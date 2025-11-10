Bürgerinitiative gegen Windpark am Käpfle: Protest bis nach Berlin

Das letzte Wort zur Errichtung eines Windparks beim Käpfle hat der Gemeinderat.

REUTLINGEN-BRONNWEILER. Die Bürgerinitiative (BI) gegen den geplanten Windpark beim Reutlinger Käpfle hat einen offenen Brief an Oberbürgermeister Thomas Keck verfasst. Das Schreiben soll auch, so lässt BI-Mitglied Oktavia Eichel wissen, an alle Mitglieder des Gemeinderats verschickt werden sowie an eine Reihe weiterer Funktionsträger und Politiker - bis hoch zu Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche.

Standortgegner sehen viele offene Fragen

Im Brief, der von den fünf Aktiven unterzeichnet ist, fordert die Gruppe erneut die Klärung von aus ihrer Sicht unbeantworteten Fragen: von der naturschutzrechtlichen Bewertung bis hin zu den Schallprognosen. Die Gruppe widerspricht auch der Behauptung, dass die geplanten getriebelosen Enercon-Räder besonders leise seien. Auch will die BI wissen, wie sich das Projekt mit vorhandener Infrastruktur verträgt. Eines der Räder werde sich nur rund 300 Meter von einer Anlage der Bodenseewasserversorgung befinden.

Am Dienstag, 18. November, wollen die Aktiven außerdem in Bronnweiler und im Internet gesammelte Stimmen gegen den Windpark am Käpfle an den Gemeinderat überreichen.

Die fünf Aktiven haben nach eigenem Bekunden bisher fast 3.000 Stimmen gegen das Projekt gesammelt mittels Petition im Netz und Unterschriftenaktion. Im Dorf hätten 427 Anwohner (online oder per Unterschrift) dagegen gestimmt. 357 Bronnweiler Bürger befürworteten das Projekt.

Online auf der Plattform Open Petition sammeln derweil auch die Befürworter des Standorts fleißig Stimmen: Die Initiative Pro Windkraft Reutlingen hat bis jetzt 1.975 Unterstützer gefunden. (GEA)