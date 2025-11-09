Eine echte Erfolgsgeschichte: Secondhand-Basar in Betzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Hochwertige Second-Hand-Ware zu kleinen Preisen: Dieses Prinzip machten den Inner-Wheel-Basar im Laufe seines Bestehens zu einer echten Erfolgsstory: Bereits zum 23. Mal luden die Frauen des Inner-Wheel-Clubs am Samstag in die Betzinger Julius-Kemmler-Halle zu ihrem Wohltätigkeitsbasar, dessen Erlöse wieder zu hundert Prozent an soziale Einrichtungen sowie Frauenhäuser und Fördervereine für Kinder in Reutlingen und Tübingen gingen.

Als sich um 9 Uhr die Türen der Julius-Kemmler-Halle öffneten, warteten bereits an die 50 Schnäppchenjäger auf den Einlass, um die besten Angebote zu ergattern. Tatsächlich lockte der Inner-Wheel-Basar auch dieses Mal mit einem breiten Angebot gut erhaltener Waren, von Schuhen und Lederwaren, Handtaschen sowie Markenkleidung für Damen und Herren über Kinderkleidung bis zu Haushaltswaren, Kunst, Schmuck und allerlei Accessoires. Zwischen 40 und 50 ehrenamtliche Helferinnen standen den Kaufinteressenten beratend zur Seite und sorgten einmal mehr dafür, dass ein anständiger Batzen Geld für die Spenden zusammen kam.

Hanna Šumski, die schon viele Jahre zum Basarteam gehört und Inner-Wheel-Club-Präsidentin Angelika Mez waren »sehr zufrieden« mit der Resonanz und dem Spendenaufkommen, das sich seit 2001 auf mehrere hunderttausend Euro summiert hat. (GEA)