DB baut um: Service-Stellen schließen in Übergangszeit auch in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aus den DB-Reisezentren werden im Südosten des Landes bwegt-Fahrgastcenter. In der Übergangszeit bleiben die Service-Stellen für einige Wochen geschlossen. Ticketkauf ist an den Fahrausweisautomaten und digital möglich.

Der Fahrkartenverkauf für den Zugverkehr erfolgt ab Herbst 2025 im Südosten Baden-Württembergs aus einer Hand. Transdev Vertrieb betreibt dann für das Land die Beratungs- und Verkaufsstellen – einheitlich im bwegt-Design. Dazu zählen bwegt-Fahrgastcenter, die Video-Fahrgastcenter und die Agenturen.

In der Übergangszeit geschlossen

In der Übergangszeit bleiben die stationären Beratungs- und Verkaufsstellen für mehrere Wochen zu. Der Vertriebsdienstleister Transdev plant etwa zwei Wochen Vorbereitungszeit ein, hinzu kommen Rückbaumaßnahmen durch DB Vertrieb. Ab November öffnen sie wieder schrittweise.

Ministerialdirektor Berthold Frieß, sagte: »In der Übergangszeit vom DB-Reisezentrum zum bwegt-Fahrgastcenter kommt es leider aufgrund der Rückbau- und Umbaumaßnahmen zu Schließzeiten. Das bedauern wir für die Fahrgäste, die ein Ticket kaufen möchten und dann vor verschlossenen Türen stehen. Einen guten Übergang und gute Kommunikation sind uns sehr wichtig. Ich erwarte, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen – ganz im Sinne der Fahrgäste.«

Bessere Übersicht mit bwegt-Design

Doch es gibt auch gute Nachrichten: "Mittelfristig werden Fahrgäste Vorteile haben. Denn einheitliche bwegt-Fahrausweisautomaten und Verkaufsstellen sorgen künftig für mehr Übersicht. Reisende erkennen sofort, wo sie ihre Tickets für die Fahrt mit bwegt-Zügen kaufen können. "Vor allem für Gelegenheitsnutzerinnen und -nutzer ist das eine spürbare Verbesserung", so Ministerialdirektor Frieß. Fahrgäste erhalten in den bwegt-Fahrgastcentern auch in Zukunft Nah- und Fernverkehrstickets.

Schließ- und Öffnungszeiten

Schließ- und Neueröffnungszeitpunkt der Beratungs- und Verkaufsstellen als bwegt-Fahrgastcenter (Stand August 2025):

Ravensburg: geschlossen seit 5. August, eröffnet neu am 1. November

Nürtingen: letzter Verkaufstag am 19. September, eröffnet neu am 3. November

Albstadt-Ebingen: geschlossen, eröffnet neu am 3. November

Balingen: geschlossen, eröffnet am 3. November

Rottweil: letzter Verkaufstag am 17. Oktober, eröffnet am 17. November

Tübingen: letzter Verkaufstag im Bahnhof am 16. November, eröffnet neu aufgrund von grundlegenden Bauarbeiten im Bahnhof zunächst an einem Übergangsstandort (Europaplatz 7, ca. 100 m vom Bahnhof entfernt) am 17. November, Neueröffnung im Bahnhof nach Abschluss der Bauarbeiten im Frühjahr 2026

Überlingen: letzter Verkaufstag am 11. Oktober, eröffnet am 17. November

Metzingen: letzter Verkaufstag voraussichtlich Mitte Oktober, eröffnet am 1. Dezember

Sigmaringen: geschlossen seit 29. Juli, eine erneute Öffnung des DB-Reisezentrums ist ab Ende August bis zum letzten Verkaufstag am 31. Oktober 2025 jeweils dienstags bis freitags als DB Reisezentrum geplant, eröffnet neu am 1. Dezember

Friedrichshafen: letzter Verkaufstag am 9. November, eröffnet am 14. Dezember

Reutlingen: letzter Verkaufstag im Bahnhof am 13. Dezember, eröffnet neu aufgrund von grundlegenden Bauarbeiten im Bahnhof zunächst an einem Übergangsstandort (in Kooperation mit Neue Postfiliale, Bahnhofsstraße 2, Reutlingen, ca. 150 m vom Bahnhof entfernt) am 8. Dezember, Neueröffnung im Bahnhof nach Abschluss der Bauarbeiten im Frühjahr 2026

