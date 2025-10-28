Beilage, Suppe, Kuchen: Drei Kürbis-Rezepte

Ofenkürbis mit Feta, Honig und Zimt
Zutaten (für 4 Portionen):
1 mittelgroßer Hokkaidokürbis
10 EL Sonnenblumenöl
2 EL Honig
1 TL Zimt
2 Msp. Muskat
2 TL Thymian
4 EL Walnüsse grob gehackt
200 g Feta-Käse
100 g Mozzarella gerieben
Salz und Pfeffer
Zubereitung: Den Hokkaidokürbis waschen, halbieren, Kerne und Fasern entfernen und das Kürbisfleisch würfeln. Öl, Honig, Zimt, Muskat und Thymian in einer größeren Schüssel verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Kürbiswürfel und Walnüsse zugeben und mit der Marinade vermengen. Alles in eine Auflaufform oder auf ein kleines Backblech (20 x 25 cm) geben. Etwa 20 Minuten im Ofen (200 Grad) backen.
Den Feta würfeln, mit dem Mozzarella vermengen, diese Mischung auf den Kürbis geben und weitere 5 Minuten im Ofen cremig werden lassen.
Französische Kürbis-Tarte
Zutaten (für 4 Portionen):
Für den Teig:
250 g Mehl
125 g Butter
65 g Zucker
Für die Füllung:
600 g Muskat- oder Butternutkürbis
3 Eier
100 ml Sahne
100 g Zucker
Zubereitung: Aus den Teigzutaten einen Mürbteig herstellen und diesen mindestens 1 Stunde lang kalt stellen. Danach den Mürbteig in einer gefetteten Tarteform ausbreiten und den Rand hochziehen. Die Form in den Backofen geben und den Teig 20 Minuten bei 175 Grad vorbacken. Derweil Kürbiswürfel in etwas Wasser dünsten, anschließend pürieren und auskühlen lassen. Eier, Zucker und Sahne schaumig schlagen und das Kürbismus unterheben. Die Kürbismasse auf der Tarte verteilen und 45 Minuten bei 150 Grad fertigbacken - bis die Masse fest ist.
Pikante Kürbissuppe
Zutaten:
800 g Hokkaidokürbis (grob gewürfelt, mit Schale)
300 g (Süß-)Kartoffeln
150 g Zwiebeln
2 EL Ghee oder Butterschmalz
2 Knoblauchzehen
80 g Ingwer
1 Stange Zitronengras
2 Rote Chilischoten
2 EL Currypulver
1/2 TL Garam Masala
600 ml Gemüsefond
400 ml Kokosmilch
Limettensaft, Salz und Pfeffer
Zubereitung: Kürbis und Kartoffeln würfeln, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer (schälen) und die Chili (entkernen) fein würfeln. Einen Topf mit Deckel auf mittlerer Hitze heiß werden lassen. Ghee hineingeben und die Zwiebeln, Kürbis- und (Süß-)Kartoffelwürfel anschwitzen. Knoblauch, Ingwer, Chili und Curry zufügen und unter Rühren mit anschwitzen. Das Zitronengras in den Topf geben. Gemüsefond und Kokosmilch angießen, leicht salzen und die Kürbissuppe etwa 15 Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln lassen. Die Suppe vom Herd nehmen und das Zitronengras entfernen. Alles mit dem Pürierstab fein pürieren, mit Salz, Pfeffer und etwas Limettensaft abschmecken. (GEA)