Die Echaz steigt über Nacht um fünf Zentimeter

Sonntag, 2. Juni 2024

Sehr angespannte Lage in Lichtenstein

Als »sehr angespannt« bezeichnet Lichtensteins Feuerwehrkommandant Andreas Daum die Lage am Sonntagvormittag in Unterhausen. »Die Echaz ist noch einmal fünf Zentimeter gestiegen über Nacht«, berichtet er. Seit dem frühen Morgen sind die Einsatzkräfte wieder unterwegs, um Straßen und Gebäude vor Überflutung zu schützen. Besonders kritische Stellen sind das katholische Gemeindezentrum und der Drosselweg. Dort sind Hochwasserschutzbarrieren eingerichtet worden.

»Jeder Tropfen Regen, der weiter fällt, tut uns nicht gut«, betont Daum mit Blick auf die für den Sonntag angekündigten Gewitter, die mit Starkregen verbunden sein könnten. Der Boden können keine Nässe mehr aufnehmen, »der ist absolut gesättigt«, sagt Daum. Alles, was jetzt noch dazu komme, laufe über die Oberfläche ab. Das passiere bereits im Bereich der B 312 zwischen Unterhausen und Honau. Etwa im Bereich des Autohauses in Unterhausen bahne sich das Wasser einen Weg über die Bundesstraße. Noch sei es nicht dramatisch, die Straße könne weiter befahren werden.

Gesperrt ist in Unterhausen allerdings inzwischen die Bahnhofstraße in Richtung Bauhof. »Dort läuft das Wasser von oben über den Fuß- und Radweg zehn Zentimeter hoch ins Tal hinunter«, berichtet der Kommandant.

Am Samstag wurde die Feuerwehr Lichtenstein zudem von der Drohnenstaffel der Werksfeuerwehr Bosch unterstützt. »Am Samstagmorgen gab es eine Geräuschkulisse im Bereich Gießstein«, schildert Daum, »wir befürchteten, dass eventuell der Hang dort in Bewegung geraten sein könnte.« Mithilfe der Drohnen wurde das betroffene Gebiet inspiziert, am Nachmittag wurde auch ein Geologe hinzugezogen. Der habe dann Entwarnung gegeben: Der Hang rutschte nicht. Lediglich an der Oberfläche hatten sich Felsteile gelockert, waren teilweise in Richtung Schlösslessteige abgerutscht und hatten Äste mitgerissen.

Auch der Lauf der Echaz wurde mithilfe der Drohnen kontrolliert. »Dabei haben wir festgestellt, dass viele umgestürzte Bäume im Fluss liegen«, sagt Daum, an die der Bauhof nicht heran komme. Zwei querliegende Bäume im Flussbett seinen auch dafür verantwortlich, dass es im Drosselweg zu Überflutungen gekommen sei. »Für diese Inspektionen war die Unterstützung der Drohnenstaffel sehr hilfreich«, betont der Kommandant.

Hochwasserlage im Lautertal hält sich in Grenzen

Im Großen Lautertal zwischen Offenhausen und Unterwilzingen führt die Lauter nach den starken und langen Regenfällen der letzten Tage zwar überdurchschnittlich viel Wasser, größtenteils aber befindet sie sich noch in ihrem bis zum Rand gefüllten Flussbett. Nur an einigen Stellen, so etwa beim Bootshaus in Bichishausen oder am Spielplatz in Anhausen in Richtung Hoher Gießel, ist der Fluss über die Ufer getreten, das Wasser steht hier in den Wiesen, wo es keinen Schaden anrichten kann. Den direkten Anwohnern zur Lauter droht bisher keine Gefahr. Zum Glück ist der Regen am Sonntag weniger geworden. Bleibt es in den nächsten Tagen trocken, geht das Wasser erfahrungsgemäß an dem relativ kleinen, jetzt derzeit recht ordentlichen, teilweise reißenden Gewässer innerhalb einiger Tage wieder zurück.

Hohe Pegel an den Bächen in Eningen

In Eningen können die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Sonntagvormittag durchschnaufen. »Die Lage ist momentan ruhig«, sagt Kommandant Heiko Seibold auf GEA-Nachfrage. Die Pegel an den Bächen seien hoch, einige Wege seien bereits überflutet, etwa der Weg zum Freibad. Dort wurden Sandsackbarrieren errichtet, »gerade noch rechtzeitig«, sagt Seibold, »sonst wäre das Vereinsheim der Modellflieger vollgelaufen«.

