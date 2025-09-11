Demo in der Reutlinger Innenstadt: »Wohnungsnot beenden«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Gründe für Obdachlosigkeit sind vielfältig, oft landen Menschen unverschuldet auf der Straße. »Man muss gar nichts falsch gemacht haben«, weiß auch Eva Danso, Mitarbeiterin beim Ambulanten Betreuten Wohnen (ABW) des AWO-Ortsvereins Reutlingen. In vielen Fällen genüge es schon, dass einem wegen Eigenbedarfs die Wohnung gekündigt werde. Die Zahl der Hilfesuchenden habe sich im Lauf der vergangenen zwei Jahre verdoppelt, berichtet sie, und die Situation werde sich noch zuspitzen.

Dabei hat sich auch das Klientel verändert, sagt AWO-Vorsitzender Sebastian Weigle, verstärkt sind es Frauen, Familien oder jüngere Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Die Beratungsstellen, die verhindern sollen, dass sie tatsächlich auf der Straße landen, sind dabei zeitlich und personell oft am Limit. Die Fachstelle zur Wohnungssicherung »NAWO – Netzwerk Ambulante Wohnungssicherung« werde überrannt, erzählt Danso, mitunter muss man bis zu drei Wochen auf einen Termin warten.

Reutlingen steht vergleichsweise gut da

Allerdings, auch das betont Weigle, sei die Lage in Reutlingen, im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland, noch vergleichsweise gut. Man merke, dass die Stadt seit Jahrzehnten daran arbeite und die Kooperation mit der Reutlinger Wohnungsgesellschaft GWG sich auszahlt.

Dennoch ist die prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt eines der drängendsten in der Sozialpolitik, der 11. September ist der bundesweite Tag der wohnungslosen Menschen - an dem sich Reutlingen in diesem Jahr zum zweiten Mal beteiligt hat. Mit Transparenten und Trillerpfeifen ausgerüstet hat sich ein Demonstrationszug mit rund 40 Teilnehmern vom Bürgerpark durch die untere Wilhelmstraße bis zum Rathaus aufgemacht, um die Politik zum Handeln aufzufordern. Unter anderem wünschen sie sich, die Profite zu begrenzen, Mieten zu deckeln, Vorurteile zu überwinden und anzuerkennen, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. (GEA)