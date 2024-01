Bauern-Protest: Tausende bei Demo in Reutlingen

Mehrere tausend Landwirte auf der Kundgebung im Industriegebiet in Laisen in Reutlingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

11:52 Uhr Der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Reutlingen distanziert sich von »rechten Gruppen«. »Wir Bauern stehen mit beiden Beinen fest auf dem Grundgesetz und stehen zu unseren demokratischen«, sagt Aierstock. Wenn sich »Schwurbler« auf die Kundgebung einschleichen würden und sie etwa »grenzwertige« Plakate oder Transparente hissen würden, würde man versuchen, sie vom Gelände zu entfernen, sagte er im Vorfeld.

11:39 Uhr "Das Fass ist übergelaufen", sagt Aierstock. Die zentrale Forderung sei, die von der Bundesregierung geplante schrittweise Streichung der Subventionen beim Agrardiesel komplett zurückzunehmen. Dafür gibt es großes Applaus von den Landwirten. Im Hintergrund ist immer noch ein durchgängiges Hupkonzert zu hören von den Traktoren, die immer noch auf der Anreise sind.

11:32 Uhr Laut dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Reutlingen, Gebhard Aierstock, sind nur mehrere tausend Landwirte zur Kundgebung gekommen. Solidarisch zeigen sich etwa auch Speditionsbetriebe, Betriebe aus Gastronomie und Handwerk.

11:16 Uhr Die Organisatoren haben beschlossen, mit dem Start der Kundgebung noch etwa 15 Minuten zu warten, damit noch mehr Teilnehmer auf das Gelände können. Weil Fahrzeuge aus allen Richtungen zum Betz-Areal fahren, ist in weiten Teilen der Innenstadt und im Scheibengipfeltunneln der Verkehr stark eingeschränkt, berichtet die Polizei auf »X«.

10:58 Uhr Auf dem Reutlinger Betz-Areal haben sich bereits mehrere hundert Traktoren und Schlepper versammelt. Aber die Schlange an Fahrzeugen, die noch zur Kundgebung wollen, ist noch lange nicht zu Ende. Bei der Firma Heinrich Schmid im Industriegebiet treffen drei Stränge von Konvois zusammen. Aus allen Richtungen geht es nur im Schneckentempo voran. Mehree Hundert Landwirte werden es nicht rechtuzeitig zur Kundgebung schaffen.

Die Landwirte sammeln sich zur Kundgebung auf dem ehe,maligen Betz-Areal in Reutlingen. Foto: Denis Raiser Die Landwirte sammeln sich zur Kundgebung auf dem ehe,maligen Betz-Areal in Reutlingen. Foto: Denis Raiser

10.28 Uhr Es hat ein bisschen was von Fasnets-Umzug auf der Karlstraße in Reutlingen. Die etlichen hupenden und blinkenden Traktoren und Sattelschlepper ziehen alle Blicke auf sich. Am Straßenrand zücken Passanten ihre Smartphones, um das Spektakel festzuhalten. Mütter bleiben mit ihren Kindern stehen und winken den Fahrzeugen zu. Deren Fahrer winken und hupen freundlich zurück.

10.06 Uhr Die Polizei regelt nun den Verkehr an der B28-Kreuzung am Reutlinger McDonald's. Etwa zehn Minuten lang darf eine nicht enden wollende Schlange an Traktoren, Sattelschleppern und anderen Fahrzeugen links ins Industriegebiet In Laisen abbiegen, wo um 11 Uhr eine große Kundgebung auf dem ehemaligen Willie-Betz-Areal losgeht.

9.48 Uhr Ein größerer Konvoi von mehrere Dutzend Traktoren und Schleppern blockiert die Zufahrtsstraße der B28 nach Reutlingen aus Richtung Metzingen kommend. Die auf je einer der beiden Spuren fahrenden Führungsfahrzeuge sind nur im Schneckentempo unterwegs. Im Konvoi stecken auch das ein oder andere Auto fest - so auch ein Einsatzfahrzeug der Polizei.