Das Freibad selbst ist geschlossen. »Dort läuft wieder Hangwasser aufs Gelände«, schildert der Kommandant, »aber nicht ins Becken.« Bei der letzten großen Überschwemmung im Jahr 2016 hatten sich Wasser- und Schlammmassen von den umliegenden Hängen in die Becken ergossen. Das Bad musste anschließend aufwendig gereinigt und saniert werden. Um Ähnliches zu vermeiden, war vor den Badebecken eine Flutmulde angelegt worden.

Die Bad Uracher Feuerwehr war aufgrund eines Erdrutsches mit 42 Einsatzkräften unterwegs. Foto: 7aktuell Die Bad Uracher Feuerwehr war aufgrund eines Erdrutsches mit 42 Einsatzkräften unterwegs. Foto: 7aktuell

25 Menschen werden in Bad Urach nach Erdrutsch evakuiert

Gegen 23 Uhr wurde am Samstag die Polizei alarmiert, dass es in Bad Urach zu einem Erdrutsch im Bereich Gustav-Magenwirth-Weg und Eckisstraße gekommen war. Zwei an dem Hang angrenzende Wohngebäude waren davon betroffen. 25 Menschen mussten evakuiert werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Vor Ort war der die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften. Neben der Polizei waren noch das THW und der Rettungsdienst im Einsatz. Auslöser des Erdrutsches waren die starken Regenfälle, die den Hang unterspülten und Teile davon abrutschen ließen.

Kein Bahnfernverkehr zwischen Stuttgart und München

Nach einem Erdrutsch in Schwäbisch Gmünd gibt es derzeit keinen Bahnfernverkehr zwischen Stuttgart und München. Wie lange die Strecke unterbrochen sein würde, konnte ein Bahnsprecher am frühen Sonntagmorgen nicht abschätzen. Der Erdrutsch blockiert die Ausweichstrecke zwischen Aalen und Stuttgart, nachdem bereits zuvor zwischen Ulm und Augsburg kein Fernverkehr wegen des Hochwassers in Süddeutschland möglich war und Fernzüge umgeleitet werden mussten. Infolge des Erdrutsches waren zwei Waggons eines ICE bei Schwäbisch Gmünd entgleist. Schwäbisch Gmünd liegt etwa 50 Kilometer östlich von Stuttgart.

Einsatzkräfte stehen neben einem ICE bei Schwäbisch Gmünd. Foto: Fabian Koss/DPA Einsatzkräfte stehen neben einem ICE bei Schwäbisch Gmünd. Foto: Fabian Koss/DPA

Samstag, 1. Juni 2024

Kreis Tübingen schickt Überlandhilfe nach Oberschwaben

Der Landkreis Ravensburg hat um Überlandhilfe bei der Bekämpfung des Unwetters gebeten. Am Samstagabend wurde der Hochwasserzug des Landkreises Tübingen alarmiert. Die Einheit besteht aus mehreren Einsatzfahrzeugen der Feuerwehren. Für die Hilfe im 90 Kilometer entfernten Bad Waldsee rückten ein Löschfahrzeug und ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Technische Rettung der Abteilung Stadtmitte Mössingen aus. Außerdem die Gerätewagen Hochwasser und Technik samt Führungsfahrzeug der Feuerwehr Bodelshausen. Den rund zwanzig freiwilligen Helfern werden vor Ort ihre Einsatzstellen zugeteilt.

Pfullingen schützt sich vor Überflutungen

Obwohl der Regen in den vergangenen Stunden nachgelassen hat, fehlt in Pfullingen nicht mehr viel, bis die Echaz über die Ufer tritt. Zudem steigen die Pegel in Unterhausen weiter. Das Wasser trifft mit einem Zeitversatz von zehn Stunden in Pfullingen ein. Um die tiefer liegenden Häuser in der Gönninger Straße vor einer möglichen Überflutung in der Nacht zu schützen, baut die Feuerwehr derzeit prophylaktisch eine Barriere aus Sandsäcken. (ps)

Sandsäcke Pfullingen sollen vor einer Überflutung durch die Echaz schützen. Foto: Schöbel Sandsäcke Pfullingen sollen vor einer Überflutung durch die Echaz schützen. Foto: Schöbel

