Datenschutz: Beschwerde gegen Reutlinger Gymnasium

REUTLINGEN. Anonym ist eine Beschwerde über die Nutzung von Programmen und Diensten von Microsoft am Friedrich-List-Gymnasium (FLG) beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI) eingegangen. Woraufhin die Stuttgarter Behörde die Schule schriftlich aufforderte, ihr System zum nächsten Schuljahr umzustellen. Der Stadt Reutlingen ist als Schulträger bislang keine weitere Beschwerde bekannt geworden. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Softwareausstattung von Bildungseinrichtungen und den Umgang amerikanischer Konzerne mit Datenschutz und Privatsphäre.

»Aus heiterem Himmel« erreichte die Direktorin des FLG Susanne Goedicke am 15. Januar dieses Jahres ein Brief vom Landes-Datenschutzbeauftragten. Darin wurde ihr mitgeteilt, es gebe eine Datenschutzbeschwerde wegen der Verwendung von Microsoft MS 365, genauer gesagt der Programme Microsoft Teams und Microsoft OneNote. Fast jeder, der einen Computer benutzt, kennt diese Software: eine Kombination aus Office-Anwendungen wie Textverarbeitung (Word) oder Tabellenkalkulation (Excel) und Speicherplatz im Internet auf Rechnern des amerikanischen Softwarekonzern, einer sogenannten Cloud-Lösung (Cloud für Wolke, in der Daten gespeichert sind). OneNote ist eine Anwendung zum Speichern von Notizen, mit Teams lässt sich die Zusammenarbeit von Gruppen organisieren.

Überraschende, anonyme Beschwerde

»Ich weiß weder, von wem die Datenschutzbeschwerde stammt, noch was da konkret drinsteht«, sagt Direktorin Goedicke über das anonyme Vorgehen sowie ihre Überraschung angesichts der Beschwerde an sich. Denn wie sie in einer Mitteilung an die »liebe Schulgemeinschaft« schreibt, ist die Nutzung der beanstandeten Microsoft-Programme und -Dienste keine Neuigkeit. »Seit fast zehn Jahren verwenden wir am FLG Teams und OneNote und sind immer sehr transparent damit umgegangen, dass wir Datenschutzbedenken und die hohe Funktionalität von Teams und OneNote für unseren zeitgemäßen Unterricht sorgfältig gegeneinander abgewogen haben.« Sind bei der Schulleitung jemals Beschwerden von Eltern oder Schüler darüber eingegangen? »Es gab kritische Nachfragen, die wir im Gespräch ausräumen konnten«, berichtet Goedicke, »wir hätten uns gewünscht im Vorfeld der anonymen Beschwerde miteinander ins Gespräch zu kommen«.

»In ganz Baden-Württemberg gibt es genügend Schulen, die mit MS 365 arbeiten. Wir haben nichts Verbotenes getan«, betont die Schulleiterin. 2016 installierte das Gymnasium für einen Schulversuch mit Tablet-Computern erstmals das Office-Paket inklusive der Speicher- und Synchronisationsdienste von Microsoft über das Internet. »Während der Corona-Pandemie waren wir glücklich, die Schüler darüber zu erreichen. Auch die Schüler untereinander konnten sich erreichen«, erinnert sich Konrektor Dirk Wütherich. Die Phasen des Fernunterrichts während der Pandemie habe man »nicht zuletzt durch die Verfügbarkeit von Teams besser bewältigt als es in vielen anderen Schulen möglich war«, betont Goedicke.

Schulträger nicht verantwortlich

Die Stadt Reutlingen hat als Schulträger von der Datenschutzbeschwerde »telefonisch durch den Netzwerk-Berater der Schule« erfahren, wie Jürgen Schmid als Sachgebietsleiter für Schul-IT im städtischen Schulamt darlegt. Das Verhältnis zwischen den Bildungseinrichtungen Reutlingens und der Stadtverwaltung ist laut Schmid klar geregelt: »Wir sind für die sachliche Ausstattung zuständig. Die Ausschreibung und Beschaffung der Hardware. Wir betreiben die Serversysteme für die Netzwerke«.

Nicht verantwortlich sei der Schulträger für alles oberhalb der Betriebssystemebene. Ob also ein Gymnasium oder eine Grundschule Microsoft MS 365 oder beispielsweise ein Office-Paket wie LibreOffice verwendet, ist ihre Sache. »Die Softwareauswahl für pädagogische Anwendungen obliegt der Schule«, erklärt Schmid, »die Schulen können im Rahmen ihres Lehr- und Lernmittelbudgets frei entscheiden, welche Software sie einsetzen wollen. Das gilt aus technischen Gründen nicht für Betriebssysteme«.

Problem ist schwer greifbar

»Der Einsatz von Cloud-Lösungen, insbesondere an Schulen, wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Ein klares Verbot seitens der Kultusverwaltung gibt es meines Wissens nach nicht«, versucht IT-Sachgebietsleiter Jürgen Schmid die Datenschutzbedenken in Sachen Microsoft MS 365 zu umreißen. Das Problem ist deswegen schwer greifbar, weil es viele Seiten hat. Geht es um Nutzungsdaten - wer benutzt was wann und wo? Spricht man über Inhalte wie Dokumente - und darin enthaltene Informationen?

Das Friedrich-List-Gymnasium verwendet Teams zum Anlegen von Benutzern, die dann miteinander kommunizieren können. Womit die Benutzerdaten in den Händen von Microsoft sind. OneNote wird laut Direktorin Goedicke »als Heftersatz verwendet. Als große Ordner, in denen alle Schulhefte abgelegt sind«, logischerweise landen diese Inhalte auf irgendwelchen Datenspeichern des amerikanischen Konzerns.

Pilotprojekt stellt Risiken fest

Der Pressesprecher des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Cagdas Karakurt, möchte sich »zum laufenden Verfahren inhaltlich nicht äußern«, verweist allerdings auf mehrere Empfehlungen seiner Behörde in Sachen MS 365. »Es bestehen zahlreiche Datentransfers in die USA, die nicht unterbunden werden können. Daraus ergeben sich große Risiken«, wird bereits 2021 als Ergebnis eines Pilotprojektes festgestellt. Die »Beobachtung, Aufzeichnung und Auswertung des Nutzer- und Geräteverhaltens ohne erkennbare Rechtsgrundlage« finde in großem Umfang statt, stellte das LfDI damals fest.

In der Vergangenheit hätten zahlreiche Schulen das Angebot der Digitalen Bildungsplattform des Kultusministeriums angenommen, welches zahlreiche Tools für Schulen anbietet, schreibt der Pressesprecher ganz grundsätzlich. Genau das wird das Friedrich-List-Gymnasium jetzt tun müssen, obschon es von den dort angebotenen Werkzeugen nicht überzeugt ist. »Wir werden den Anordnungen Folge leisten, auf ein anderes Lernmanagementsystem umziehen«, sagt die Direktorin, »Unterrichtskonzepte, die über Jahre entwickelt wurden, müssen in einer Art und Weise verändert werden, die aus unserer Sicht einen Rückschritt bedeutet«. (GEA)