeweiligen Themenführungen. Es ging zur Wiege der Reutlinger Stromversorgung bei der Werner’schen Mühle in Betzingen, durch die List-Ausstellung in der Villa Tritschler, hoch zum Dachboden der Marienkirche, hinauf zu den beiden Tortürmen der Stadtbefestigung, dem Gartentor und dem Tübinger Tor. Der ehemalige Marchtaler Klosterhof, der heute im Besitz der Freimaurerloge ist, öffnete ebenso seine Türen wie das ehemalige Wohnhaus des Pomologen Eduard Lucas, das größte private Kellergewölbe der Stadt und das ehemalige Technikum der Textilindustrie. Per pedes ging es zu den Kaiserdenkmälern der Stadt und zu den historischen Brunnen. Das Kulturdenkmal Stephanus-Kirche in Sondelfingen mit den außergewöhnlichen Wandmalereien lud ebenso zum Besuch ein wie die Bronnweiler Marienkirche und die neugotische Kirche Peter und Paul in Gönningen. Auch die Christuskirche, einst im Dritten Reich als Bekenntniskirche gegen den Nationalsozialismus erbaut, konnte so, wie sie ist, noch ein letztes Mal besichtigt werden. Der Umbau zu einem Diakoniezentrum steht an.

Historischer Sitzungssaal

Veränderungen wird es auch im derzeitigen Landratsamt mit seinem historischen Sitzungssaal geben. Denn der Neubau der Behörde an der Achse Karlstraße/Stuttgarter Straße kann voraussichtlich im kommenden Jahr bezogen werden, das alte Gebäude steht zum Verkauf. Über die Zukunft des seit 1974 unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes entscheidet der Kreistag.

Mit dem Umzug der Kreisverwaltung wird es auch keine demokratischen Debatten im historischen Sitzungssaal mehr geben, denn auch der Reutlinger Kreistag mit seinen gewählten Kreisräten aus dem gesamten Kreisgebiet zieht in den Neubau um. Kein Wunder also, dass nochmals überaus großes Interesse an den Führungen im historischen Saal bestand, die die stellvertretende Leiterin des Kreisarchivs, Annette Bidlingmaier anbot. Sie nahm die Besucher mit hinein in die faszinierende Geschichte des Saals, die die nicht weniger faszinierende Geschichte Württembergs und des Kreises widerspiegelt.

Führungen und großes Besucherinteresse: Der historische Sitzungssaal steckt voller Symbole, die vor allem die Staatstreue zum Hause Württemberg symbolisieren. Foto: CAROLA Eissler Führungen und großes Besucherinteresse: Der historische Sitzungssaal steckt voller Symbole, die vor allem die Staatstreue zum Hause Württemberg symbolisieren. Foto: CAROLA Eissler

Der Saal ist die gute Stube des Landratsamtes, repräsentativ, ehrwürdig, voller Geschichte und symbolträchtiger Ausgestaltung. Das Gebäude an der Ecke Bismarckstraße-Aulberstraße, im Stil der Neu-Renaissance mit Jugendstilelementen erbaut, wurde 1905 eingeweiht und ist bis heute das Hauptgebäude des Landratsamtes, auch wenn die Kreisverwaltung inzwischen auf 25 Gebäude in der Stadt verteilt ist. Der historische Saal fällt durch viele verschiedene Elemente ins Auge, von Wappen bis Glaskunst, Malereien, Schriftzügen, und erinnert an einen Prunk- oder Rittersaal in einem Schloss. Viel bedeutender ist aber, wie Annette Bidlingmaier den Besuchern erläuterte, die durch entsprechende Wappendarstellungen gezeigte Staatstreue der Reutlinger zum Haus Württemberg und Reutlingen als Sitz des ehemaligen sehr großen Schwarzwaldkreises. Kein Wunder also, dass im Türsturz über der Haupteingangstür zum Saal die beiden Staatswappen Württembergs mit den drei Staufischen Löwen und den Hirschstangen prangen, so wie wir sie bis heute kennen.

»Konzept und Ausgestaltung ist wirklich das Haus Württemberg, die Staatstreue«, so Bidlingmaier. Die aufgemalten Sprüche weisen zum einen auf Leitsprüche württembergischer Regenten hin, aber mit »Ich hab’s fest vor« auch auf die Reformation, wie Bidlingmaier betonte. Reutlingen war 1530 die einzige Reichsstadt neben Nürnberg, die die Confessio Augustana unterzeichnete. »Ein Ausdruck des Glaubens an der Stelle.« Außerdem zieren die Wände Darstellungen, die Erwerbszweige der Stadt und des Kreises versinnbildlichen, wie zum Beispiel Trauben, Sichel und Früchte, Weberschiffchen, Hammer, Zirkel und Zollstock.

Kachelöfen bis 1953 in Betrieb

Prunkstück des Saales sind jedoch unbestritten die Glasfenster mit den Wappen der 17 Oberämter des Schwarzwaldkreises. »Das ist Malerei auf Glas.« In der Mitte natürlich das große Reutlinger Wappen, unter dem noch bis dato die Kreisverwaltung und an ihrer Spitze der Landrat bei Sitzungen Platz nimmt.

Und dann gibt es freilich auch die kuriosen Geschichten rund um den Saal. So zum Beispiel, dass 1905 keine Zentralheizung eingebaut wurde, sondern noch bis 1953 mit den beiden Kachelöfen, die immer noch im historischen Saal stehen, für Wärme im Winter gesorgt wurde. »Da wurde dann mit Holz und Kohle geheizt.« Im Untergeschoss des Landratsamtes gab es zur Lagerung entsprechend große Keller, die später zu Registraturen wurden.

Im Halbstundentakt führte Annette Bidlingmaier den ganzen Nachmittag durch den historischen Saal und die Geschichte des Kreises. Dabei musste sie auch zahlreiche Fragen beantworten. Die Besucher, so schien es, hätten noch viel länger den spannenden Erzählungen der stellvertretenden Kreisarchivarin zuhören können. So erging es auch den anderen Fachleuten am »Tag des offenen Denkmals«, die in der ganzen Stadt und den ganzen Tag über Besuchergruppen führten. Der Wissensdurst nach Historischem und Kulturellem ist groß. So gesehen leisteten das Kulturamt der Stadt Reutlingen und das Landratsamt mit diesem Tag einen überaus wichtigen Beitrag zur Bildung. Und zwar für alle Generationen. (GEA)