Feuerwehren im Land im Dauereinsatz

Regen ohne Ende in Baden-Württemberg. Mit Tausenden Sandsäcken kämpfen Einsatzkräfte gegen drohende Überflutungen. Einige Flüsse sind bereits über die Ufer getreten. Im Landkreis Göppingen hatte der Regen das Trinkwasser verunreinigt. Für eine Gemeinde gilt ein Abkochgebot. In Meckenbeuren wurde 1.300 Menschen geraten, ihr Zuhause zu verlassen. Die starken Regenfälle sorgten zudem für einen steigenden Wasserstand des Rheins. Die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) in Karlsruhe ging am Samstag davon aus, dass am Rhein-Pegel Maxau die kritische Marke von 7,50 Metern überschritten wird, mit der Folge, dass auf dem entsprechenden Rheinabschnitt bei Karlsruhe die Schiffe nicht mehr weiterfahren können. Mehr zur Lage im Land, lesen Sie hier.

Lauchert steckt Starkregen gut weg

Im Bereich der mittleren Alb hat die Lauchert den Starkregen gut weggesteckt. Die Lage stellt sich zwischen Willmandingen und Mägerkingen unkritisch dar. Trotzdem bildeten sich im Talbereich zahlreiche Seen und setzten Wiesenflächen und Äcker unter Wasser. In den beiden Quellorten der Lauchert an den Ortsenden von Melchingen und Willmandingen konnten die noch schmalen Bachbette nicht das gesamte Oberflächenwasser der umliegenden Hänge aufnehmen. Deshalb floss in beiden Dörfern das Wasser auch über die beiden Lauchertstraßen in die Dörfer hinein - ohne Schaden anzurichten. Zudem hat der erste Zulauf der Lauchert, die Woog sich. auf ihren sechs Fließkilometern zu einem Fluss entwickelt, der Wiesen und Feldweg flutete.(mey)

Die Lauchert erreichte am Pegel bei Mägerkinge am Samstag den Höchsstand mit 1 Meter 40 Hochwasser noch viel Luft nach oben. Foto: Meyer Die Lauchert erreichte am Pegel bei Mägerkinge am Samstag den Höchsstand mit 1 Meter 40 Hochwasser noch viel Luft nach oben. Foto: Meyer

Eninger Feuerwehr seit Freitag mit 14 witterungsbedingten Einsätzen

Der Dauerregen hat auch die Eninger Feuerwehr auf Trab gehalten. Am Freitag kam es zu vier unwetterbedingten Einsätzen durch die Feuerwehr. »Hauptsächlich musste Oberflächenwasser umgeleitet sowie ein Wassereintritt in einem Gebäude beseitigt werden«, schreibt Stefan Göppinger von der Eninger Feuerwehr dem GEA. Seit Samstag seien zudem Bacheinläufe, Rechen und Rückhaltebecken kontrolliert worden. »Insgesamt sind heute Stand 16 Uhr zehn Einsatzstellen zu verzeichnen. Schwerpunkte sind die Bereiche Obtal sowie das Arbachtal zu nennen. In Spitzenzeiten waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt.«

Die Feuerwehr Eningen sichert das Ufer mit Sandsäcken. Foto: Feuerwehr Die Feuerwehr Eningen sichert das Ufer mit Sandsäcken. Foto: Feuerwehr

Mega-Hochwasser im Echaztal vor genau elf Jahren

Heute vor genau elf Jahren kam es im Echaztal zu zahlreichen Überschwemmungen. In Unterhausen verlegte der Reißenbach seinen Lauf auf die Fahrbahn der Bundesstraße 312, die deshalb streckenweise nicht befahrbar war. In Pfullingen überflutete der Eierbach zeitweise die Schlossstraße. Teile der Kurt-App-Halle und die Sporthalle des Friedrich-Schiller-Gymnasiums liefen voll. Es kam zu Hangrutschen, die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

DWD setzt Warnstufe für die Region herunter

Seit Freitag galt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) für die Landkreise Reutlingen und Tübingen die zweithöchste Warnstufe, bei Römerstein und in anderen Teilen Baden-Württembergs sogar die höchste. Um die Mittagszeit hat der DWD nun die Warnstufe für die Region Neckar-Alb gesenkt, kündigte aber gleichzeitig Gewitter mit teils mehrstündigem Regen an.

