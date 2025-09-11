Drogensucht bringt junge Reutlinger Mutter ins Gefängnis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sie kommt und geht in Handschellen. Die 20 Jahre junge Mutter einer zweijährigen Tochter muss wieder ins Gefängnis. »Weniger geht jetzt nicht«, begründet Richter Sierk Hamann die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen einer Serie von Ladendiebstählen inklusive Körperverletzung. Dabei hat er im dreistündigen Prozess wie alle Beteiligten viel Empathie mit einer Frau gezeigt, die – auch körperlich schwer gezeichnet von den Folgen ihrer Drogensucht – mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank sitzt.

Ob das mit einem Verband bedeckte linke Auge der vollumfänglich geständigen Angeklagten jemals wieder seine Sehkraft zurückgewinnen kann, muss sich noch zeigen. Die schwere Verletzung erlitt die polnische Staatsbürgerin im Drogenmilieu des Frankfurter Bahnhofsviertels. Dort lebte sie süchtig nach Crack auf der Straße, als ihr ein Mann mit der Schreckschusspistole ins Gesicht schoss.

In den Jahren davor hatte sie in Reutlingen wohnend eine Reihe von Straftaten begangen, von denen Staatsanwältin Samira Felger nur die letzte Serie verliest. Die Fülle der Vorwürfe ist so erdrückend wie die Tatsache, dass die Frau nach einer Verurteilung vor dem Amtsgericht Reutlingen an einem Morgen bereits am Nachmittag schon wieder kriminell wurde.

In Münsingen klaute die Frau Parfum im Wert von 227 Euro. In Reutlingen ließ sie Handtaschen mitgehen. Am Tatort Plochingen wollte sie einen Herrenduft stehlen. Die Liste ist noch länger. Besonders schwerwiegend war ein Ladendiebstahl in einem Fachgeschäft an der Reutlinger Wilhelmstraße im November 2024. Hier versuchte sie mit Parfum-Testern im Gegenwert von über 600 Euro das Weite zu suchen, wurde aber von zwei Verkäuferinnen verfolgt.

Verfolgungsjagd in der City

»Sie rannte los, und ich hinterher«, erinnert sich eine der Verfolgerinnen im Zeugenstand. Stellen konnten sie und ihre Kollegin die Ladendiebin in einer engen Sackgasse. Dort kauerte sie auf dem Boden, offenbar ebenso verwirrt wie verzweifelt. »Sie hat geschrien, sie müsse zu ihrem Kind«, sagt die Zeugin, »dann ist sie ausgerastet und versuchte zu fliehen«. Im anschließenden Gerangel erlitt die Verkäuferin eine Verletzung. Der aufgeklebte Nagel ihres kleinen Fingers knickte um, wodurch der natürliche Nagel in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das tat höllisch weh und blutete stark. Womit der Tatbestand der Körperverletzung erfüllt war.

Die Ursache für diese hohe kriminelle Energie war die starke Abhängigkeit der Angeklagten von Alkohol und Kokain sowie später obendrauf noch Crack. Diese Drogen, macht Richter Sierk Hamann bei der Würdigung der persönlichen Verhältnisse der Frau klar, haben gewiss auch eine Rolle bei der Missachtung von Bewährungsauflagen gespielt. Im Laufe der Beweisaufnahme stellt sich heraus, dass der Vater des Töchterchens der Angeklagten selbst im Gefängnis einsitzt.

Nach kurzer Pause zum Durchatmen, während der die Angeklagte ihr Kind in den Arm nehmen darf, kommt Staatsanwältin Felger in ihrem Plädoyer trotz der Würdigung aller tragischen und entlastenden Umstände zu einer klaren Strafforderung: 19 Monate Freiheitsentzug ohne Bewährung.

Keine Bewährung möglich

Verteidigerin Sarah Burkhardt spricht sich engagiert für eine Bewährungsstrafe – eine nochmalige Chance – aus. Sie begründet dies auch mit der Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung des verletzten Auges ihrer Mandantin, die im Justizvollzug nur schwer leistbar sei. Richter Hamann verurteilt die Frau, mit der er bereits als Jugendrichter zu tun hatte, zu 18 Monaten Gefängnis ohne Bewährung. Man habe Strafen »so straff wie möglich zusammengezogen«. Der Richter erkennt an, die Taten seien »getrieben von der Sucht« begangen worden. Und er wünscht der jungen Mutter alles Gute mit den Worten: »Ja, Sie kriegen eine Therapie. Sie kriegen die Chance«. (GEA)