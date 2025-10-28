Beilage, Suppe, Kuchen: Drei Kürbis-Rezepte

Kürbisse sind kulinarische Alleskönner. Ob als Süßspeise, Kuchen oder Pudding, als herzhafte Suppe oder Tarte - die Beerenfrüchte lassen sich vielseitig verwenden.

Ofenkürbis mit Feta, Honig und Zimt

Zutaten (für 4 Portionen):

1 mittelgroßer Hokkaidokürbis

10 EL Sonnenblumenöl

2 EL Honig

1 TL Zimt

2 Msp. Muskat

2 TL Thymian

4 EL Walnüsse grob gehackt

200 g Feta-Käse

100 g Mozzarella gerieben

Salz und Pfeffer

Zubereitung: Den Hokkaidokürbis waschen, halbieren, Kerne und Fasern entfernen und das Kürbisfleisch würfeln. Öl, Honig, Zimt, Muskat und Thymian in einer größeren Schüssel verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Kürbiswürfel und Walnüsse zugeben und mit der Marinade vermengen. Alles in eine Auflaufform oder auf ein kleines Backblech (20 x 25 cm) geben. Etwa 20 Minuten im Ofen (200 Grad) backen.

Den Feta würfeln, mit dem Mozzarella vermengen, diese Mischung auf den Kürbis geben und weitere 5 Minuten im Ofen cremig werden lassen.

Französische Kürbis-Tarte

Zutaten (für 4 Portionen):

Für den Teig:

250 g Mehl

125 g Butter

65 g Zucker

Für die Füllung:

600 g Muskat- oder Butternutkürbis

3 Eier

100 ml Sahne

100 g Zucker

Zubereitung: Aus den Teigzutaten einen Mürbteig herstellen und diesen mindestens 1 Stunde lang kalt stellen. Danach den Mürbteig in einer gefetteten Tarteform ausbreiten und den Rand hochziehen. Die Form in den Backofen geben und den Teig 20 Minuten bei 175 Grad vorbacken. Derweil Kürbiswürfel in etwas Wasser dünsten, anschließend pürieren und auskühlen lassen. Eier, Zucker und Sahne schaumig schlagen und das Kürbismus unterheben. Die Kürbismasse auf der Tarte verteilen und 45 Minuten bei 150 Grad fertigbacken - bis die Masse fest ist.

Pikante Kürbissuppe

Zutaten:

800 g Hokkaidokürbis (grob gewürfelt, mit Schale)

300 g (Süß-)Kartoffeln

150 g Zwiebeln

2 EL Ghee oder Butterschmalz

2 Knoblauchzehen

80 g Ingwer

1 Stange Zitronengras

2 Rote Chilischoten

2 EL Currypulver

1/2 TL Garam Masala

600 ml Gemüsefond

400 ml Kokosmilch

Limettensaft, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Kürbis und Kartoffeln würfeln, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer (schälen) und die Chili (entkernen) fein würfeln. Einen Topf mit Deckel auf mittlerer Hitze heiß werden lassen. Ghee hineingeben und die Zwiebeln, Kürbis- und (Süß-)Kartoffelwürfel anschwitzen. Knoblauch, Ingwer, Chili und Curry zufügen und unter Rühren mit anschwitzen. Das Zitronengras in den Topf geben. Gemüsefond und Kokosmilch angießen, leicht salzen und die Kürbissuppe etwa 15 Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln lassen. Die Suppe vom Herd nehmen und das Zitronengras entfernen. Alles mit dem Pürierstab fein pürieren, mit Salz, Pfeffer und etwas Limettensaft abschmecken. (GEA)