Radweg auf der Alb unter Wasser

Die Albhochfläche im Landkreis Reutlingen hat übers Wochenende ebenfalls viel Wasser von oben abgekommen. Dort wurden aber keine Überschwemmungen der Gächinger Lauter, der Großen Lauter, des Schörzbachs, des Münsinger Stadtbachs oder der Lauchert gemeldet, sagt Kreisbrandmeister Wolfram Auch am Samstagnachmittag auf Nachfrage des GEA. »Wir haben keine Einsatzstellen auf der Alb.« Der Radweg zwischen Gomadingen und Gächingen, der parallel zur Gächinger Lauter beziehungsweise der Landesstraße 249 verläuft, stand zeitweise unter Wasser. (lejo)

Sieht aus wie ein Bach, ist aber ein Radweg. Foto: Lenk Sieht aus wie ein Bach, ist aber ein Radweg. Foto: Lenk

Ermstalbrücke in Riederich kurz vor Überflutung

Im Ermstal ist die Lage trotz Dauerregen entspannt, sagt Metzingens Feuerwehrkommandant Hartmut Holder dem GEA. »Die Erms ist am Anschlag, aber überschaubar.« Zwar sei der Fluss an einigen Stellen über die Ufer getreten, doch die Renaturierungsbecken hätten viel Wasser aufgefangen. »Die Präventivmaßnahmen haben viel Schaden vermieden.« Aktuell gebe es fünf bis zehn Einsatzstellen, weil Grundwasser in Gebäude eingedrungen sei. In Riederich sei die Ermsbrücke beim Feuerwehrhaus zwischenzeitlich »Zentimeter vor der Überflutung gestanden«.

Mobiler Schutzzaun in Lichtenstein

Die Feuerwehr Metzingen ist aktuell in Lichtenstein im Einsatz. »Wir sind mit drei Fahrzeugen vor Ort und bauen einen mobilen Schutzzaun auf«, so der Metzinger Feuerwehrkommandant Hartmut Holder auf GEA-Nachfrage. Die 30 Meter lange Barriere aus mit Wasser gefüllten Kunststoffbehältern soll verhindern, dass der Katholische Kindergarten in Unterhausen überflutet wird. Auch Sandsäcke werden gestapelt. Die Lichtensteiner Feuerwehr ist nach Angaben von Kommandant Andreas Daum bereits seit Freitag, 23 Uhr, im Einsatz, um vor allem vor Überschwemmungen vorzusorgen. Nach kurzer Pause von 4.30 bis 7 Uhr sind rund 40 Kräfte seither wieder auf den Beinen.

Die Feuerwehr Metzingen ist in Lichtenstein im Einsatz. Foto: Privat Die Feuerwehr Metzingen ist in Lichtenstein im Einsatz. Foto: Privat

Drei-Achtel-Kanal in Pfullingen übergelaufen

»Wir hatten im Stadtgebiet Pfullingen einige kleine Einsatzstellen«, teilte der Pfullinger Feuerwehrkommandant Dietmar Rall dem GEA mit. So ist der Drei-Achtel-Kanal der Echaz in der Leonhardtstraße bereits übergelaufen und auch im Bereich Gönninger Straße/Klemmenstraße wurden bereits Sandsäcke benötigt. Kritisch sei die Lage auch schon an der Erms in Urach und Dettingen. Die Einsatzkräfte haben an der Echaz die Wasserstände ständig im Blick. »Die Pegel in Lichtenstein steigen weiter«, sagt Rall. Nach Erfahrungswerten dauere es etwa zwölf Stunden, bis die Wassermenge in Pfullingen ankomme. Genau vorhersagen lasse sich das aber nicht. (ps)

Die Feuerwehr ist in der Pfullinger Klemmenstraße im Einsatz. Foto: Privat Die Feuerwehr ist in der Pfullinger Klemmenstraße im Einsatz. Foto: Privat

Feuerwehr Reutlingen: Lage unter Kontrolle, aber angespannt

Die Feuerwehr Reutlingen musste am Samstag zu mehreren witterungsbedingten Einsätzen ausrücken - nach Unterhausen, Honau, Pfullingen, Bad Urach, Eningen und ins Stadtgebiet Reutlingen. »Dort sind Keller vollgelaufen, flächenmäßige Überflutungen gibt es aktuell nicht«, sagte Feuerwehrkommandant Stefan Hermann dem GEA. Die Lage sei derzeit zwar unter Kontrolle, doch es gebe eine gewisse Anspannung. Nach Rücksprache mit einem Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts rechne die Reutlinger Feuerwehr noch bis Montag mit weiteren erheblichen Niederschlägen.

