Bodensee-Wasserversorgung informiert in Reutlingen über Investitionen

Christine Schlett (links) aus Metzingen und Lisa Balzert von der Kommunikationsagentur Kaltwasser liefen beim Bodensee-Wasser-Lauf als einzige von Reutlingen nach Metzingen und gaben dort den Staffelstab voller Bodenseewasser an das nächste Team weiter.

REUTLINGEN. Vier Millionen Menschen versorgt die Bodensee-Wasserversorgung (BWV) in Baden-Württemberg mit Wasser. Insgesamt 1.700 Kilometer lang sind die Leitungen, die von Sipplingen am Bodensee bis nach Bad Mergentheim im Norden des Ländles reichen, mit vielen Verzweigungen. Jährlich werden nach den Worten von Sarah Kreidler von der BWV rund 172 Millionen Kubikmeter Wasser entnommen. Wer nun aber denkt, dass der Bodensee irgendwann leer getrunken wäre, täuscht sich.

»Der Bodensee enthält durchschnittlich 50 Milliarden Kubikmeter Wasser«, so Kreidler. Selbst wenn die Schneeschmelze in den Alpen nachlässt, selbst wenn Dürreperioden den Seewasserspiegel drastisch sinken lassen – es bleibe ausreichend Wasser übrig. 670.000 Kubikmeter Wasser dürfen täglich entnommen werden. »Uns geht das Wasser im Bodensee nicht aus. Außer wenn einzelne der insgesamt 183 Verbandsmitglieder mit 320 Kommunen deutlich mehr Wasser bräuchten.« Dann könnte es irgendwann knapp werden, so Kreidler beim Stopp des Bodensee-Wasser-Laufs in Reutlingen am Dienstagnachmittag.

Investitionen in die Infrastruktur

Das Wetter war schlecht, seitdem der Lauf am Montag in Sipplingen gestartet war. Das Wasser für den besonderen Staffelstab hatte der Extremsportler Jonas Deichmann aus dem Bodensee in Sipplingen entnommen, er lief die ersten Kilometer mit acht Läuferinnen und Radlern bis nach Sigmaringen. Von dort startete die zweite Etappe, die über Burladingen nach Reutlingen führte. Am Dienstag folgte noch Metzingen, die einzelnen Stationen wurden entweder mit dem Fahrrad ober zu Fuß angepeilt.

»In den jeweiligen Städten und Gemeinden haben wir einen Stand und informieren dort über die Wasserversorgung«, sagte Sarah Kreidler. Die Veranstalterinnen von der BWV-Unternehmenskommunikation und der Kommunikationsagentur Kaltwasser stellten zwei Infrastrukturprojekte vor, die in naher Zukunft von großer Bedeutung für die Wasserversorger sein werden: Nachdem im vergangenen Jahr der 70. Geburtstag der BWV gefeiert wurde, sind laut Kreidler dringend Investitionen gefordert – wie bei der gesamten Infrastruktur in Deutschland.

Wasserpreis wird steigen

Zum einen ist unter dem Titel »Zukunftsquelle« ein neues, zweites Seewasserwerk geplant. Dafür sollen zusätzliche Leitungen entstehen, die bestehenden müssen saniert, zum Teil ausgetauscht und vergrößert werden. Auch das Problem der Quagga-Muscheln soll dabei angegangen werden – die invasive, eingeschleppte Muschelart droht nämlich die bestehenden Wasserleitungen zu verstopfen. Bei den neuen Leitungen soll das nicht mehr möglich sein. Aber für die neuen Druckleitungen seien auch neue Stromleitungen vonnöten.

»Für all das sind Investitionen in Milliardenhöhe vonnöten«, sagte Kreidler auf dem Reutlinger Marktplatz. Absehbar sei deshalb auch, dass der Wasserpreis nicht nur für die Verbandsmitglieder, sondern auch für die Endverbraucher deutlich steigen werden. »Im vergangenen Jahr lag der Preis für einen Kubikmeter Wasser bei rund 90 Cent.« Bis zum Jahr 2041 werde der Kubikmeterpreis auf etwa 2,70 Euro steigen – also auf das Dreifache. Wie die Verbandsmitglieder die Preiserhöhung weitergeben, sei ihre Sache. Aber: Absehbar ist, dass natürlich auch für die Endverbraucher die Kosten deutlich steigen werden.

So schnell wie das Wasser fließt

Die Promotiontour für diese Investitionen durchs ganze Land, entlang der Bodenseewasserrohre dauert sieben Tage – also genauso lang wie das Wasser von Sipplingen bis nach Mergentheim braucht. Dabei wollen die Aktiven der BWV auch auf die »risikobasierte Rohrnetz-Instandhaltungsstrategie« hinweisen, wie Kreidler erläuterte. Da gehe es darum, die Schäden im Leitungsnetz zu priorisieren und dann nach und nach abzuarbeiten. »Dabei kommt es auf das Alter der Rohre an, auf die unterschiedlichen Materialien und die Umgebung der Rohre«, so Sarah Kreidler.

Als einzige Teilnehmerin, die sich am Wasser-Lauf zwischen Reutlingen und Metzingen beteiligte, war Christine Schlett aus der Nachbarstadt mit dem Zug angereist. »Ich habe im Internet von dem Lauf erfahren und fand das interessant.«