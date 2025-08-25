Ehemals besetztes Reutlinger Haus: K39 wird wie neu

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das alte Haus in der Kaiserstraße ist schon jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. Wo vorher alter Putz bröckelte, ist innerhalb weniger Tage eine neue Fassade entstanden. K39 ist jetzt Baustelle. Es wird geschafft, gehämmert, gebohrt, gesägt und geleimt. Zuletzt sind neue, moderne Fenster eingesetzt worden. »Es geht echt schnell voran und nimmt Gestalt an«, sagt Frederike Geissler, die das Bauprojekt als Verantwortliche der Syndikat-Zimmerei schon lange begleitet. Sie zeigt sich zufrieden und auch ein wenig stolz, dass in nur wenigen Tagen eine neue Hausfassade unter anderem aus Holz vor die bestehende, alte Außenwand installiert werden konnte. Das Ziel: Zum Richtfest am Samstag, 13. September, soll die Renovierung des alten Hauses weitgehend abgeschlossen sein.

»Das war mitunter etwas herausfordernd, weil die alte Fassade an manchen Stellen krumm und schief war«, sie zeigt an einem Türrahmen auf Details der Installation. »Aber wir haben es hinbekommen. Jetzt passt es.« Die neue Fassade, die zuvor mit Unterstützung modernster Computertechnik konstruiert wurde, habe die Schrägen der alten Wände ausgleichen können.

Frederike Geissler mit den Plänen für die Fassade. Foto: Ralf Rittgeroth Frederike Geissler mit den Plänen für die Fassade. Foto: Ralf Rittgeroth

Das schwer in die Jahre gekommene Gebäude aus dem 19. Jahrhundert hatte noch andere Überraschungen parat. »Überall steckt unter den verputzten Wänden Fachwerk, und zwar tragendes Fachwerk«, weiß sie. Doch mit der Statik sei alles in Ordnung. »Die Fachwerkkonstruktion lastet auf dem Sandsteinsockel des Hauses und trägt keine Dachlast«, das erleichtere die Renovierung. Bei den Arbeiten treten immer wieder »Souvenirs« der Bewohner aus den vergangenen Jahrzehnten zutage: »Alte Tapeten aus den 1950er-Jahren und auch alte Tageszeitungen haben wir im Bereich der Holzfußböden und in den Wänden entdeckt.« Das sei ganz nett und bisweilen interessant, zeige aber auch, dass ein solches Mehrfamilienhaus im Laufe der Jahrzehnte durch die Bewohner »Schichten« bekommen habe - wie bei einer Zwiebel.

Dann kommt Frederike zu einem Bereich, der für den Aufbau, die Substanz und die Ausstattung des Hauses entscheidend sind: »Da sind zum Beispiel die neuen Fenster und die Isolierung: Das alles gibt die Landesbauverordnung für die verschiedenen Gebäudeklassen vor. K39 hat die Gebäudeklasse 4. Also kommt dafür diese Art der Fenster infrage.« Der Gesetzgeber habe damit den Brandschutz für verschiedene Gebäudearten standardisiert.

Auf allen Ebenen der Kaiserstraße 39 wird derzeit gearbeitet: vom beeindruckenden Gebäudekeller, bis hinauf zum Dachgeschoss. »Die Dachbalken sind noch völlig in Ordnung. Da können wir ein neues Dach draufsetzen und die Fotovoltaikanlage.« Wärmepumpen würden später die Heizenergie liefern.

»Die alte Fassade war an manchen Stellen krumm und schief «

An Wänden und Fußböden wird fleißig gearbeitet. Insgesamt entstehen in der Kaiserstraße 39 sechs Wohnungen. Unter dem alten Putz sind die freigelegten Fachwerkbalken zu erkennen. Foto: Ralf Rittgeroth An Wänden und Fußböden wird fleißig gearbeitet. Insgesamt entstehen in der Kaiserstraße 39 sechs Wohnungen. Unter dem alten Putz sind die freigelegten Fachwerkbalken zu erkennen. Foto: Ralf Rittgeroth

Am Ende soll ein modern ausgestattetes Mehrfamilienhaus stehen, mit sechs Wohnungen unterschiedlicher Größe. Die früheren Besetzer, die schon lange im »Fanclub Kollektives Eigenheim e.V.« (FCK) aufgegangen und organisiert sind, wollen so »nach dem Modell des Mietshäuser-Syndikats ein solidarisches Wohngebäude schaffen.« Die Wohnfläche geben sie mit insgesamt 330 Quadratmetern an, die gleichzeitig »dem Wohnungsmarkt entzogen werden«. Das bedeutet, die Mietwohnungen sind nicht auf dem freien Markt verfügbar. Wer sich als Mieter bewirbt und später einzieht, ist dann gleichzeitig Mitglied im »Hausverein«, welcher Gesellschafter der »Hausprojekt-GmbH« ist. Mieter sollen so gleichzeitig zu Miteigentümern der Kaiserstraße 39 werden.

Die Finanzierung des Gesamtprojekts ist nach Angaben des FCK zu 90 Prozent gesichert. Spenden und sogenannte Direktkredite, die mit einem Prozent verzinst werden, nimmt der Verein gerne entgegen. Mindestbetrag für einen solchen Direktkredit sind 500 Euro. Spenden können in beliebiger Höhe abgegeben werden. (GEA)