Der Reutlinger Wein wird fein

REUTLINGEN. Bürgermeister und Gemeinderäte haben oft nichts zu lachen. Aber bei der jährlichen Lese im städtischen Weinberg strahlen sie alle trotz Regenwetters um die Wette. Im lockeren karierten Arbeitshemd verkündet Oberbürgermeister Thomas Keck in einem Satz, wieso: »Wir haben wunderschönes Lesegut. Deutlich besser und mehr als im vergangenen Jahr«. Deswegen können sich Liebhaber lokaler Tropfen nunmehr auf schätzungsweise 1.000 Flaschen Rotwein vom Blauen Portugieser und mindestens nochmal so viele mit weißem Müller-Thurgau freuen.

Begeistert greift sich Keck eine Rebe mit prallen, roten Trauben: »Kosten Sie mal«. Jawohl, die schmecken lecker und vollmundig süß. Später wird der OB anständige 75 Grad Oechsle messen. Vergessen sind die Ernteausfälle des Jahres 2024, als ein Frostschock den empfindlichen Pflanzen zusetzte. Satt und grün stehen die Stöcke über den Dächern der Stadt an einer der feinsten Adressen, die Reutlingen zu bieten hat. »Der Schöne Weg« ist auf dem Straßenschild angeschrieben, in der Nachbarschaft des Weinbergs stehen schmucke Villen mit noblen Sportwagen vor den Garagen.

Genau richtig ist der Zeitpunkt der Ernte gewählt, erklärt Fabian Schäufele als stellvertretender Leiter des Liegenschaftsamtes, in dessen Verantwortungsbereich auch der Weinberg fällt. Denn würde das Wetter noch länger ein Wechsel zwischen Sonne und Feuchtigkeit bleiben, könnte das der bösen Kirschessigfliege als Schädling gefallen. Also lieber jetzt die reifen Reben von den Stöcken schneiden, als noch länger warten. Bei der Arbeit machen OB Keck und Finanzbürgermeister Roland Wintzen gemeinsam mit Räten verschiedener Fraktionen eine ausgezeichnete Figur.

Mag dem Weintrinker die Farbe seines Getränkes im Glas wesentlich erscheinen - bei der Weinlese sind Rote und Grüne und Schwarze gemeinsam an der Rebschere tätig. Die Rotfärbung der Handschuhe oder die blaue Umhüllung der scharfen Scheren beinhaltet keinerlei politische Aussage. Es wird geschafft, bis der Regenkittel klatschnass und die Hände klamm sind. Alles für einen guten Zweck, den Finanzbürgermeister Wintzen scherzhaft mit den Worten »wir retten hier den städtischen Haushalt über den Weinverkauf« beschreibt. Ganz im Ernst ist der Weinberg ein Stück Geschichtspflege. 1957 eröffnet, um an die reiche Tradition der Reichsstadt zu erinnern.

»Wir haben das noch nie aus Gewinnerzielungsabsichten gemacht«, stellt OB Keck klar. In vergangenen Jahrhundert habe Reutlingen, erzählt er flüssig, mal fünf Keltern gehabt. »Die letzte fiel vor dem Ersten Weltkrieg«, beschreibt er das Ende der Geschichte. Heute erfreuen sich an ihrem Standort die Gäste des Hallenbades Albstraße an allerlei Wasserspielen, erinnert nur der Namen »Innere Kelterstraße« an die Vergangenheit. Mittlerweile reichen die Menge der Ernte, etwa 40 Prozent Portugieser und 60 Prozent Müller-Thurgau, sowie der fachkundige Ausbau für eine volkstümliche Vermarktung.

Ausgebaut wird der Reutlinger Tropfen vom Weingut der Stadt Stuttgart. Um den Sekt kümmert sich die Heilbronner Sektmanufaktur Kühner - allerdings nicht beim Jahrgang 2025. Da soll es statt Prickelwasser einen eleganten Rosé geben, verrät Keck. Zu haben sind die Flaschen schließlich auf dreierlei Wegen: Entweder man bekommt als Jubilar eine von der Stadt geschenkt, oder man genießt die guten Tropfen bei erlesenen Empfängen der Kommune. Schließlich sind die Flaschen auch gegen Geld, unter zehn Euro pro Exemplar, an der Rathauspforte und der Tourist-Information sowie im Heimatmuseum käuflich. (GEA)