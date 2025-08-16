Ausgestorbener Beruf: GEA-Maschinensetzer Heinz Dieterich blickt zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Der Beruf des Maschinensetzers hatte Heinz Dieterich imponiert, begeistert, ihn dazu animiert, diesen zu seinem Beruf zu machen. Am 17. März 1937 in Mittelstadt geboren, machte er in Metzingen seinen Realschulabschluss und begann mit 16 Jahren beim Hauser Verlag in Metzingen seine dreijährige Ausbildung zum Setzer. Inzwischen ist er längst in Rente. Und beim GEA, wo er viele Jahre tätig war, kennen heute nur noch die alten Hasen diesen inzwischen ausgestorbenen Beruf.

»Uns nannte man damals «Die Jünger Gutenbergs», wir wurden nach bestandener Prüfung mit Wasser getauft«, erinnert sich der 88-Jährige. »Die Taufe startete mit der Gautschmeisterrede. Während dieser Rede mussten wir auf einem Dreikantholzscheit knien und zwar auf die Spitze. Das tat höllisch weh.« Packer warfen die frischgebackenen Gesellen zum Gautschen ins Wasser des Marktbrunnens und tauchten sie dreimal unter. Erst dann wurde der Gautschbrief überreicht, ein Gesellenbrief, den es bei einer neuen Firmenstelle vorzuzeigen galt. Als Geselle sammelte er weitere Erfahrungen in der Grafikanstalt Esslingen, bevor er 1957 zum Schwarzwälder Boten nach Oberndorf wechselte. Fast 40 Jahre, von 1961 bis 2000, war er für den Reutlinger General-Anzeiger tätig.

Heinz Dieterich (links) mit damaligen Kollegen. Foto: Privat Heinz Dieterich (links) mit damaligen Kollegen. Foto: Privat

Der moderne Buchdruck, als dessen Erfinder Johannes Gutenberg sich einen Namen gemacht hat, revolutionierte im 15. Jahrhundert die Buchproduktion. Mit beweglichen und wiederverwendbaren Metalllettern, einer speziellen Legierung aus Zinn, Blei und Antimon, einer ölhaltigen Druckfarbe und einer Druckerpresse schaffte er den Durchbruch zur Massenproduktion von Büchern. Das bis dahin übliche Schreiben und Kopieren von Büchern per Hand entfiel. Dafür wurden Schriftsetzer ausgebildet, die mit typografischen Kenntnissen aus einem vorgelegten Manuskript eine fertige Druckvorlage erstellten. Heißt: Entwurf anfertigen, technische Satzverfahren für Druckform anwenden, Korrekturen am erzeugten Satz, nach Druck wieder zerlegen und ablegen.

»Schade, das war ein spannender Beruf, den es jetzt einfach nicht mehr gibt«

Ottmar Mergenthalers Erfindung der Linotype-Setzmaschine 1884 erleichterte ihre Arbeit enorm. Sie gilt als »technologischer Meilenstein der Satzherstellung für den Hochdruck«. Damit konnte dem Mehrbedarf an Zeitungen und Büchern entsprochen werden, denn mehr Texte konnten sehr viel schneller und in unbegrenzter Menge für die Bleisatzdruckform erstellt werden. Ein geübter Setzer schaffte per Hand bis zu 1.200 Bleibuchstaben pro Stunde zu setzen. Allerdings musste er diese nach dem Druck wieder zurück in den Setzkasten einordnen.

Mit der Maschine ging es deutlich schneller und einfacher. Nicht zu vergessen, das alles spielte sich in Spiegelschrift ab, die ein Setzer ohne Schwierigkeiten beherrschen musste. Die angetippten Buchstaben fielen als Matrize, einer metallenen Gussform, aus dem Magazin und wurden aneinandergereiht. Je nach Satzbreite bedurfte es Spatienkeilen, die die Leerzeichen ersetzten. Somit konnte die vorgegebene Breite ausgeglichen werden. »Eigentlich eine Schreibmaschine in Großformat, auch die Tastatur«, beschreibt Dieterich. »Es gab ein Standardmagazin mit Kanälen bis zu 90 verschiedenen Schrift- und Sonderzeichen. Die konnten mit Seitenmagazinen noch ergänzt werden.« Die fertigen Matrizenzeilen wurden aneinandergereiht und mit der flüssigen Metalllegierung ausgegossen, ein Abzug gemacht und dem Korrektor zum Lesen übergeben. »Die waren natürlich sehr heiß nach dem Gießen, wurden aber mit Wasser abgekühlt. Das dauerte einige Zeit und man verbrannte sich leicht die Finger, wenn man sie zu früh angefasst hat«, lacht er.