Traktoren blockieren die B28 in Reutlingen von Richtung Metzingen kommend. Foto: Denis Raiser Traktoren blockieren die B28 in Reutlingen von Richtung Metzingen kommend. Foto: Denis Raiser

9.33 Uhr Jetzt legen Traktoren auch zunehmend die B28 in Reutlingen lahm. Ein Konvoi von etwa einem Dutzend Fahrzeugen fährt laut hupend im Schneckentempo auf beiden Spuren der Bundesstraße und sorgt dafür, dass die anderen Verkehrsteilnehmer sich anpassen müssen. Aus der Ferne ist bereits das nächste Hupkonzert von Traktoren zu hören.

9.18 Uhr Ein Polizei-Hubschrauber war gerade über Reutlingen zu sehen und zu hören. »Der ist das ideale Mittel, um vor allem die Verkehrssituation überwachen zu können«, klärt eine Polizeisprecherin auf. Der Hubschrauber war unter anderem zuvor schon im Zollernalbkreis im Einsatz und wird im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen eingesetzt.

8:58 Uhr Mehrere Handwerksbetriebe haben sich mit den heutigen Protesten der Landwirte solidarisiert. So schreibt etwa die Römersteiner Bäckerei Beckabeck auf Instagram: »Ohne Bauern kein Beckabeck.« Allen Bauern, die mit ihren Traktoren vor einer Filiale Halt machen, wird zudem eine Brezel und ein Kaffee angeboten. Das gleiche bietet etwa auch die Engstinger Spedition Munz allen Demonstranten an.

8:31 Uhr Auf der Autobahn A81 bei Böblingen sind mehrere Traktoren auf der Autobahn unterwegs gewesen. Wie die Polizei Montagfrüh mitteilte, waren die Fahrzeuge Teil einer nicht angemeldeten Protestaktion der Bauern. Traktoren sei das Fahren auf der Autobahn verboten. Es käme zu Verkehrsbehinderungen. Im Vorfeld getroffene Abmachungen der Polizei mit den Organisatoren hätten die Autobahn explizit ausgenommen bei angemeldeten Protestaktionen.

Rückstau auf der B312/313 bis Traifelberg/Engstingen. Foto: Joachim Bräuninger Rückstau auf der B312/313 bis Traifelberg/Engstingen. Foto: Joachim Bräuninger

8.22 Uhr Das Polizeipräsidium Reutlingen gibt auf seinem Profil des sozialen Netzwerks »X« Informationen zur aktuellen Verkehrslage. Demnach gibt oder gab es zuletzt Verkehrsbehinderungen in Mössingen, Seebronn, auf der B27 Richtung Stuttgart auf Höhe Filderstadt, Rottenburg Innenstadt, Zwiefalten Mitte, Nürtingen, Stuhlsteige Pfullingen, Traifelberg in Honau Richtung Reutlingen, B28 Rottenburg bis Tübingen.

Die aktuelle Verkehrslage laut Daten (Stand 8:20 Uhr) von Google Maps. SCREENSHOT: GOOGLE MAPS

7:54 Uhr Bauern haben mit ihren Traktoren verschiedene Zufahrtsstraßen nach Tübingen blockiert. Aus Richtung Rottenburg, aber auch aus Richtung Reutlingen kam es zu Verkehrsstaus. Linienbusse auf den Zufahrten kamen deshalb nicht rechtzeitig nach Tübingen hinein. Vereinzelt schlossen sich Handwerker und Lkw-Fahrer dem Bummel-Protest an.

Auf Höhe Bühl geht es auf der B28 Richtung Tübingen nur noch sehr schleppend voran. Foto: Ralf Rittgeroth Auf Höhe Bühl geht es auf der B28 Richtung Tübingen nur noch sehr schleppend voran. Foto: Ralf Rittgeroth

7:37 Uhr Die ersten Vorboten des Protesttags haben Reutlingen erreicht. Ein einzelner Traktor fährt um kurz nach 7.30 Uhr hupend und blinkend an der Stadthalle vorbei. Noch aber läuft im Berufsverkehr aber alles wie gewohnt.

Ein einzelner Demo-Teilnehmer wurde kurz um 7.30 Uhr an der Reutlinger Stadthalle gesichtet. Foto: Denis Raiser Ein einzelner Demo-Teilnehmer wurde kurz um 7.30 Uhr an der Reutlinger Stadthalle gesichtet. Foto: Denis Raiser

Wo fahren die Traktoren in Reutlingen?