Durch den Dauerregen und den ständigen Nachschub aus den Zuflüssen hat sich der Neckar bei Mittelstadt in einen reißenden Strom verwandelt. Foto: Böhm Durch den Dauerregen und den ständigen Nachschub aus den Zuflüssen hat sich der Neckar bei Mittelstadt in einen reißenden Strom verwandelt. Foto: Böhm

Neckar und Echaz werden regelmäßig kontrolliert

»Reutlingen, Pfullingen und Dettingen bereiten sich organisatorisch auf Überflutungen vor.« Ob es dazu kommt, sei schwer zu sagen. »Das kommt darauf an, wie viel Regen auf einmal fällt und wie viel schon abgeflossen ist.« Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, kontrollieren Feuerwehr und Stadtentwässerung laut Hermann regelmäßig die Bereiche um Echaz und Neckar. Außerdem sei man dabei, die Sandsack-Reserven in Zusammenarbeit mit Pfullingen aufzufüllen. »Die Sandsack-Füllmaschine der Feuerwehr Reutlingen ist derzeit in Ostrach im Kreis Sigmaringen im Einsatz.« Dort hatte es massive Überflutungen gegeben.

Erdrutsch bei Gönningen - Straße gesperrt

Die Landstraße 383 im Landkreis Reutlingen ist wegen eines Erdrutsches halbseitig gesperrt worden. Die Sperrung zwischen Gönningen und Öschingen dauere nach Angaben der Polizei von Samstag bis zum Nachmittag an. Grund für den Erdrutsch war demnach der anhaltende Regen.

Sandsäcke bei der Feuerwehr Pfullingen

Stadt und Feuerwehr Pfullingen warnen auf Instagram vor erhöhten Wasserständen. »Die Freiwillige Feuerwehr und Teams der Stadtverwaltung sind bereits an mehreren Stellen im Ort im Einsatz bzw. behalten den Pegel der Echaz umsichtig im Auge«, heißt es in einem Posting. Mit Unterstützung der Kollegen aus Engstingen hat die Pfullinger Feuerwehr begonnen, Sandsäcke zu befüllen. »Wer sich mit Sandsäcken ausstatten möchte, kann diese im Feuerwehrhaus zu 50 Cent pro Stück erwerben. Diese sind leer und können dann bei der Firma Weiss Baustoffe in der Benzstraße 9 in Pfullingen aufgefüllt werden.«

In Pfullingen werden Sandsäcke aufgefüllt. Foto: Sautter In Pfullingen werden Sandsäcke aufgefüllt. Foto: Sautter

Dauerregen hat Auswirkungen auf Amateurfußball

Die starken Regenfälle am Freitag und Samstag werden, haben auch Auswirkungen auf den Amateurfußball. Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat den Funktionären auf Bezirksebene eine Vorgehensweise an die Hand gegeben. Im Bezirk Alb sind sämtliche Begegnungen der Bezirksliga, der Kreisliga A und der B-Liga für den heutigen Samstag terminiert. Ausgefallene Spiele mit einer Bedeutung für den Auf- oder Abstieg müssen nachgeholt werden, heißt es in dem Schreiben des WFV. Sie sollen am Dienstag, 4. Juni, oder Mittwoch, 5. Juni, ausgetragen werden. Wenn eine Partie keine Bedeutung im Auf- oder Abstiegskampf hat, kann das Spiel nachgeholt werden, muss aber nicht. Dann gibt es eine 0:3-Wertung für beide Teams. »Einige kritische Plätze gibt es«, befürchten der Bezirks-Vorsitzende Josef Haug und Bezirks-Spielleiter Wolfgang Rieker den einen oder anderen Ausfall. Das Heimspiel des SSV Reutlingen gegen den ATSV Mutschelbach wird nach GEA-Informationen stattfinden.

