Deutscher Wetterdienst warnt vor extremer Hitze im Kreis Reutlingen

REUTLINGEN. Eincremen, viel trinken und einen Sonnenhut tragen - das empfiehlt der Deutsche Wetterdienst (DWD) den Menschen in Reutlingen und der Region bei der anstehenden Hitze. Nach einer Tropennacht kann es am Dienstag gefühlte Temperaturen bis zu 40 Grad geben. »Die Voraussetzungen für einen Jahres-Hitzerekord sind gegeben«, sagte ein DWD-Sprecher. Schon am Montag warnt der DWD im Kreis Reutlingen vor »extremer Hitze«. Mit dem Hitzehöhepunkt rechnen die Meteorologen bei bis zu 37 Grad am Dienstag. Bis 19 Uhr am Dienstag gilt die Hitzewarnung für Reutlingen.

Tropische Nacht steht bevor

»Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen«, warnt der DWD. »Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.« Am Montag und Dienstag wird im Kreis Reutlingen bis zu einer Höhe von 800 Metern eine starke Wärmebelastung erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Reutlingen zu rechnen. Die Nacht werde gebietsweise tropisch mit über 20 Grad.

Am Dienstag werden Höchsttemperaturen von 37 Grad in der Kurpfalz erwartet, in Reutlingen bis zu 33 Grad, im höheren Bergland bis zu 29 Grad. Bei dieser Hitze soll man sich laut DWD besonders in den Mittagsstunden lieber drinnen aufhalten.

Durch die von Südwesten her kommende Feuchtigkeit fühlen sich die Temperaturen noch höher an. »Von Tag zu Tag wird die Luftmasse schwüler«, hieß es. Auch der UV-Index ist laut DWD hoch - was hohe Sonnenbrandgefahr bedeutet. Die Menschen in Baden-Württemberg sollten sich daher unbedingt vor der Sonne schützen.

Schauer und Starkregen ab Mittwoch

Am Mittwoch wird es laut dem DWD erst sonnig. Ab dem Mittag ziehen zunehmend Wolken auf und bringen Schauer und Gewitter. Örtliche Unwetter durch heftigen Starkregen und Hagel seien möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 33 Grad. In der Nacht zum Donnerstag gibt es mancherorts Schauer und Gewitter oder heftigen Starkregen. Die Tiefstwerte liegen bei 20 bis 14 Grad.

Dann sollen sich die Temperaturen laut DWD zunächst bei etwa 28 Grad einpendeln. Ein weiterer Hitzerekord wird aufgrund der aktuellen Wettermodelle Ende August und Anfang September nicht mehr erwartet. Auf die Hitze folge eine etwas kühlere und wechselhafte Phase, hieß es. (dpa/GEA)