Easy Sunday Jahresfest im Reutlinger franz.K

REUTLINGEN. Das Kulturzentrum franz.K feiert in diesem Jahr das 9. Easy Sunday Jahresfest. Am Samstag, 8. Februar, erwartet die Besucher ab 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, das die Vielfalt der Kulturen zelebriert. Das Jahresfest bildet den Höhepunkt des monatlichen Easy Sundays. Dieser findet regelmäßig an einem Sonntag im Monat statt und bietet Musikern sowie Musikinteressierten Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre gemeinsam zu musizieren.

Abdou Sarr, Initiator und Moderator des Events, erklärt: »Es ist eine interkulturelle Jamsession, die eine entspannte Atmosphäre schafft. Hier können Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen, Musik genießen oder selbst aktiv werden. Für Familien bieten wir zudem ein spezielles Kinderprogramm.« Anders als bei der monatlichen Jamsession bietet das Easy Sunday Jahresfest ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik- und Tanzdarbietungen für Familien und alle, die sich gerne dazumischen. Mit dabei sind unter anderem die Tanzgruppen von TanzDesign, der Clown Clip, die Bands Blazing Beatz und Ruby & The Racoons von der Groove Factory Reutlingen, die Sängerin Daria Ivanytsijka und die Reggae-Band Saidon Train. Die Easy Sunday Jamsession Band wird ebenfalls auftreten und einen musikalischen Beitrag leisten. DJ Laibamba & Friends übernehmen im Anschluss die Aftershow-Party.

»In Zeiten des Erstarkens rechtspopulistischer Bewegungen setzen wir mit diesem Fest ein klares Zeichen für Offenheit und Toleranz«, sagt Laura Haitz, Verantwortliche für die Pressearbeit des franz.K. »Unser Ziel ist es, Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen, Vorurteile abzubauen und die Vielfalt unserer Gesellschaft zu feiern.« Sarr hebt hervor, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr keinen Eintritt kostet, um Kultur für alle zugänglich zu machen: »Wir möchten, dass jeder dabei sein kann, unabhängig von finanziellen Möglichkeiten. Natürlich freuen wir uns über Spenden, um die Veranstaltung zu finanzieren. Außerdem gibt es mehrere Sponsoren, die das Festival mit finanziellen Mitteln unterstützen, wofür wir sehr dankbar sind.« Für das leibliche Wohl sorgt in diesem Jahr Dembadou Catering.

Das 9. Easy Sunday Jahresfest sei eine Gelegenheit, die kulturelle Vielfalt Reutlingens zu erleben und gemeinsam zu feiern. Alle seien eingeladen, vorbeizukommen und ein Zeichen für Toleranz und Gemeinschaft zu setzen. (eg)