Befürchtetes Glätte-Chaos in Reutlingen und der Region bislang ausgeblieben

REUTLINGEN. Das Wetter hat einen kräftigen Umschwung im Südwesten hingelegt, aber auf den Straßen ist es trotz der Warnungen vor Blitzeis und Rutschpartien in der Nacht und am frühen Morgen weitgehend ruhig geblieben. Das befürchtete Glatteis-Chaos ist bislang ausgeblieben, so Martin Raff, Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. In der Region Reutlingen/Tübingen gab es trotz einer amtlichen Unwetterwarnung vor extremem Glatteis kaum Einsätze.

»Wir hatten in der ganzen Nacht im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums nur drei Glatteisunfälle«, sagte Raff. Zum Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums zählen die vier Landkreise Reutlingen, Tübingen, Esslingen und der Zollernalbkreis. Am Morgen haben Kollegen acht weitere Unfälle aufgenommen, die auf Glätte zurückzuführen waren. »Es gab nach bisherigem Stand keine Verletzten, sondern nur Blechschäden«, so der Polizei-Sprecher. »Insgesamt ist die Unfalllage aktuell völlig unauffällig.« Das liege aus seiner Sicht einerseits daran, dass Streufahrzeuge in der Region schon frühzeitig zahlreich unterwegs waren, als auch an den Verkehrsteilnehmern selbst: »Die Leute haben offensichtlich ihre Fahrweise der Witterung angepasst.«

Tödlicher Unfall auf der A81 bei Geislingen

Auf der A81 bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) kam hingegen bei einem Unfall auf der Autobahn 81 ein Mensch ums Leben. Noch ist unklar, ob Glatteis die Ursache für den Unfall war. Weitere Details waren zunächst ebenfalls nicht bekannt. Mehrere Glatteisunfälle auf der A7 im Landkreis Heidenheim gingen am Sonntagabend glimpflich aus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte in Baden-Württemberg vom Sonntagabend an mit Glatteis südlich der Donau und an der Alb gerechnet. Eine besondere Glatteisgefahr war für den Osten und Südosten von Stuttgart und Reutlingen/Tübingen bis ins Allgäu erwartet worden. Es sei auch Blitzeis möglich, hatten die Meteorologen gewarnt. Später werde die Bodentemperatur steigen und dadurch werde es eine Entwarnung geben. (GEA/dpa)