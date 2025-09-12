Blumen statt Beton: Reutlinger Sprangerschule startet Öko-Projekt

Mit einem vom Land geförderten und von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg wissenschaftlich begleiteten Projekt zur Pausenhofbegrünung wollen Eva Sauerborn, Jonathan Mojsisch und Stefan Hochgreve (von links) für mehr ökologisches Bewusstsein im Bildungsalltag sorgen und die Aufenthaltsqualität erhöhen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Optisch ist sie ein typisches Kind ihrer Zeit: die Eduard-Spranger-Schule (ESS), die wie fast alle in den 1960er-Jahren gebauten Bildungseinrichtungen nicht eben als architektonische Perle bezeichnet werden kann. Mausgrauer Beton und Glas dominieren die Fassaden. Weshalb das klotzige Gebäudeensemble an der Paul-Pfizer-Straße zwar als zweckdienlich, nicht aber als attraktiv bezeichnet werden darf. Was im Übrigen auch für sein Drumherum, also für die Außenflächen gilt, die überwiegend asphaltierte Tristesse atmen und darob Aufenthaltsqualität vermissen lassen.

Zwar gibt es auf dem vergleichsweise großzügig bemessenen Pausenhof-Areal Trampolin, Kletter- und Spielgerät, strecken etliche Bäume ihre Kronen gen Himmel, lockern Gestrüpp und ein paar Wiesenstreifen die Betonwüste etwas auf. Wegen dieser grünen Randerscheinungen allerdings von einem Wohlfühlort zu sprechen, wäre schiere Schönfärberei. Denn davon ist das versiegelte Terrain weit entfernt.

Das freilich soll sich demnächst ändern. Hat die »Eduard-Spranger«, unter deren Dach rund 700 Grund- und Gemeinschaftsschüler unterrichtet werden, doch jüngst den Zuschlag für ein Öko-Projekt erhalten, das nicht nur Menschen, sondern auch Insekten und Vögeln dienlich ist. Initiiert und wissenschaftlich begleitet wird es von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg mit dem Ziel in urbanes Grün zu investieren und Schülern »naturbezogene Bildung« angedeihen zu lassen. Und zwar von der Pflanz-Konzeption über deren Umsetzung bis hin zur späteren Pflege der kultivierten Flächen.

Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro

»Wir freuen uns sehr und es macht uns durchaus stolz, dass wir als eine von zehn Schulen ausgewählt wurden«, sagt Rektor Stefan Hochgreve. »Unsere Bewerbung wurde als 'beeindruckend' wahrgenommen.« Weshalb der Bildungseinrichtung nun Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro seitens des baden-württembergischen Kultusministeriums und der Stiftung Naturschutzfonds zur Verfügung stehen. Außerdem darf die Eduard-Spranger-Schule von der Expertise einer Lindauer Landschaftsarchitektin mit Arbeitsschwerpunkt naturnahe Gärten profitieren - ohne deren Leistungen bezahlen zu müssen. Denn auch sie sind Bestandteil des Förderpakets.

Ins Boot geholt hat die ESS überdies das Reutlinger Unternehmen Garten Moser, das bereits seine Unterstützung zugesagt hat und sozusagen in den Startlöchern steht. Alles in allem: Beste Rahmenbedingungen, um im Januar kommenden Jahres loslegen zu können. Wiewohl heute noch nicht ganz klar ist, wo genau auf dem weitläufigen Schulgelände künftig Blumen statt Beton zu finden sein werden.

Der Grund hierfür: die bevorstehende Mensa-Erweiterung nebst Abriss einer alten Immobilie. Weshalb ein Teilbereich des Pausen-Areals demnächst zur Baustelle wird und fürs Öko-Projekt ausscheidet. »Wir meinen aber, dass die Fläche rund ums Hauptgebäude ideal ist.«

Noch wird der Außenbereich der Eduard-Spranger-Schule von Versiegelte Flächen dominiert. Foto: Eduard-Spranger-Schule Noch wird der Außenbereich der Eduard-Spranger-Schule von Versiegelte Flächen dominiert. Foto: Eduard-Spranger-Schule

Wir - das sind neben Rektor Stefan Hochgreve die beiden ESS-Lehrkräfte und Projektleiter Eva Sauerborn und Jonathan Mojsisch, die federführend für die erfolgreiche Bewerbung verantwortlich zeichnen und das Vorhaben mit Verve vorantreiben. Unlängst hatten sie zu einer ersten Info-Veranstaltung geladen, an der auch Vertreter der Kommunalverwaltung teilnahmen. Zumal die Stadt Reutlingen als Schulträgerin bei der Projektumsetzung ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat.

Den Pausenhof-Plänen an der Paul-Pfizer-Straße grundsätzlich zugetan, hegt man, wie beim Auftakttreffen zu hören, im Reutlinger Rathaus gleichwohl Bedenken: den künftigen Pflegeaufwand betreffend. Wer, so die Kernfrage, kümmert sich langfristig ums neu geschaffene Grün? Zumal die Technischen Betriebsdienste nicht die nötige Personalpower haben, um sich zusätzlicher Wiesen, Beete und Büsche anzunehmen. Diesbezüglich sieht die Verwaltung deshalb die »Eduard-Spranger« in der Pflicht.

Dauerhafte Beteiligung der Schülerschaft

Was für Letztere indes eine Selbstverständlichkeit ist. Nach Worten von Eva Sauerborn und Jonathan Mojsisch setzt das Projekt nämlich von vornherein auf pflegeleichte heimische Pflanzen und die dauerhafte Beteiligung der Schülerschaft. Stichwort: grünes Klassenzimmer.

Hinzu kommt ein direkter Draht der ESS zur Initiative »lebenswert« und deren Quartiersarbeit. Hier ist die Eduard-Spranger-Schule schon jetzt gut vernetzt und hofft deshalb auf helfende Hände aus der Nachbarschaft: etwa während der Ferienzeiten.

Pädagogisch und ökologisch wertvoll

Pädagogisch und ökologisch wertvoll - so stellt sich die Projektleitung das Schulgelände nach Abschluss aller Umgestaltungsarbeiten vor. Entstehen soll ein Wohlfühlraum unter freiem Himmel, der Bildung für nachhaltige Entwicklung praktisch erlebbar macht, Schüler in ökologische Verantwortung nimmt und ihnen gleichzeitig hohe Aufenthaltsqualität mit Bewegungs- und Rückzugsmöglichkeiten bietet.

Damit dies gelingt, bedarf es allerdings weiterer Geldgeber. »Da sollte man sich nichts vormachen. 10.000 Euro werden niemals ausreichen«, sagt Stefan Hochgreve, der bereits nach Fördertöpfen Ausschau hält. Auch Fundraising schwebt dem Rektor vor. Überhaupt ist jede Spende willkommen, weil Kleinvieh bekanntlich auch Mist macht. Wer sich also ehrenamtlich oder monetär fürs grüne Klassenzimmer engagieren möchte, ist gebeten Kontakt aufzunehmen - telefonisch (07121 303-4916) oder per E-Mail. (GEA)

spranger-schule@reutlingen.de