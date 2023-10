Beim Wandern die Schöhnheit der Alb entdecken

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gemeinsam mit dem Schwäbischen Albverein hat die Kreissparkasse vier Wanderrouten rund um das Haupt- und Landgestüt Marbach zusammengestellt. Von anspruchsvollen Touren über Routen für Familien mit Kindern. Bei den Routen mit 6, 9 und 12 Kilometern ist für alle etwas dabei. Die Region zu Fuß entdecken und gleichzeitig noch etwas Gutes tun. Und so geht es: Die Teilnahme ist für alle Wanderer kostenlos, die Spendengelder stellt die Kreissparkasse Reutlingen bereit. Eine Anmeldung ist bis einschließlich Sonntag, 29. Oktober, möglich und Voraussetzung für die Aktion.

Die Teilnehmenden entscheiden selbst, mit wem und wann sie im Aktionszeitraum vom Samstag, 14., bis Sonntag, 29. Oktober, wandern. Unterwegs schießen sie ein Bild an den vorgegebenen Fotopunkten und schicken es an die Sparkasse. Im Anschluss an die Aktion erhalten die Teilnehmenden einen Gutschein für die gelaufenen Kilometer. Mit dem Spendencode kann man auf der regionalen Spendenplattform www.WirWunder.de/reutlingen ein Projekt seiner Wahl unterstützen. Die Gutscheine können im Zeitraum Montag, 30. Oktober, bis Donnerstag, 30. November, eingelöst werden. Die regionale Spendenplattform ist eine Initiative der Kreissparkasse Reutlingen und dem gemeinnützigen Anbieter betterplace.org. Diese Plattform ermöglicht es Vereinen, Kirchen, Schulen, Gemeinden und anderen gemeinnützigen Organisationen, nicht nur die Kreissparkasse als Spender zu gewinnen, sondern auch Leute aus dem Landkreis. So hat jeder die Chance, auch mit kleinen Beträgen sein Ziel zu erreichen. Die Nutzung ist für die gemeinnützigen Projekte und Spender komplett kostenfrei, da die Kreissparkasse Reutlingen die laufenden Kosten für die Plattform übernimmt. Jede Spende kommt zu 100 Prozent bei den Projekten an. Alle Infos zur digitalen Spendenwanderung, zu den genauen Tourenbeschreibungen mit Download-Möglichkeit und dem Spendengutschein gibt es auf der Homepage. (eg)