Eine Linotype-Setzmaschine steht noch im Eingangsbereich des GEA. Foto: Gabriele Küster Eine Linotype-Setzmaschine steht noch im Eingangsbereich des GEA. Foto: Gabriele Küster

»Der Kronprinz von Hohenzollern stattete uns Maschinensetzern in der Druckerei in Oberndorf einen Besuch ab«, erinnert er sich. Sie hätten extra deshalb Verhaltensregeln bekommen. Zum Beispiel, ihn anzusprechen mit Kaiserliche Hoheit. Dann sei passiert, was passieren musste. Dieser nahm trotz Warnung eine Matrizenzeile nach dem Gießen in die Hände, verbrannte sich und ließ das Teil fallen. »Wir haben ihn darauf vorbereitet und gewarnt, dass hier Temperaturen von gut 300 °C gegeben sind. Wir dagegen waren es gewohnt, wussten, wann und wie halten.« Vorsicht war also auf jeden Fall geboten.

»Zusammengestellt hat die Seite dann der Metteur nach Vorgaben, die mit der Redaktion besprochen wurden«, gibt der Rentner zu verstehen. Bilder wurden direkt vom Film aufbereitet, was allerdings nicht in seinen Bereich fiel, sondern in den der Chemigrafen. Die fertiggestellte Seite kam zur Stereotypie, wo eine Rundplatte gegossen, geprägt und auf einen Zylinder zum Drucken aufgespannt wurde. Während seiner 39-jährigen GEA-Dienstzeit bis zum Ruhestand erlebte auch er eine Revolution im Buchdruck, die Umstellung auf digitale Technologie in den 1960er-Jahren.

Eine einschneidende Veränderung, verdrängte sie doch komplett den Beruf des Maschinensetzers, machte ihn überflüssig. »Wir haben die Redakteure damals gewarnt. Was wir ihnen als Setzer alles abgenommen hatten, mussten sie jetzt zusätzlich zu ihrer journalistischen Aufgabe übernehmen«, hält der 88-Jährige fest. »Schade, das war ein spannender Beruf, den es jetzt einfach nicht mehr gibt.«

Anfang 1970 arbeitete er sich in das neuartige Digitalsystem ein, bildete sich darin weiter und übernahm die Unterweisung der technischen Mitarbeiter. Mit Leidenschaft übte er seinen Beruf Setzer aus, der im Printbereich keine Überlebenschance hatte und ihn zu diesem Wechsel zwang.

Für ihn war wichtig, aktiv und fit sein für die Familie, im Beruf und in langjährigem sozialem Engagement im Betrieb, bei Gericht, Vereinen und auf Kommunalebene. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz erhielt er mehrere Auszeichnungen unter anderem die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und die Sängernadel vom Deutschen Chorverband für 50 Jahre aktives Singen. Der immer noch äußerst vitale und umtriebige Senior übernahm Konzeption und Redaktion des Bleichstetter Heimatbuches zur 900-Jahr-Feier. Große Begeisterung zollte er Kultur und Landschaft von Ländern auf der ganzen Welt und dann seine Passion Bergsteigen. Gipfel bis zu 7.000 Metern ohne Sauerstoff waren für ihn als junger Bergsteiger keine Seltenheit. Waren es unter anderem in Südamerika die Vulkane Chiles oder mit 6.961 Meter der höchste Berg Amerikas in den argentinischen Anden Aconcagua. Dann Expeditionen in den Himalaya nach Tibet oder Quer- und Längsdurchquerung Afrikas mit Kilimandscharobesteigung, er liebte Reisen und vor allem die Berge. Erst fasziniert von den Alpen, wo er sich im Bergsport ausbildete, weitete er seine Alpinismusgebiete immer weiter aus.

Er lernte viele Gleichgesinnte kennen, die sich telefonisch meldeten, oft mit der Frage »Willst du mit?«. Heute lebt Dieterich in Würtingen und hält sich mit Gymnastik fit und Wandertouren mit den »kauernden Drachen«. »Hier ist das Einkehren wichtig, mit einem guten schwäbischen Rostbraten und einem Viertele Württemberger«, schmunzelt er. (GEA)