Ob die mehr als 1.000 Traktoren wie bei der großen Demo in Stuttgart kurz vor Weihnachten im Konvoi fahren, ist noch nicht sicher. Klar ist hingegen: Jeder Landwirt hat sich streng an die Straßenverkehrsordnung zu halten und darf damit nicht auf der B28 oder durch den Ursulabergtunnel fahren. Das Lkw-Durchfahrtsverbot für die Reutlinger Innenstadt ist hingegen zwischen 8 und 15 Uhr aufgehoben. In diversen Whatsapp-Gruppen werden Teilnehmer der Protest-Aktion darauf hingewiesen, dass die StVO einzuhalten ist. Dazu gehöre auch: Das Fahrzeug muss angemeldet sein, TÜV haben, die Beleuchtung muss funktionieren und darf nicht durch Banner oder Plakate verdeckt sein. Die Anfahrt zur Kundgebung (blaue Fläche) soll über die rot und grün eingezeichneten Routen erfolgen.

Welche Aktionen gibt es in Reutlingen?

In Reutlingen gibt es eine Großdemo, die für Aufsehen sorgen dürfte. Der Bauernverband und der Verein Land schafft Verbindung (LSV) haben zur Traktorsternfahrt aufgerufen. Landwirte aus der ganzen Region sollen am Vormittag mit ihren Treckern nach Reutlingen fahren, wo um 11 Uhr auf dem Gelände von RT-unlimited, dem ehemaligen Firmengelände der Spedition Betz in der Siemensstraße, eine Großkundgebung folgt. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 1.000 Fahrzeugen. Über WhatsApp und andere Messengerdienste haben Unbekannte zudem zu einer Kundgebung gegen die Regierung um 18.45 Uhr auf dem Reutlinger Marktplatz aufgerufen. Sie ist nicht offiziell angemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass sich zu diesem Anlass primär der Personenkreis versammelt, der sich seit Jahren wöchentlich zu Corona-Demonstrationen in Reutlingen einfindet.

Welche Auswirkungen sind in Reutlingen und der Region zu befürchten?

Das Polizeipräsidium Reutlingen warnt vor größeren Einschränkungen im Straßenverkehr am Montag in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Allen Bürgern rät die Polizei - sofern möglich - insbesondere am Montagmorgen von Autofahrten ab und appelliert ausdrücklich an alle Verkehrsteilnehmenden, die in einen Stau geraten, eine Rettungsgasse zu bilden. Die Protestaktionen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen werden überwiegend als Kolonnenfahrten mit Traktoren und stationäre Kundgebungen abgehalten. Mit Blockaden, vor allem im Bereich der Hauptverkehrswege und Autobahnzubringer, ist jedoch ebenfalls zu rechnen. Hinsichtlich der angekündigten Versammlungen steht das Polizeipräsidium Reutlingen in einem engen Austausch mit den zuständigen Versammlungsbehörden.

Warum protestieren die Landwirte?

Der Bauernverband will mit den Aktionen dafür sorgen, dass die Bundesregierung geplante Streichungen von Subventionen vollständig zurücknimmt. Die Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP hatte am Donnerstag angekündigt, sie wolle einen Teil der angedachten Kürzungen doch nicht umsetzen. Dem Bauernverband reicht das aber nicht aus. Konkret geht es um Subventionen beim Agrardiesel, die laut den aktuellen Regierungsplänen schrittweise abgeschafft werden sollen. Die ursprünglich geplante Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaft und Forst ist kein Thema mehr.

Umfrage Haben Sie Verständnis für die Bauern-Proteste? Traktor-Kolonnen, Mahnwachen und Kundgebungen: Landwirte protestieren mit einer bundesweiten Aktionswoche gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Ja. Nein. Das kann ich nicht beurteilen.

Was ist am Montag bundesweit zu erwarten?

Die Landwirte in Deutschland werden vom heutigen Montag an bundesweit ihren Frust über die Regierungspolitik vor allem mit Verkehrsstörungen spürbar machen. Bei der Aktionswoche gegen geplante Subventionskürzungen stehen vor allem Blockaden von Autobahnauffahrten, Kundgebungen, Sternfahrten in größere Städte und langsamfahrende Kolonnen auf dem Programm, wie die Landesbauernverbände mitteilten. Die tatsächlichen Auswirkungen dürften dabei regional sehr unterschiedlich ausfallen. Der Bauernverband wird bei der Aktionswoche vom Spediteursverband BGL unterstützt. (GEA)