Wasserstand der Echaz bei Wannweil mehr als verdoppelt

Noch treten die Flüsse in der Region Neckar-Alb zwar noch nicht über die Ufer, wie auf der Pegelkarte der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) zu sehen ist, wurden zum Freitagabend hin jedoch diverse Werte überschritten. So hat beispielsweise die Echaz, die auch durch Reutlingen und Pfullingen fließt, am Messpunkt in Wannweil bereits einen Zweijahres-Höchstwert erreicht. Seit Freitagmorgen hat sich der Wasserstand fast verdoppelt - von rund 50 Zentimetern bis auf mehr als einen Meter. In der Nacht auf Samstag stieg das Wasser bis auf 1,40 Meter, sank dann im Laufe des Tages aber wieder auf 1,10 Meter.

Erms bei Bad Urach überschreitet 50-Jahres-Marke

Ähnlich zugelegt hat die Erms bei Riederich: Am Freitagmittag zeigte der Pegel noch einen Wasserstand von 70 Zentimetern, am Abend waren es 1,30 Meter. Damit ist auch hier der Zweijahres-Höchstwert überschritten. Die Fünf- und die Zehnjahres-Marken wurden in der Nacht überschritten, der Höchststand betrug zeitweise 1,90 Meter. In Bad Urach führt die Erms laut HVZ so viel Wasser, wie sie es im Schnitt nur alle 50 Jahre tut. Innerhalb eines Tages stieg das Wasser von 60 Zentimeter auf mehr als 1,50 Meter.

Neckar bei Kirchentellinsfurt nähert sich Zweijahres-Hoch

Der Pegel des Neckars bei Kirchentellinsfurt ist innerhalb des Freitags um 60 Zentimeter auf 2,49 Meter gestiegen. Am Samstagmittag stand er bei 3,80 Metern. Bis zum Zweijahres-Hoch fehlen noch rund 30 Zentimeter. Bis zum Montagmorgen könnte das Wasser laut HVZ-Voraussage noch bis auf 5 Meter ansteigen. Die Steinlach bei Tübingen ist ebenfalls stark angeschwollen. Seit Freitag von 50 Zentimetern auf bis zu 1,50 Metern. Die Lauchert bei Mägerkingen führt am Samstag auch deutlich mehr Wasser als üblich. Innerhalb von 24 Stunden ist der Pegel von 90 Zentimetern auf 1,40 Meter angestiegen und hat damit die Fünfjahres-Marke durchbrochen.

Zweithöchste Warnstufe vor Dauerregen

Dauerregen und kein Ende in Sicht. Der Niederschlag soll laut Wetterbericht auch in Reutlingen und der Region Neckar-Alb bis Montag andauern. Bis zu 90 Liter pro Quadratmeter könnten vom Himmel fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rief bereits am Freitag für die Landkreise Reutlingen und Tübingen die zweithöchste Warnstufe aus, bei Römerstein und in anderen Teilen Baden-Württembergs sogar die höchste. Am Samstagvormittag blieb die Lage unverändert angespannt.

DWD: Gefahren für Leib und Leben

Bei der aktuellen Wetterlage warnt der DWD vor Gefahren für Leib und Leben durch Überflutungen von Straßen und Unterführungen sowie gewässernahen Gebäuden. Möglich seien auch Erdrutsche. Die Handlungsempfehlungen des Wetterdienstes lauten: Überflutete und gefährdete Abschnitte meiden, Verhalten im Straßenverkehr anpassen, Behinderungen auf Verkehrswegen einplanen und gegebenenfalls vorbeugend Hochwasser-Schutzmaßnahmen treffen. Bei drohender oder bereits bestehender Überflutung sollten Keller sofort verlassen werden. Wichtig sei auch, sich über die Hochwasserlage unter www.hochwasserzentralen.de zu informieren.

Jahrhunderthochwasser befürchtet

Deutlich schlimmer als die Region Neckar-Alb ist bislang der Osten und der Süden Baden-Württembergs von Hochwasser betroffen. Starker Dauerregen sorgt für steigende Pegelstände. Menschen unweit des Bodensees und in Oberschwaben sollten am Freitagabend ihre Häuser verlassen. Auch wenn es in der Nacht zunächst keine großflächigen Überflutungen gab, wird vielerorts ein Jahrhunderthochwasser befürchtet. Die Lage in Baden-Württemberg im Überblick.