Bürgerbefragung: Wie soll Reutlingens Innenstadt attraktiver werden?

Der Marktplatz in Reutlingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Innenstadt, die den Wünschen, Ansprüchen und Bedürfnissen ihrer Bürgerschaft und ihrer Besucher entspricht? Die Chance dafür bietet das Förderprogramm »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren«, kurz »ZIZ«: Rund 2,3 Millionen Euro stehen bereit, um die Innenstadt in Reutlingen mit einem Bündel an Maßnahmen als attraktiven und lebendigen Ort zu erhalten und nachhaltig weiter auszubauen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Eine dieser Maßnahmen soll das Biosphärengebiet in die Stadt holen. Neben Wien und Freiburg ist Reutlingen ist eine von nur drei europäischen Großstädten in einem Biosphärengebiet und bewirbt sich aktuell für eine Erweiterung seiner von der Unesco zertifizierten Biosphärenflächen. Das soll sich auch in der Innenstadt bemerkbar machen - etwa durch einen Biosphären-Markt oder eine Manufakturenhalle.

Weil Reutlinger sowie Menschen aus der Region die besten Experten für ihre Innenstadt sind, sind ihre Bewertungen dieser Idee, ihre Angaben zum Einkaufs- und Freizeitverhalten sowie ihre Wünsche und Ideen sehr wertvoll für das Projekt, schreibt die Stadtverwaltung. An der Innenstadtbefragung kann man bis zum 23. April teilnehmen. Der Fragebogen kann auch bei der Tourist- Info am Marktplatz 2 abgeholt und wieder abgegeben werden. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr. Fachlich wird die Umfrage vom Reutlinger Pragma-Institut begleitet und ausgewertet.

Ausführliche Informationen zu den geplanten Maßnahmen des Bundesprogramms findet man auf der städtischen Homepage.