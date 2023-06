Wie stark befahren die Alteburgstraße ist, zeigt sich an jedem Morgen und Abend im Berufsverkehr. Gut zu sehen sind auch die Risse und andere Macken im Asphalt. Deswegen wird bald die Fahrbahndecke saniert. FOTO: ZENKE Wie stark befahren die Alteburgstraße ist, zeigt sich an jedem Morgen und Abend im Berufsverkehr. Gut zu sehen sind auch die Risse und andere Macken im Asphalt. Deswegen wird bald die Fahrbahndecke saniert. FOTO: ZENKE