Aulendorf: letzter Verkaufstag im Bahnhof voraussichtlich am 13. Dezember, eröffnet neu aufgrund von grundlegenden Bauarbeiten im Bahnhof zunächst an einem Übergangsstandort (Edi’s Backstube, direkt im Nebengebäude des Bahnhofs) am 15. Dezember, Neueröffnung im Bahnhof nach Abschluss der Bauarbeiten im Frühjahr 2026

Horb: letzter Verkaufstag am 7. November, eröffnet am 15. Dezember

Biberach (Riß): Rück- und Neubau voraussichtlich Ende 2027

Was Fahrgäste jetzt tun können

»Wir bitten um Geduld, bis die neuen bwegt-Fahrgastcenter öffnen! Während der Schließzeiten stehen unseren Fahrgästen weiterhin durchgängig die Fahrausweisautomaten und die digitalen Vertriebskanäle zur Verfügung. Zusätzlich setzt DB Vertrieb an einigen Standorten speziell geschultes Personal ein, das beim Ticketkauf an Automaten oder im DB-Navigator unterstützt«, so Ministerialdirektor Frieß.

Die Ticket-Guides sind in Albstadt, Tübingen und Reutlingen im Einsatz. In Ravensburg, Sigmaringen und Friedrichshafen wird es voraussichtlich ab Anfang September ebenfalls Ticket-Guides geben.

Für Fragen zum Deutschland-Ticket und zu Verbundfahrausweisen können sich Fahrgäste an die örtlichen Verkehrsverbünde wenden. Sie bieten häufig eigene Verkaufsstellen und Ticket-Apps an. Darüber hinaus ist die telefonische Servicenummer der Deutschen Bahn (030 2970) weiterhin erreichbar. Durchgängig können Fahrgäste ihre Tickets auch in der App DB-Navigator sowie online kaufen;. Für den Nah- und Regionalverkehr können sie Fahrten mit einem Wisch über die landeseigene bwegt-App mit dem digitalen CiCoBW-System (Check-In-Check-Out Baden-Württemberg) buchen.

Agenturen, die fortgeführt werden

Ohne Unterbrechung weitergeführt werden die Verkaufs-Agenturen in Friedrichshafen-Hafen, Hechingen, Isny, Meckenbeuren, Mössingen, Rottenburg und Stockach. Agenturen sind kleinere Beratungs- und Verkaufsstellen.

Video-Fahrgastcenter: Rück- und Neubau

Die Video-Fahrgastcenter in Bad Saulgau, Bad Waldsee, Leutkirch und Wangen werden im November zurückgebaut, in Nürtingen schließt das Video-Fahrgastcenter mit dem letzten Verkaufstag des DB-Reisezentrums am 19. September 2025. Die Termine für die Wiedereröffnungen stehen noch nicht fest. In Video-Fahrgastcenter erhalten Kundinnen und Kunden professionelle Unterstützung per Video bei der Fahrplanauskunft und beim Ticket-Kauf. In Riedlingen wird das Video-Fahrgastcenter Ende 2026 getauscht, in Laupheim Stadt wird Ende 2027 ein neues Video-Fahrgastcenter eröffnet.

Neue bwegt-Fahrausweisautomaten

Entlang folgender Strecken werden ab November 2025 schrittweise neue bwegt-Fahrausweisautomaten eingeführt:

Gäufelden – Rottweil

Eutingen – Grüntal-Wittlensweiler

Aulendorf – Kißlegg

Leutkirch – Kißlegg – Wangen

Radolfzell-Haselbrunn – Friedrichshafen (Bodenseegürtelbahn)

Tübingen Hbf - Albstadt-Ebingen – Sigmaringen – Aulendorf

Sigmaringen – Gammertingen – Hechingen

Tübingen – Nürtingen

Stahringen – Stockach (Seehäsle)

Die bwegt-Vertriebskanäle im Südosten Baden-Württembergs:

123 Standorte mit Fahrausweisautomaten

14 Fahrgastcenter mit persönlicher Beratung

7 bwegt-Agenturen mit persönlicher Beratung

6 Video-Fahrgastcenter mit persönlicher Beratung

Die Initiative bwegt

bwegt ist die übergreifende Initiative des Landes Baden-Württemberg für nachhaltige und klimafreundliche Mobilität. Mit den regionalen Eisenbahnverkehrsunternehmen und weiteren Partnern arbeitet bwegt daran, den Nah- und Regionalverkehr für die Fahrgäste immer weiter zu verbessern. Das Ziel ist die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 zu verdoppeln. Für eine moderne, klimafreundliche Zukunft – bequem und bezahlbar für alle. Ein primäres Ziel von bwegt ist es, den ÖPNV für die Fahrgäste einfacher zu machen. (pm)