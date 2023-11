Der GEA sucht die schönsten Herbstbilder aus der Region

REUTLINGEN. Im Herbst sind die Wälder in Reutlingen und der Region Neckar-Alb leuchtend bunt. Die Blätter erstrahlen in den prächtigsten Rot- und Gelbtönen und sorgen dafür, dass viele Landschaften zu einzigartigen Fotomotiven werden. Bevor der erste Schnee fällt und den Herbst verabschiedet, sucht der GEA Ihr schönstes Herbstbild. Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb und gewinnen Sie mit etwas Glück ein GEA-Digital-Abo im Wert von mehr als 100 Euro.

Laden Sie zur Teilnahme am Gewinnspiel einfach bis Sonntag, 12. November, um 23.59 Uhr, Ihr Lieblingsmotiv hoch. Von Montag an können Sie dann für das beste Foto abstimmen. Das Voting läuft bis Sonntag, 19. November, um 12 Uhr. Die Top-30-Motive werden in einer Online-Bildergalerie auf www.gea.de sowie auf der GEA-Instagramseite veröffentlicht. Zu gewinnen gibt es auch etwas: Je eines von drei GEA-Digital-Abos (E-Paper- und Webseite) im Wert von mehr als 100 Euro für einen Zeitraum von drei Monaten. Viel Spaß! (GEA)