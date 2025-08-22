Ausstellung über die Inkorporation der Reutlinger Pfarrkirche in das Kloster

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Stadtarchiv erinnert mit einer kleinen Ausstellung an die Inkorporation der Reutlinger Pfarrkirche in das Kloster Königsbronn vor 700 Jahren. Reutlingen und das Zisterzienserkloster Königsbronn bei Heidenheim verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, deren Spuren noch bis heute erkennbar sind: Beispielsweise hat das Heimatmuseum Reutlingen seit 1939 seinen Sitz im ehemaligen Pfleghof des Klosters. Dass die Historie beider Orte, immerhin knapp 100 Kilometer voneinander entfernt, so eng miteinander verwoben ist, hängt mit einer Schenkung zusammen, die über 700 Jahre zurückliegt: 1308 überließ der römisch-deutsche König Albrecht I. die Patronatsrechte der Reutlinger Pfarrkirche dem von ihm gegründeten Kloster. Damit durften die Königsbronner Äbte unter anderem die Pfarrer der Reutlinger Kirchen benennen.

Immer wieder Streit

Im Jahr 1325 sicherte sich die Zisterze diesen Status mit der kirchenrechtlichen Eingliederung der Reutlinger Pfarrkirche endgültig. Die wichtigste Folge dieser Inkorporation war, dass Königsbronn nun nahezu frei über die Einnahmen der Reutlinger Kirchen verfügen konnte, die Reutlinger Einwohner trugen dadurch zum Lebensunterhalt des Klosters und der Mönche bei. Bis zur Reformation kam es immer wieder zum Streit zwischen Königsbronn und Reutlingen. Aus den Dokumenten gehen Probleme der Pfarrseelsorge ebenso hervor wie der Versuch der Stadtväter, kirchliches Vermögen unter die eigene Kontrolle zu bekommen. Das Stadtarchiv zeigt dazu in einer Vitrinenausstellung im Erdgeschoss des Rathauses historische Dokumente, die über Hintergründe und Folgen des Vorgangs Auskunft geben. So wird beispielsweise erklärt, was die Marienkirche mit der Inkorporation zu tun hatte oder warum Reutlingen für mehr als zwei Jahrhunderte jährlich Tausende Liter Wein an ein Kloster lieferte, das es gar nicht mehr gab.

Die Ausstellung kann noch bis Ende Oktober zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden. (pm)