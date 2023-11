Der Lions-Adventskalender wird beim GEA am Dienstag ab 9 Uhr verkauft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nur solange der Vorrat reicht, gibt es den Adventskalender des Lions-Club Reutlingen am heutigen Dienstag, 21. November, ab 9 Uhr ausschließlich im GEA-Hof (Zugang: Beutterstraße), wo Mitarbeiterinnen des GEA und Helfer des Lions-Clubs vor Ort sind. Reservierungen sind nicht möglich. Meistens sind die Exemplare schnell komplett ausverkauft.

Der Kalender kostet 5 Euro, bezahlt werden kann bar oder mit EC-Karte. Die Gewinnzahlen – sie sind abzugleichen mit der auf der Rückseite abgedruckten Kalendernummer – mit den dazu gehörigen Preisen werden ab dem 1. Dezember auf der Webseite des Lions-Club Reutlingen veröffentlicht. Hinter den Türchen des Benefizkalenders finden sich die Namen der Sponsoren – als Dankeschön für die gestifteten Preise.

Das Motiv des diesjährigen Kalenders stammt von der Klasse 2b der Grundschule Rommelsbach mit dem Titel »Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen«. Die Gönner und Sponsoren der Aktion sind wieder sehr großzügig gewesen. In der Liste der Gewinne fallen etwa wertvolle Schmuckstücke auf. Auch um ihr leibliches Wohl müssen sich einige Glückspilze keine Gedanken mehr machen, denn es locken auch leckere Sachen. Mit dem Kauf des Lions-Adventskalenders tut man sich also selbst etwas Gutes – für einen guten Zweck. Der Erlös der Aktion in Höhe von 20.000 Euro fließt in vier gemeinnützige Projekte. (zen)

https://reutlingen.lions.de/adventskalender